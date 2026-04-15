Giulia Michelini a Belve si racconta tra ayahuasca, ansia e fragilità

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Giulia Michelini a Belve: confessioni estreme tra carriera, ansia e maternità

L’attrice Giulia Michelini, volto noto di cinema e tv italiani, è stata ospite a Belve, il talk di Francesca Fagnani su Rai 2, dove ha raccontato senza filtri esperienze personali e fragilità. Nel corso dell’intervista, registrata a Roma e andata in onda in prima serata, ha affrontato il tema dell’uso di sostanze psichedeliche, dell’ansia quotidiana e della maternità arrivata a 19 anni. Il perché di tanta esposizione è chiaro: mostrare il lato meno patinato del mondo dello spettacolo e rivendicare un’identità fuori dagli stereotipi della “diva”, con uno sguardo critico sulle dinamiche del sistema cinematografico italiano.

In sintesi:

Giulia Michelini a Belve racconta esperienze psichedeliche, ansia e un rapporto complesso con il successo.

a racconta esperienze psichedeliche, ansia e un rapporto complesso con il successo. L’attrice descrive l’uso dell’ ayahuasca e ammette di aver provato diverse droghe senza sviluppare dipendenze.

e ammette di aver provato diverse droghe senza sviluppare dipendenze. Racconta la maternità precoce e afferma: “Senza mio figlio mi sarei persa” .

. Critica il sistema dello spettacolo italiano: troppe dive, troppa distanza dalla realtà.

Nel dialogo con Francesca Fagnani, Giulia Michelini alterna ironia e confessioni spiazzanti, proponendo un autoritratto distante dall’immagine levigata spesso associata alle attrici di successo. La scelta di parlare apertamente di sostanze, fragilità psicologiche e difficoltà professionali chiama in causa anche il tema della responsabilità pubblica delle figure mediatiche. Il risultato è un racconto che intreccia la biografia personale con una critica trasversale al mondo dello spettacolo, in cui l’attrice rivendica il diritto a mostrarsi imperfetta, vulnerabile e poco incline alle regole non scritte del glamour televisivo e cinematografico.

Ayahuasca, droghe e sindrome dell’impostore: il lato nascosto dell’attrice

La parte più discussa dell’intervista riguarda l’uso dell’ayahuasca, sostanza psichedelica al centro di un acceso dibattito globale. Michelini racconta: “L’ho fatta tre volte, ho pianto per otto ore e ho avuto visioni”, descrivendo un’esperienza emotivamente travolgente. Alla provocazione di Fagnani – “Andiamo insieme? Chissà cosa vediamo insieme” – risponde: “I mostri proprio”, sintetizzando la potenza destabilizzante di quel viaggio interiore.

Parlando più in generale di droghe, afferma di averle “provate un po’ tutte”, ma di essersi sempre fermata prima che potessero trasformarsi in una dipendenza strutturata, sottolineando un rapporto di sperimentazione controllata più che di abuso. In parallelo, emerge il distacco dal sistema: “La gente dice che sono pazza… io sto fuori come una sedia a sdraio”, frase con cui respinge l’etichetta di diva e prende le distanze dal red carpet e dalle gerarchie non dichiarate del cinema italiano. Non manca una stoccata: nel mondo dello spettacolo, ammette, “ci sono troppe dive”.

A livello psicologico, l’attrice parla apertamente di sindrome dell’impostore: “Mi accompagna sempre”. Dietro una carriera consolidata, resta il dubbio di non meritare davvero i riconoscimenti ottenuti, sentimento comune a molti professionisti creativi e sintomo di una costante tensione tra visibilità pubblica e autostima privata.

Ansia, corpo e maternità: senza mio figlio mi sarei persa

Tra le rivelazioni più intime spicca la descrizione di un sintomo fisico dell’ansia: “Spesso rutto, è colpa dell’ansia”. Michelini ammette che questo imbarazzante disturbo le capita anche in situazioni formali, smontando l’immagine distante e perfetta della star. La scelta di parlarne in tv contribuisce a normalizzare il legame tra stress psicologico e manifestazioni somatiche, tema spesso sottovalutato nel dibattito pubblico.

Il cuore emotivo dell’intervista ruota però intorno al figlio, avuto a soli 19 anni. Con la voce incrinata, l’attrice confessa: “Senza di lui mi sarei persa”. In quella frase si condensa la percezione di una maternità capace di dare direzione a una vita segnata da eccessi, inquietudini e una costante ricerca di sé. Il legame madre-figlio emerge come ancora di stabilità, ma anche come scelta non scontata in un contesto lavorativo competitivo, dove la maternità precoce viene spesso percepita come ostacolo alla carriera.

L’intervento di Giulia Michelini a Belve diventa così un racconto generazionale sulle fatiche emotive di chi lavora nello spettacolo, tra esposizione mediatica, giudizio sociale e bisogno di autenticità.

FAQ

Dove è andata in onda l’intervista di Giulia Michelini a Belve?

L’intervista è andata in onda su Rai 2, all’interno del talk Belve condotto dalla giornalista Francesca Fagnani a Roma.

Cosa ha detto Giulia Michelini sull’ayahuasca durante l’intervista?

Ha dichiarato di aver assunto ayahuasca tre volte, raccontando otto ore di pianto, forti visioni e un confronto diretto con i propri “mostri”.

Giulia Michelini ha ammesso un uso abituale di droghe?

Ha affermato di aver provato diverse droghe, ma di essersi sempre fermata prima di sviluppare una reale dipendenza strutturata e continuativa.

In che modo Michelini descrive il suo rapporto con il successo?

Lo descrive come profondamente ambivalente, segnato da sindrome dell’impostore, distanza dalle logiche del red carpet e critica verso le “troppe dive”.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Giulia Michelini?

L’articolo deriva da un’elaborazione originale su informazioni tratte congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.