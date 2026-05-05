I Cesaroni ascolti in crescita confronto tra nuova puntata e vecchie stagioni

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I Cesaroni Il Ritorno, come sono andati davvero gli ascolti del 4 maggio

Chi: la fiction Mediaset I Cesaroni Il Ritorno, con Claudio Amendola, Matteo Branciamore e Federico Russo.

Che cosa: la settima puntata, trasmessa con un solo episodio e prima serata accorciata.

Dove: su Canale 5, in diretta tv e in streaming su Mediaset Infinity.

Quando: domenica 4 maggio 2026, in concorrenza con Ulisse – Il piacere della scoperta di Alberto Angela su Rai 1.

Perché: la riduzione della durata della prima serata modifica le abitudini del pubblico e impatta gli equilibri di ascolto tra Rai e Mediaset.

In sintesi:

I Cesaroni ottengono 2,73 milioni di telespettatori e il 15,6% di share il 4 maggio.

La concorrenza di Ulisse su Rai 1 totalizza 2,684 milioni e il 17,3% di share.

La nuova strategia di prime time breve cambia il peso degli ascolti in access prime time.

Online Mediaset Infinity registra record di debutto con oltre 725.000 visualizzazioni.

La settima puntata de I Cesaroni Il Ritorno, intitolata A me puoi chiedere tutto tranne che i soldi, ha raccolto 2.730.000 telespettatori con il 15,6% di share.

Su Rai 1, Alberto Angela con Ulisse – Sulle note di New York ha segnato 2.684.000 telespettatori e il 17,3% di share, beneficiando di un target più adulto e fidelizzato.

Il nuovo modello di palinsesto – game show di access prime time allungati e fiction ridotte a un solo episodio – ha portato Canale 5 a chiudere la puntata dei Cesaroni alle 22:54, in linea con quanto accaduto la sera precedente su Rai 1 con Roberta Valente – Notaio in Sorrento, terminata alle 22:59.

Questa scelta attenua le critiche sugli orari troppo tardi rivolte da Claudio Amendola, che aveva dichiarato: “Ne approfitto per chiedere scusa a tutti i bambini. Lo so, iniziamo un po’ tardi, è per voi difficile restare svegli”.

Rai e Mediaset ora devono misurare nel medio periodo se una prima serata più corta migliora la fruizione o indebolisce la capacità delle fiction di costruire ascolti consolidati.

Trend degli ascolti e confronto con le precedenti stagioni

Il percorso auditel di I Cesaroni Il Ritorno mostra un forte esordio, un calo fisiologico e un successivo recupero.

Il 13 aprile, i doppi episodi Nel nome del padre del padre di mio padre e Dalla paella alla brace hanno registrato 3.486.000 spettatori con il 22,6% di share.

Il 20 aprile, con Obtorto botanico e Un orso in cucina, gli ascolti sono scesi a 2.301.000 spettatori e il 16,9% di share; il 27 aprile, Nonno, l’amore no e L’inaugurazione hanno segnato 2.140.000 spettatori e il 15,2% di share.

Il dato del 4 maggio, con un solo episodio e la chiusura anticipata, risale dunque a 2,73 milioni, stabilizzando lo share.

Lo stesso Claudio Amendola ha sottolineato come la lettura dei numeri sia oggi più complessa: serve la total audience, che somma lineare, differita e streaming.

Pur non cambiando radicalmente i risultati sul lineare, il digitale segna un punto decisivo: la prima puntata della nuova stagione è stata vista su Mediaset Infinity da oltre 725.000 utenti, miglior debutto di sempre per una nuova serie sulla piattaforma.

Il confronto storico evidenzia la trasformazione del mercato tv: la quarta puntata della prima stagione (2006) sfiorava i 5 milioni con oltre il 19% di share; nella seconda e terza stagione (2008-2009) si saliva fino a oltre 7 milioni e share intorno al 28-29%.

Già la sesta stagione, nel 2014, era scesa a 3.066.000 telespettatori e l’11,9% di share, preludio all’attuale frammentazione dell’offerta.

Cosa cambia ora per fiction, prime time e piattaforme digitali

La strategia di una prima serata “compressa” sotto le 23 ridefinisce l’equilibrio tra Rai e Mediaset, ma soprattutto tra tv lineare e streaming.

Fiction come I Cesaroni Il Ritorno vengono pensate sempre più come prodotti multipiattaforma: la messa in onda su Canale 5 mantiene la visibilità generalista, mentre Mediaset Infinity consolida nel tempo gli ascolti, intercettando pubblico giovane e visioni on demand.

Il vero banco di prova saranno le prossime settimane: se la chiusura anticipata della serata sarà percepita dai telespettatori come un servizio – soprattutto per famiglie e bambini – o come una riduzione dell’offerta.

I numeri digitali in crescita indicano che il futuro delle grandi fiction nazionali passerà da una lettura integrata: meno centralità dello share di serata, più peso su total audience e performance nel catalogo streaming, dove I Cesaroni stanno già segnando record interni significativi.

FAQ

Quanti ascolti ha fatto I Cesaroni Il Ritorno il 4 maggio 2026?

Il 4 maggio 2026 I Cesaroni Il Ritorno hanno registrato 2.730.000 telespettatori con il 15,6% di share su Canale 5.

Come sono andati gli ascolti di Ulisse contro I Cesaroni?

La stessa sera Ulisse – Il piacere della scoperta di Alberto Angela su Rai 1 ha ottenuto 2.684.000 spettatori e il 17,3% di share.

Perché la durata della prima serata di I Cesaroni è stata ridotta?

La durata è stata ridotta per lasciare più spazio ai game show di access prime time, contenere gli orari di chiusura e favorire famiglie e pubblico giovane.

Quante visualizzazioni ha avuto I Cesaroni Il Ritorno su Mediaset Infinity?

La prima puntata della nuova stagione su Mediaset Infinity ha superato 725.000 visualizzazioni, diventando il miglior debutto di sempre per una nuova serie.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati sugli ascolti di I Cesaroni?

I dati e le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.