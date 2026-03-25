Home / SPETTACOLI & CINEMA / Harry Potter svela la nuova serie, primo trailer e uscita ufficiale

Nuova serie Harry Potter: cosa sappiamo su uscita, storia e cast

La nuova serie di Harry Potter, primo adattamento televisivo ufficiale della saga di J.K. Rowling, arriverà a Natale 2026 su HBO e HBO Max.

Racconterà in formato seriale il primo libro, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, con un cast completamente rinnovato e una produzione ad alto budget curata da Warner Bros. Television e Brontë Film and TV.

Il progetto punta a rilanciare il franchise in chiave generazionale, con un adattamento più fedele ai romanzi e pensato per durare più stagioni, entrando stabilmente nei cataloghi streaming globali, inclusa l’Italia.

In sintesi:

La serie “Harry Potter e la Pietra Filosofale” debutterà su HBO e HBO Max a Natale 2026.

Sceneggiatura di Francesca Gardiner, regia di Mark Mylod, produzione Warner Bros. Television.

Cast completamente nuovo, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout protagonisti.

Adattamento seriale più fedele ai libri, pensato per più stagioni del franchise.

Il primo teaser trailer diffuso da HBO conferma tono epico ma più intimo, con forte attenzione alla crescita dei personaggi principali.

La serie è concepita come produzione di lungo periodo, con ogni stagione dedicata a un libro della saga, in linea con la strategia di Warner Bros. Discovery di valorizzare le proprie proprietà intellettuali di punta.

L’operazione mira sia alla nostalgia dei fan storici, sia a un nuovo pubblico giovane che potrebbe conoscere Harry Potter direttamente in formato seriale, in un contesto competitivo dominato dalle grandi saghe fantasy in streaming.

Cast, produzione e differenze rispetto ai film originali

La sceneggiatura della serie è firmata da Francesca Gardiner, anche produttrice esecutiva, mentre Mark Mylod è produttore esecutivo e regista di più episodi per HBO, in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.

Tra i produttori esecutivi figurano anche J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Brontë Film and TV, oltre a David Heyman per Heyday Films, storico produttore dei film originali.

Il ruolo di Harry Potter è affidato a Dominic McLaughlin, con Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout come Ron Weasley, a guidare il nuovo trio.

Nel corpo docente di Hogwarts, John Lithgow interpreta Albus Silente, Janet McTeer è Minerva McGranitt, Paapa Essiedu veste i panni di Severus Piton, mentre Nick Frost sarà Rubeus Hagrid.

Completano il cast principale Rory Wilmot (Neville Paciock), Lox Pratt (Draco Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Elijah Oshin (Dean Thomas), Tristan Harland e Gabriel Harland (Fred e George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Finn Stephens (Vincent Tiger), William Nash (Gregory Goyle), Warwick Davis (Filius Vitious) e Sirine Saba (Pomona Sprite).

Nel cast secondario: Daniel Rigby (Vernon Dursley), Bel Powley (Petunia Dursley), Paul Whitehouse (Argus Gazza), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Bertie Carvel (Cornelius Caramell), Luke Thallon (Quirinus Raptor), Katherine Parkinson (Molly Weasley), Amos Kitson (Dudley Dursley), Gracie Cochrane (Ginny Weasley), Richard Durden (Cuthbert Rüf), Louise Brealey (Madama Bumb), Bríd Brennan (Poppy Chips), Leigh Gill (Unci-Unci) e Anton Lesser (Garrick Ollivander).

La trama ripartirà dall’inizio: Harry, cresciuto con gli zii Dursley che lo considerano “normale”, scopre all’undicesimo compleanno di essere un mago grazie alla lettera di ammissione a Hogwarts.

Da qui l’ingresso nel mondo magico, la nascita dell’amicizia con Ron e Hermione, e il confronto con un oscuro nemico legato al suo passato.

Rispetto ai film, il formato seriale permetterà di esplorare trame secondarie, personaggi minori e retroscena solo accennati al cinema, con maggiore fedeltà ai testi originali.

Impatto atteso, uscita italiana e prospettive future del franchise

La serie “Harry Potter e la Pietra Filosofale” debutterà su HBO e HBO Max a Natale 2026; in Italia è atteso l’arrivo su piattaforme legate agli accordi locali di distribuzione Warner Bros. Discovery.

L’operazione potrebbe aprire la strada a un decennio di adattamenti seriali, con un libro per stagione, rafforzando la centralità del Wizarding World nell’offerta streaming globale.

La combinazione tra nuovi interpreti, supervisione diretta di J.K. Rowling e investimento industriale di lungo periodo rende questa produzione uno dei progetti fantasy più osservati, sia dall’industria sia dal fandom internazionale.

FAQ

Quando esce la nuova serie Harry Potter in tv?

La serie “Harry Potter e la Pietra Filosofale” è programmata per il debutto a Natale 2026 su HBO e HBO Max.

Dove sarà possibile vedere la serie Harry Potter in Italia?

In Italia la serie arriverà tramite i partner di distribuzione di Warner Bros. Discovery, con modalità e piattaforma specifiche annunciate più vicino all’uscita.

La serie seguirà fedelmente i libri di J.K. Rowling?

Sì, la produzione ha dichiarato l’obiettivo di un adattamento più fedele ai romanzi, includendo sottotrame e personaggi spesso ridotti o esclusi nei film.

Il cast originale dei film tornerà nella nuova serie?

No, il cast è completamente nuovo. Solo alcuni interpreti storici come Warwick Davis tornano in ruoli diversi o confermati nel nuovo progetto.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su questa serie?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.