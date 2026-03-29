michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Italia introduce primo farmaco rimborsabile su prescrizione per smettere di fumare, svolta nella lotta al tabagismo

Italia introduce primo farmaco rimborsabile su prescrizione per smettere di fumare, svolta nella lotta al tabagismo

Nuovo farmaco rimborsato contro il fumo: come funziona la citisina

In Italia, migliaia di fumatori possono ora accedere a Recigar, primo farmaco per smettere di fumare rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il medicinale, a base di citisina estratta dal maggiociondolo (Cytisus laburnum), è disponibile su prescrizione specialistica e viene dispensato in farmacia. La rimborsabilità arriva oggi in risposta a un’emergenza sanitaria: oltre 93.000 morti l’anno sono attribuibili al tabagismo nel Paese. Il farmaco agisce direttamente sui recettori cerebrali della nicotina, riducendo astinenza e piacere legato alla sigaretta, con l’obiettivo di aumentare stabilmente i tassi di cessazione del fumo.

In sintesi:

  • Recigar, a base di citisina, è il primo farmaco antifumo rimborsato dal SSN in Italia.
  • La citisina riduce astinenza e gratificazione da nicotina agendo sui recettori nicotinici cerebrali.
  • Il trattamento dura 25 giorni con posologia decrescente e assunzione orale controllata.
  • Serve prescrizione specialistica e presa in carico da un centro antifumo dedicato.

Come agisce la citisina e cosa prevede la terapia

La citisina, o citisiniclina, è un alcaloide naturale estratto da foglie e semi di maggiociondolo. A livello farmacologico agisce come agonista parziale dei recettori nicotinici dell’acetilcolina, gli stessi interessati dalla nicotina delle sigarette.
Occupando questi recettori, la molecola produce un duplice effetto clinico: attenua i sintomi di astinenza e riduce la gratificazione derivante dal fumo.
Il paziente sperimenta meno irritabilità, disforia, insonnia e ansia, mentre il piacere soggettivo associato alla sigaretta si abbassa progressivamente.

Recigar, prodotto dalla farmaceutica polacca Adamed e commercializzato in Italia da Laboratorio Farmaceutico C.T., industrializza un vecchio preparato galenico usato in centri specializzati. Il protocollo terapeutico standard prevede un ciclo di 25 giorni con assunzione orale a posologia decrescente, secondo uno schema definito.
La rimborsabilità si inserisce in un contesto di costi enormi per il tabagismo: oltre 26 miliardi di euro annui tra spesa sanitaria diretta e perdita di produttività.
Per ottenere il farmaco a carico del SSN è necessario un percorso strutturato, con presa in carico da parte di specialisti e accompagnamento motivazionale.

Ruolo dei centri antifumo e prospettive per la salute pubblica

La disponibilità di Recigar rimborsato rende ancora più centrale il ruolo dei centri antifumo, dove pneumologi, cardiologi e psichiatri integrano terapia farmacologica e supporto psicologico.
La prescrizione, infatti, non è pensata per l’autogestione: richiede valutazione clinica, monitoraggio di eventuali effetti collaterali e definizione di una data di stop dal fumo.
Se inserito in percorsi strutturati, il nuovo farmaco può ridurre significativamente il carico di malattie cardiovascolari, oncologiche e respiratorie legate al tabacco, aprendo spazio a ulteriori politiche di prevenzione e a futuri studi comparativi con altre terapie di disassuefazione.

FAQ

Che cos’è Recigar e a cosa serve esattamente?

Recigar è un farmaco a base di citisina che aiuta a smettere di fumare riducendo astinenza e piacere legato alla sigaretta.

Quanto dura il trattamento con citisina per smettere di fumare?

Il trattamento con citisina prevede uno schema standard di 25 giorni, con dosaggio per bocca a posologia progressivamente decrescente.

Come si ottiene la rimborsabilità di Recigar dal Servizio Sanitario?

La rimborsabilità si ottiene tramite prescrizione di uno specialista, preferibilmente in un centro antifumo, e successiva dispensazione del farmaco in farmacia.

Chi sono gli specialisti che possono prescrivere Recigar?

Possono prescrivere Recigar, in genere, pneumologi, cardiologi e psichiatri coinvolti nei percorsi strutturati dei centri antifumo.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Recigar e citisina?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache