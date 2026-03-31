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Grande Fratello Vip quinta puntata pagelle tra delusioni e sorprese

Grande Fratello Vip quinta puntata pagelle tra delusioni e sorprese

Grande Fratello Vip, quinta puntata: scontri, strategie e verdetti

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 30 marzo su Canale 5, tensioni, attacchi personali e nomination strategiche hanno ridefinito gli equilibri della Casa. Al centro del confronto, lo scontro sul “ciclo fantasma” tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, tra body shaming e delegittimazione delle emozioni in diretta. Sullo sfondo, il televoto che porta all’eliminazione di Giovanni, le dinamiche del presunto triangolo che coinvolge Raimondo Todaro e Francesca Manzini, e l’ondata di critiche verso Ibiza. Il tutto moderato da Ilary Blasi, con i commenti di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, mentre il programma continua a misurarsi con il confine sempre più labile tra intrattenimento, rispetto personale e narrazione confezionata per il pubblico televisivo.

In sintesi:

  • Scontro Mussolini–Elia–Volpe sul “ciclo fantasma”, tra accuse, sarcasmo e gestione discutibile in studio.
  • Eliminato Giovanni al televoto: solo il 5,92% del pubblico lo salva.
  • Pressioni narrative sul rapporto tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, nonostante la fidanzata esterna.
  • Nomination guidate dalla “vendetta” contro Ibiza, nuovo bersaglio della Casa.

Il caso del “ciclo fantasma” segna il punto più critico della serata. Alessandra Mussolini prende di mira Adriana Volpe, accusandola di protagonismo e definendola “isterica” per aver letto ad alta voce una ricetta destinata alla figlia. Antonella Elia rincara, mettendo in dubbio il ciclo di Adriana per una prova fisica e, sostenuta da Alessandra, pronuncia battute come: “Magari ha il tri-ciclo. Se lei ha il ciclo, io sono incinta”.

Il messaggio implicito è chiaro: chi subisce deve “stare allo scherzo” perché “non è successo niente”, spostando la colpa dalla frase a chi reagisce. Ilary Blasi evita uno scontro frontale, delegando la critica a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, scelta che rafforza l’impressione di tutela verso un personaggio forte come la Mussolini.

In parallelo, il talk costruisce il potenziale triangolo tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini: si parla ufficialmente di amicizia, ma l’insistenza narrativa stride con il fatto che Raimondo sia fidanzato e intenzionato a proteggere la compagna fuori dalla Casa.

Strategie, emozioni e nuovi bersagli nella Casa del Grande Fratello Vip

La puntata mostra anche l’altra faccia del reality, fatta di emozioni familiari. Alla stessa Alessandra Mussolini viene organizzato uno scherzo sulle pizzette fritte fatte sparire, che si trasforma presto in momento di tenerezza con l’arrivo della figlia Clarissa e il videomessaggio di Romano e Caterina. L’indignazione iniziale si scioglie in commozione, confermando come la retorica dell’“emozione ammessa solo coi figli” resti un pilastro narrativo del format.

Più intensa la pagina dedicata a Adriana Volpe. Il Grande Fratello le fa trovare cuscini e peluche della piccola Giselle, poi un videomessaggio e infine l’ingresso della bambina in Casa. Lacrime, abbracci e un lungo tuffo tra i cuscini restituiscono umanità a una concorrente appena colpita dalle battute sul ciclo, mostrando il divario tra costruzione televisiva del conflitto e realtà affettiva.

Sul fronte dei conflitti interni, Antonella Elia si scaglia contro Ibiza per aver definito Blu una “gattamorta”. Ibiza si scusa in diretta, riconoscendo di aver dato un’immagine distorta. La Elia, però, la accusa di avere “comportamenti surreali” e di prendere una donna “a caso” per massacrarla, senza cogliere il parallelo con i propri attacchi ricorrenti. Si rafforza così la narrazione della Casa come luogo dove chi urla di più pretende anche di dettare le regole morali.

Eliminazioni, nomination e possibili scenari futuri nel gioco

Il televoto ribalta alcune percezioni interne. Giovanni diventa il nuovo eliminato dopo una settimana in cui metà Casa gli si è schierata contro. Seduto sulla poltrona rossa degli imputati, ascolta le accuse: per Cesara Buonamici è “un prodotto da scaffale”, ovvero un personaggio costruito.

In netto contrasto, Selvaggia Lucarelli difende Giovanni, notando come non sia una strategia intelligente andare contro mezza Casa se si cerca consenso. Ma il verdetto del pubblico è impietoso: solo il 5,92% dei voti a suo favore, contro il 21,09% di Antonella, il 18,62% di Francesca, il 13,81% di Raul, l’11,08% di Adriana, il 10,31% di Lucia, il 9,95% di Marco e il 9,22% di Ibiza.

Le nuove nomination maschili offrono poco spettacolo: l’unico elemento degno di nota è l’ex aequo tra Raimondo Todaro e Marco, risolto da Renato che manda al televoto Todaro. Molto più rilevante, invece, il voto femminile.

FAQ

Cosa è successo tra Mussolini, Elia e Adriana Volpe nella quinta puntata?

È avvenuto uno scontro sul cosiddetto “ciclo fantasma”, con battute sul ciclo di Adriana Volpe percepite come offensive e delegittimanti.

Perché l’atteggiamento verso Ibiza è diventato centrale nelle nomination?

Le concorrenti hanno usato il voto come “vendetta” per l’etichetta di “gattamorta” data a Blu, trasformando Ibiza nel nuovo bersaglio comune.

Come si è concluso il televoto con Giovanni nella quinta puntata?

Giovanni è stato eliminato con solo il 5,92% dei voti, risultando il concorrente meno sostenuto dal pubblico a casa.

Qual è la situazione reale tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini?

Ufficialmente esiste solo amicizia. Raimondo Todaro è fidanzato fuori dalla Casa e dichiara di voler proteggere l’identità della compagna.

Da quali fonti sono state ricavate e rielaborate queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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