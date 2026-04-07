Home / NEWS / Giovanna Romano muore per meningite fulminante a Pescara indagine sulle cause e allerta sanitaria

Meningite fulminante a Pescara, ricovero a Chieti: cosa sappiamo finora

Una meningite fulminante ha causato la morte di Giovanna Romano, 51 anni, a Pescara, mentre un quindicenne di Chieti è ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale ma risponde alle cure. Le autorità sanitarie locali, informate tra il 6 e il 7 aprile, hanno attivato immediatamente profilassi antibiotica per familiari, amici e contatti stretti, oltre a sanificare scuole e ambienti frequentati.

Parallelamente l’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto pubblicamente per ribadire il ruolo decisivo dei vaccini contro la meningite e criticare le posizioni dei movimenti no-vax, sottolineando come la prevenzione resti l’arma centrale per evitare esiti fatali.

Le inchieste epidemiologiche in corso dovranno chiarire la catena del contagio, il ceppo responsabile e l’eventuale collegamento tra i due casi nel territorio abruzzese.

In sintesi:

Morte improvvisa di Giovanna Romano a Pescara per meningite fulminante

a Pescara per meningite fulminante Quindicenne di Chieti ricoverato in gravi condizioni ma in miglioramento

ricoverato in gravi condizioni ma in miglioramento Profilassi, sanificazione e monitoraggio avviati da scuole e sanità locali

Matteo Bassetti richiama l’importanza dei vaccini contro i no-vax

Le strutture sanitarie abruzzesi hanno disposto la sanificazione degli ambienti e il monitoraggio per studenti e docenti potenzialmente esposti ai casi di meningite. Familiari e amici di Giovanna Romano, così come i contatti stretti del ragazzo di Chieti, sono stati sottoposti a profilassi obbligatoria per ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi.

Gli interventi di sanità pubblica seguono i protocolli nazionali: tracciamento dei contatti nelle ultime ore di frequentazione di scuola, lavoro e luoghi sociali, informazione alla popolazione e valutazione di ulteriori vaccinazioni mirate.

La rapidità con cui la meningite fulminante può evolvere, soprattutto nelle forme batteriche, rende determinante il riconoscimento precoce dei sintomi – febbre alta improvvisa, cefalea intensa, rigidità nucale – e l’accesso immediato al pronto soccorso.

Meningite, rischi reali, prevenzione e l’allarme di Matteo Bassetti

La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. Le forme batteriche, pur meno frequenti di quelle virali, sono le più gravi e possono essere fatali o lasciare esiti neurologici permanenti.

La trasmissione avviene attraverso goccioline di saliva e richiede un contatto stretto e prolungato, tipico di famiglie, comunità scolastiche, convitti o ambienti di lavoro chiusi. I sintomi cardine sono febbre elevata, mal di testa violento, vomito, fotofobia, sonnolenza e irrigidimento del collo.

La vaccinazione resta lo strumento più efficace per prevenire l’infezione da Meningococco, Pneumococco ed Emofilo, come ricordato da epidemiologi come Massimo Ciccozzi. I programmi vaccinali regionali coprono in particolare infanzia e adolescenza, le fasce più a rischio di trasmissione.

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, con un duro richiamo pubblico: “Vale la pena ribadire che esistono vaccini. Anche se siamo in un paese dove i novax hanno troppa voce in capitolo…”. Il medico ha inoltre annunciato possibili azioni legali contro insulti o minacce ricevuti sui social, rivendicando la necessità di proteggere il dibattito scientifico da disinformazione e aggressioni personali.

In Italia, casi recenti di meningite a Milano, Parma, Pescara e Chieti confermano l’importanza di mantenere alte le coperture vaccinali, soprattutto nei contesti comunitari e lavorativi, e di aggiornare costantemente i piani di prevenzione delle Regioni.

Lezioni da Pescara e Chieti per sanità pubblica e cittadini

Gli episodi di Pescara e Chieti mostrano come una diagnosi tempestiva e una risposta coordinata tra ospedali, scuole e Dipartimenti di Prevenzione possano contenere il rischio di focolai di meningite.

Per i cittadini la priorità resta doppia: aderire ai calendari vaccinali – anche recuperando eventuali richiami mancati – e non sottovalutare i sintomi sospetti, soprattutto nei giovani. La finestra di intervento è spesso questione di ore.

Per le istituzioni sanitarie, casi ravvicinati in diverse province italiane offrono l’occasione di rafforzare informazione, sorveglianza e campagne mirate in scuole, università e grandi aziende, ambiti in cui un singolo caso può avere conseguenze collettive rilevanti.

FAQ

Quali sono i primi sintomi tipici della meningite fulminante?

I primi sintomi includono febbre alta improvvisa, forte mal di testa, rigidità del collo, nausea, vomito e possibile confusione mentale, soprattutto nei giovani.

Come avviene il contagio della meningite batterica tra le persone?

Il contagio avviene tramite goccioline di saliva, tosse o starnuti in contesti di contatto stretto e prolungato, come famiglia o classe.

Quali vaccini proteggono più efficacemente dalla meningite grave?

Proteggono soprattutto i vaccini contro Meningococco (ACWY, B), Pneumococco ed Haemophilus influenzae b, già inclusi nei calendari vaccinali regionali italiani.

Cosa devono fare scuole e aziende in caso di un caso di meningite?

Devono collaborare subito con l’ASL per tracciamento contatti, profilassi antibiotica, eventuali indicazioni vaccinali e sanificazione mirata degli ambienti.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sulla meningite?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.