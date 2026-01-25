Ascolti TV sabato sera, sfida inaspettata tra C’è Posta per Te e The Voice Kids sconvolge tutte le previsioni

Ascolti TV di ieri sabato 24 gennaio 2026: C’è Posta per Te e The Voice Kids sono i programmi più visti

Prime time: sfida vinta dal people show di Canale5

La serata del 24 gennaio 2026 ha visto il dominio del sabato sera Mediaset, con il people show di **Maria De Filippi** leader assoluto negli ascolti della prima serata di **Canale5**. Il programma ha totalizzato 4.004.641 spettatori medi, pari al 27,6% di share, consolidando il vantaggio sulla proposta di **Rai1** e confermando una fidelizzazione quasi granitica del pubblico familiare.

Determinante il fattore ospiti: tra i momenti più seguiti, la partecipazione di **Alessandra Amoroso**, protagonista di una sorpresa orchestrata da due figli per la propria madre, e l’arrivo in studio di **Feyyaz Duman**, **Ahu Yagtu** e **Caner Cindoruk**, volti amatissimi de La Forza di una Donna, la soap di punta del daytime di **Canale5**.

La combinazione tra storie ad alto tasso emotivo, volti riconoscibili del piccolo schermo e cross-over con il brand seriale turco del pomeriggio Mediaset ha rafforzato l’effetto traino, trasformando il sabato in un appuntamento ormai quasi “rituale” per il pubblico generalista.

Family talent Rai1 in crescita con The Voice Kids

Sul fronte **Rai**, la controprogrammazione di **Antonella Clerici** con The Voice Kids su **Rai1** si è confermata la principale alternativa generalista, con 3.278.404 spettatori e il 22,1% di share. Un risultato solido che consolida il posizionamento del talent under 14 come format di punta per il target famiglie, complice il tono rassicurante e il racconto del talento dei giovanissimi.

La puntata in onda era la terza serata di Blind Audition, fase centrale del meccanismo, strategica per costruire l’affezione verso i coach e i piccoli concorrenti in vista delle tappe più competitive del programma. Il progressivo avvicinamento allo “slancio finale” promette ulteriore crescita, soprattutto sul pubblico più giovane e sui dati social.

La performance di **The Voice Kids** conferma la tenuta dell’intrattenimento family friendly del servizio pubblico, in una sfida testa a testa che, pur premiando **Canale5** sul piano numerico, vede **Rai1** difendere con efficacia la quota di share del sabato.

Altri canali: talk, cinema e approfondimento

Tra le reti alternative alla grande sfida generalista, spicca la performance di **La7**: il talk In Altre Parole ha registrato 1.217.754 spettatori e il 6,8% di share, confermando la fidelizzazione del pubblico informato e attento all’approfondimento. Numeri interessanti anche per **Sky Cinema Uno** con il film Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, che ha raccolto 792.439 spettatori e il 4,8% di share, segnale di una buona tenuta del cinema pay anche in una serata ad altissima concorrenza.

Leggera ma dignitosa la distanza con **Rai3**, dove La Confessione ha ottenuto 769.053 spettatori e il 4,3% di share, difendendo il proprio perimetro di pubblico interessato al racconto one-to-one e alle interviste a forte carica autoriale.

Il quadro complessivo della serata conferma come talk, cinema e approfondimento riescano a ritagliarsi uno spazio rilevante in termini di share, pur in presenza di due colossi dell’intrattenimento generalista concentrati sulla stessa fascia oraria.

FAQ

D: Quanto hanno inciso gli ascolti dell’access prime time?

R: Gli ottimi risultati di access hanno inciso fortemente: Affari Tuoi su **Rai1** (4.442.912 spettatori, 24,6%) e La Ruota della Fortuna su **Canale5** (4.371.098 spettatori, 24,2%) hanno trainato la prima serata.

D: Quali altri programmi hanno contribuito al pre-serale?

R: In pre-prima serata si segnala **Italia 1** con N.C.I.S., episodio “Due Gocce d’Acqua”, che ha conquistato 933.047 spettatori e il 5,2% di share.

