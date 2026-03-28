Home / EDITORE3 / Fiera Milano, nuova lista per il cda indica Bonomi presidente e rafforza la governance

Fiera Milano verso la conferma di Carlo Bonomi alla presidenza

La Fondazione Fiera Milano, azionista di maggioranza di Fiera Milano Spa, ha definito la proposta di governance che sarà sottoposta all’assemblea ordinaria del 22 aprile a Milano.

La lista per il nuovo Consiglio di Amministrazione prevede la conferma di Carlo Bonomi alla presidenza e di Francesco Conci, destinato al ruolo di Amministratore Delegato.

L’obiettivo è assicurare continuità strategica e rafforzare la competitività internazionale del polo fieristico, considerato leva chiave per il sistema industriale italiano e per la promozione del Made in Italy.

In sintesi:

Conferma di Carlo Bonomi alla presidenza di Fiera Milano Spa per il prossimo triennio.

alla presidenza di Fiera Milano Spa per il prossimo triennio. Francesco Conci indicato come nuovo Amministratore Delegato dal futuro CdA.

indicato come nuovo Amministratore Delegato dal futuro CdA. Ingresso di nuovi consiglieri per rafforzare profilo industriale, finanziario e internazionale.

Giovanni Bozzetti: governance solida e in piena continuità con il percorso avviato.

Nuovo CdA, continuità strategica e rafforzamento del sistema fieristico

Il Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano, che detiene il 63,82% del capitale ordinario di Fiera Milano Spa, ha approvato la lista per il CdA per il triennio 2024-2027.

Oltre alla conferma di Carlo Bonomi, Francesco Conci, Ferruccio Resta e Micaela Castelli, la proposta include l’ingresso di Maurizio Dallocchio, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve e Maria Luisa Mosconi.

La Fondazione indicherà Carlo Bonomi come presidente e proporrà al nuovo CdA la nomina di Francesco Conci ad Amministratore Delegato in sede di assemblea.

Secondo il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, la lista include *”figure di altissimo profilo professionale”* e garantisce *”una governance solida e in continuità con il percorso avviato”*.

Bozzetti ha sottolineato il contributo del Consiglio uscente e il ruolo strategico del sistema fieristico per la competitività italiana.

*”La conferma di Carlo Bonomi e Francesco Conci dà continuità a un percorso che ha rafforzato il posizionamento di Fiera Milano spa. Il sistema fieristico è una leva strategica per il Paese: dobbiamo continuare a fare sistema per sostenere le imprese, valorizzare il Made in Italy e competere sui mercati globali”*, ha concluso.

Prospettive future per Fiera Milano e impatto sul Made in Italy

La possibile riconferma di Carlo Bonomi e il rafforzamento del management con profili industriali, finanziari e internazionali aprono una fase di ulteriore consolidamento per Fiera Milano.

Il polo fieristico è chiamato a sostenere le catene del valore italiane nei settori manifatturiero, moda, design, agroalimentare e tecnologia.

Nei prossimi anni il focus sarà su maggiore attrattività di espositori esteri, digitalizzazione dei format fieristici e integrazione tra eventi fisici e piattaforme online, per incrementare ricadute economiche su Milano e sull’intero sistema Paese.

FAQ

Chi è il principale azionista di Fiera Milano Spa?

Il principale azionista è la Fondazione Fiera Milano, che detiene il 63,82% del capitale ordinario di Fiera Milano Spa.

Quando verrà votata la nuova governance di Fiera Milano?

L’approvazione della nuova governance di Fiera Milano è prevista nell’assemblea ordinaria dei soci convocata per il 22 aprile.

Chi sarà proposto come Amministratore Delegato di Fiera Milano?

Sarà proposto il consigliere Francesco Conci, cui il nuovo CdA intende conferire la carica di Amministratore Delegato.

Perché il sistema fieristico è considerato strategico per l’Italia?

È strategico perché sostiene le esportazioni, promuove il Made in Italy e genera indotto su turismo, servizi e filiere produttive.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fiera Milano?

Sono state utilizzate, ed elaborate congiuntamente dalla Redazione, le informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.