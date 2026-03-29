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Italia introduce primo farmaco rimborsabile su prescrizione per smettere di fumare

Italia introduce primo farmaco rimborsabile su prescrizione per smettere di fumare

Citisina rimborsabile in Italia: nuova arma contro il tabagismo

In Italia, migliaia di fumatori potranno accedere da oggi a una nuova terapia rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta della citisina, estratta dal maggiociondolo (Cytisus laburnum), principio attivo del farmaco Recigar, prodotto da Adamed e distribuito da Laboratorio Farmaceutico C.T.. La terapia, prescrivibile da specialisti e somministrata per via orale in ciclo di 25 giorni a dosaggio decrescente, mira a ridurre dipendenza, astinenza e piacere associato alla sigaretta.
L’introduzione della rimborsabilità arriva in un Paese in cui il fumo provoca oltre 93.000 morti evitabili l’anno e genera costi superiori a 26 miliardi di euro. L’obiettivo sanitario è ridurre rapidamente il carico di malattia e i costi economici legati al tabagismo.

In sintesi:

  • Citisina, derivata dal maggiociondolo, è il primo farmaco antifumo rimborsato dal SSN italiano.
  • Agisce sui recettori nicotinici, riducendo astinenza e piacere legato al fumo.
  • Recigar prevede un ciclo di 25 giorni per via orale a dosaggio decrescente.
  • La prescrizione avviene tramite centri antifumo e specialisti autorizzati.

Come funziona la citisina e perché è rimborsata dal SSN

La citisina, o citisiniclina, è un agonista parziale dei recettori nicotinici dell’acetilcolina, gli stessi bersagliati dalla nicotina contenuta nelle sigarette. Legandosi a questi recettori cerebrali, occupa lo “spazio” che normalmente verrebbe attivato dal fumo.
In questo modo svolge due azioni sinergiche: attenua i sintomi dell’astinenza – irritabilità, disforia, insonnia, ansia – e, contemporaneamente, riduce drasticamente il rinforzo positivo dato dalla sigaretta, diminuendo il senso di gratificazione dopo l’atto di fumare.

Il farmaco industriale Recigar rappresenta l’evoluzione di un vecchio preparato galenico a base di citisina, ora standardizzato e regolato. La rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale risponde a un’emergenza epidemiologica precisa: in Italia il tabagismo causa oltre 93.000 decessi evitabili all’anno e genera costi complessivi superiori a 26 miliardi di euro tra cure e perdita di produttività.
Il protocollo terapeutico tipico prevede 25 giorni di trattamento orale, con posologia progressivamente decrescente, inserita in un percorso strutturato di cessazione dal fumo.

Ruolo dei centri antifumo e prospettive future della terapia

Nonostante la disponibilità di Recigar in regime di rimborso, l’accesso corretto passa obbligatoriamente da una presa in carico specialistica. È sconsigliato qualsiasi approccio “fai-da-te”: la citisina richiede prescrizione medica e monitoraggio clinico.
La ricetta viene solitamente redatta da pneumologi, cardiologi o psichiatri operanti nei centri antifumo, che valutano storia tabagica, comorbilità e motivazione del paziente, integrando il farmaco con supporto psicologico e interventi comportamentali.

La rimborsabilità della citisina apre la strada a un possibile ripensamento complessivo delle strategie antifumo italiane, con maggior integrazione tra farmaci, counselling e prevenzione. Nei prossimi anni, i dati real-world sull’uso di Recigar nei centri antifumo potrebbero ridefinire linee guida cliniche, criteri di eleggibilità e percorsi personalizzati per categorie ad alto rischio, come pazienti cardiopatici, broncopneumopatici o in ambito psichiatrico.

FAQ

Che cos’è la citisina e da quale pianta deriva?

La citisina è un alcaloide naturale estratto dal maggiociondolo (Cytisus laburnum), leguminosa ornamentale dai caratteristici fiori gialli penduli.

Come si assume il farmaco Recigar a base di citisina?

Recigar si assume per via orale seguendo un ciclo di 25 giorni, con dosaggio giornaliero decrescente stabilito dallo specialista.

Chi può prescrivere Recigar e come ottenere la rimborsabilità?

Recigar viene prescritto da specialisti, soprattutto pneumologi, cardiologi o psichiatri dei centri antifumo, con ricetta necessaria per la rimborsabilità SSN.

La citisina sostituisce completamente altri trattamenti antifumo?

No, la citisina integra i percorsi esistenti ed è più efficace se associata a counselling, supporto psicologico e monitoraggio clinico strutturato.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su citisina e Recigar?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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