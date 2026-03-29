Home / TECNOFITNESS / Italia introduce primo farmaco rimborsabile su prescrizione per smettere di fumare, svolta nella lotta al tabagismo

Nuovo farmaco rimborsato contro il fumo: come funziona la citisina

In Italia, migliaia di fumatori possono ora accedere a Recigar, primo farmaco per smettere di fumare rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il medicinale, a base di citisina estratta dal maggiociondolo (Cytisus laburnum), è disponibile su prescrizione specialistica e viene dispensato in farmacia. La rimborsabilità arriva oggi in risposta a un’emergenza sanitaria: oltre 93.000 morti l’anno sono attribuibili al tabagismo nel Paese. Il farmaco agisce direttamente sui recettori cerebrali della nicotina, riducendo astinenza e piacere legato alla sigaretta, con l’obiettivo di aumentare stabilmente i tassi di cessazione del fumo.

In sintesi:

Recigar, a base di citisina, è il primo farmaco antifumo rimborsato dal SSN in Italia.

La citisina riduce astinenza e gratificazione da nicotina agendo sui recettori nicotinici cerebrali.

Il trattamento dura 25 giorni con posologia decrescente e assunzione orale controllata.

Serve prescrizione specialistica e presa in carico da un centro antifumo dedicato.

Come agisce la citisina e cosa prevede la terapia

La citisina, o citisiniclina, è un alcaloide naturale estratto da foglie e semi di maggiociondolo. A livello farmacologico agisce come agonista parziale dei recettori nicotinici dell’acetilcolina, gli stessi interessati dalla nicotina delle sigarette.

Occupando questi recettori, la molecola produce un duplice effetto clinico: attenua i sintomi di astinenza e riduce la gratificazione derivante dal fumo.

Il paziente sperimenta meno irritabilità, disforia, insonnia e ansia, mentre il piacere soggettivo associato alla sigaretta si abbassa progressivamente.

Recigar, prodotto dalla farmaceutica polacca Adamed e commercializzato in Italia da Laboratorio Farmaceutico C.T., industrializza un vecchio preparato galenico usato in centri specializzati. Il protocollo terapeutico standard prevede un ciclo di 25 giorni con assunzione orale a posologia decrescente, secondo uno schema definito.

La rimborsabilità si inserisce in un contesto di costi enormi per il tabagismo: oltre 26 miliardi di euro annui tra spesa sanitaria diretta e perdita di produttività.

Per ottenere il farmaco a carico del SSN è necessario un percorso strutturato, con presa in carico da parte di specialisti e accompagnamento motivazionale.

Ruolo dei centri antifumo e prospettive per la salute pubblica

La disponibilità di Recigar rimborsato rende ancora più centrale il ruolo dei centri antifumo, dove pneumologi, cardiologi e psichiatri integrano terapia farmacologica e supporto psicologico.

La prescrizione, infatti, non è pensata per l’autogestione: richiede valutazione clinica, monitoraggio di eventuali effetti collaterali e definizione di una data di stop dal fumo.

Se inserito in percorsi strutturati, il nuovo farmaco può ridurre significativamente il carico di malattie cardiovascolari, oncologiche e respiratorie legate al tabacco, aprendo spazio a ulteriori politiche di prevenzione e a futuri studi comparativi con altre terapie di disassuefazione.

FAQ

Che cos’è Recigar e a cosa serve esattamente?

Recigar è un farmaco a base di citisina che aiuta a smettere di fumare riducendo astinenza e piacere legato alla sigaretta.

Quanto dura il trattamento con citisina per smettere di fumare?

Il trattamento con citisina prevede uno schema standard di 25 giorni, con dosaggio per bocca a posologia progressivamente decrescente.

Come si ottiene la rimborsabilità di Recigar dal Servizio Sanitario?

La rimborsabilità si ottiene tramite prescrizione di uno specialista, preferibilmente in un centro antifumo, e successiva dispensazione del farmaco in farmacia.

Chi sono gli specialisti che possono prescrivere Recigar?

Possono prescrivere Recigar, in genere, pneumologi, cardiologi e psichiatri coinvolti nei percorsi strutturati dei centri antifumo.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Recigar e citisina?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.