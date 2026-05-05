Home / SPETTACOLI & CINEMA / Blake Lively e Justin Baldoni chiudono la disputa legale senza processo

Accordo privato tra Blake Lively e Justin Baldoni sul caso It Ends With Us

Chi: l’attrice Blake Lively e il regista-attore Justin Baldoni.

Che cosa: chiudono la lunga disputa giudiziaria nata dalle accuse di molestie e diffamazione collegate al set di It Ends With Us.

Dove: il contenzioso era in corso davanti alla giustizia federale statunitense.

Quando: l’intesa è stata comunicata all’inizio di maggio 2026, a pochi giorni dall’avvio del processo fissato per il 18 maggio.

Perché: dopo respingimenti incrociati di alcune cause e anni di scontro mediatico-legale, le parti hanno scelto un accordo confidenziale, dichiarando la volontà di voltare pagina e sottolineando l’importanza di ambienti di lavoro sicuri e rispettosi.

In sintesi:

Blake Lively e Justin Baldoni chiudono il contenzioso con un accordo privato.

e chiudono il contenzioso con un accordo privato. EvitatO il processo federale che sarebbe iniziato con la giuria il 18 maggio.

Respinte dal giudice alcune accuse chiave, sia di Baldoni che di Lively.

Dichiarazione congiunta: priorità a set sicuri e a un clima online più rispettoso.

Dalle accuse sul set alle cause incrociate: cosa è successo davvero

Il conflitto tra Blake Lively e Justin Baldoni nasce durante la lavorazione di It Ends With Us, adattamento del bestseller di Colleen Hoover. L’attrice aveva accusato privatamente il collega-regista di comportamenti molesti sul set e, secondo la sua ricostruzione, Baldoni e il suo team avrebbero reagito orchestrando una campagna per screditarne l’immagine professionale.

Baldoni ha sempre negato ogni addebito, sostenendo che Lively avesse inventato le accuse per conquistare maggiore controllo creativo sul film. A fine 2024 lo scontro si è spostato definitivamente in tribunale: Lively ha citato in giudizio Baldoni e la sua società di produzione, mentre lui ha presentato una controquerela per diffamazione ed estorsione, coinvolgendo anche il marito di lei, Ryan Reynolds, e alcuni membri del loro staff.

Nel corso dei mesi, però, diversi capi d’imputazione sono stati ridimensionati. La causa di Baldoni è stata respinta; successivamente il giudice ha rigettato anche l’azione di Lively per molestie, chiarendo che l’attrice, in quanto collaboratrice esterna, non poteva essere inquadrata come dipendente ai sensi della normativa federale. Con un quadro legale indebolito per entrambi, la prospettiva di un processo pubblico e divisivo ha spinto le parti verso un accordo extragiudiziale, di cui non sono stati divulgati i termini.

Le implicazioni per Hollywood e il dibattito su set sicuri

L’intesa tra Blake Lively e Justin Baldoni, oltre a spegnere una vicenda ad alto tasso mediatico, rimette al centro due nodi sensibili per Hollywood: la difficoltà di provare le molestie in contesti creativi fluidi e i limiti delle tutele per chi lavora come freelance o collaboratore esterno.

Nella nota diffusa dai legali di Lively si legge: “Riconosciamo che il processo ha presentato delle difficoltà e riconosciamo che le preoccupazioni sollevate dalla signora Lively meritavano di essere ascoltate. Restiamo fermamente impegnati a garantire ambienti di lavoro liberi da comportamenti inappropriati e da contesti improduttivi. Ci auguriamo sinceramente che questo porti a una chiusura e permetta a tutte le persone coinvolte di andare avanti in modo costruttivo e in pace, incluso un ambiente online rispettoso”.

L’uscita di It Ends With Us resterà inevitabilmente accompagnata da questo contesto, alimentando il dibattito sulla responsabilità delle produzioni e sulle procedure interne per gestire, documentare e valutare le segnalazioni, senza trasformarle in strumenti di scontro mediatico o promozionale.

FAQ

Perché Blake Lively aveva denunciato Justin Baldoni?

Blake Lively aveva denunciato Justin Baldoni accusandolo di molestie sul set di It Ends With Us e di aver danneggiato deliberatamente la sua reputazione professionale attraverso una campagna ostile.

Il processo tra Blake Lively e Justin Baldoni si terrà comunque?

No, il processo non si terrà: le parti hanno raggiunto un accordo privato poco prima della selezione della giuria prevista per il 18 maggio 2026.

Cosa ha deciso il giudice sulle accuse presentate da Baldoni?

Il giudice ha respinto la causa avanzata da Justin Baldoni, ritenendo non sussistenti gli estremi per procedere sulle contestazioni di diffamazione ed estorsione.

Perché il tribunale ha rigettato la causa per molestie di Lively?

Il tribunale ha stabilito che Blake Lively, in quanto collaboratrice esterna e non dipendente, non rientrava nella tutela prevista dalla legge federale citata.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.