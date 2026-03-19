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Rischi degli smartphone prima di dormire: Bassetti avverte sulle conseguenze preoccupanti per la salute

Bassetti avverte sui rischi degli smartphone prima di dormire e sulle conseguenze serie per la salute

Luce blu serale, sonno disturbato e rischi per cuore e cervello

Chi? Il professor Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.
Cosa? Lancia un allarme sull’uso del cellulare e degli schermi prima di dormire, collegato a disturbi del sonno e a possibili danni a cuore e cervello.
Dove? L’analisi parte da un post sul suo profilo Instagram e richiama studi internazionali, fra cui ricerche condotte a Boston.
Quando? L’attenzione scientifica sugli effetti della luce blu è crescente negli ultimi anni, con studi presentati alle principali società cardiologiche internazionali.
Perché? Anche una minima esposizione luminosa notturna, specie da smartphone, può alterare melatonina, qualità del sonno e aumentare il rischio cardiovascolare e cognitivo.

In sintesi:

  • Luce blu serale da smartphone riduce la melatonina e ritarda l’addormentamento.
  • Sonno corto e frammentato aumenta il rischio cardiaco, metabolico e cognitivo.
  • Studi su adulti sani collegano l’illuminazione notturna a infiammazione delle arterie.
  • Spegni gli schermi un’ora prima di dormire e mantieni la stanza totalmente buia.

Come la luce blu altera sonno, cervello e metabolismo

Matteo Bassetti sottolinea che basta “pochissima luce diffusa” prima di dormire per innescare una “cascata di effetti negativi”.

La cosiddetta blue light, emessa in particolare da smartphone e tablet, interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia. L’esposizione prolungata in ambiente buio può arrivare a sopprimerla, ritardando addormentamento e riducendo la durata complessiva del riposo notturno.

Non c’è solo il fattore luminoso: lo scorrere senza sosta da un contenuto all’altro mantiene il cervello in uno stato di iper-attivazione. Questo flusso continuo può generare stress, eccitazione mentale e una difficoltà concreta a “disattivarsi”, prolungando il tempo necessario per prendere sonno. A cascata, il sonno diventa più breve e frammentato. Nel medio-lungo periodo, questa deprivazione cronica di sonno è stata associata a peggioramento delle funzioni cognitive, aumento del rischio di disturbi dell’umore e alterazioni metaboliche che favoriscono sovrappeso e diabete.

L’evidenza scientifica e le misure pratiche di protezione

Un recente studio guidato dal professor Shady Abohashem al Massachusetts General Hospital e presentato alle American Heart Association Scientific Sessions ha rafforzato il legame tra luce notturna e rischio cardiovascolare.

La ricerca ha coinvolto oltre 450 adulti di Boston senza patologie cardiache note. Utilizzando imaging cerebrale avanzato e dati satellitari sull’illuminazione esterna, i ricercatori hanno evidenziato una relazione diretta: maggiore esposizione a luce notturna, maggiore rischio di danno alle arterie, mediato da processi di infiammazione a carico del sistema vascolare.

Gli esperti suggeriscono una vera “igiene della luce” serale: spegnere cellulare e altri schermi almeno un’ora prima di coricarsi, attivare le modalità notturne o i filtri blue-light, oscurare completamente la stanza con tende adeguate. In contesti difficili, può aiutare una semplice mascherina per gli occhi, utile a ridurre lo stimolo luminoso residuo e a proteggere la fisiologica produzione di melatonina.

Verso una nuova igiene digitale del sonno

La crescente mole di studi su luce blu e sonno suggerisce che la tutela del cuore e del cervello passi anche da scelte digitali quotidiane. Limitare l’uso serale del cellulare non è più solo un consiglio di buon senso, ma un intervento preventivo misurabile su infiammazione, metabolismo e salute mentale.

In prospettiva, la ricerca potrebbe portare a linee guida ufficiali su tempi massimi di esposizione serale e su standard di progettazione dei dispositivi, con impostazioni notturne predefinite e interfacce meno stimolanti nelle ore prima di andare a letto.

FAQ

Quanto tempo prima di dormire devo spegnere il cellulare?

È consigliabile spegnere o allontanare il cellulare almeno 60 minuti prima di coricarsi, per consentire alla melatonina di aumentare correttamente.

La modalità notturna del telefono elimina tutti i rischi della luce blu?

La modalità notturna riduce la componente blu, ma non azzera stimoli cognitivi e notifiche. Resta preferibile limitare comunque l’uso serale del dispositivo.

Le luci di casa soffuse la sera sono ugualmente pericolose?

L’illuminazione soffusa è meno impattante degli schermi, ma una luce intensa o diretta può comunque ridurre la melatonina e ritardare l’addormentamento.

Una mascherina per dormire basta a proteggere il sonno?

Sì, una mascherina opaca riduce la luce residua, ma va associata a orari regolari e limitazione complessiva di schermi serali.

Da quali fonti provengono i dati scientifici citati nell’articolo?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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