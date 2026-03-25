michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Labubu debutta al cinema e rilancia il business globale dei collezionabili

Labubu debutta al cinema e rilancia il business globale dei collezionabili

Film su Labubu, Pop Mart e Sony puntano al rilancio globale del brand

Il fenomeno Labubu, creatura dell’artista hongkonghese Kasing Lung, sta per arrivare al cinema grazie a Pop Mart e Sony Pictures, che hanno annunciato a Parigi lo sviluppo di un lungometraggio diretto da Paul King, già regista di Paddington e Wonka.
Il progetto nasce mentre il mercato dei collezionabili Labubu rallenta, tra calo dei prezzi sul secondario e flessione in Borsa per Pop Mart a Hong Kong.
L’obiettivo del film è trasformare un personaggio nato nelle blind box in un franchise narrativo globale, seguendo i modelli di successo di Barbie e Lego, e cercando di invertire la tendenza discendente del brand.

In sintesi:

  • Pop Mart e Sony sviluppano un film su Labubu diretto da Paul King.
  • Prezzi e domanda dei collezionabili Labubu in forte calo sulle piattaforme di rivendita.
  • Azioni Pop Mart giù di circa il 35% dai massimi di agosto 2025.
  • Strategia ispirata ai casi Barbie e Lego per creare un franchise duraturo.

Il valore di Labubu, elfo peloso dai denti aguzzi ispirato alla mitologia nordica, è esploso grazie al sistema delle blind box, confezioni sigillate che alimentano sorpresa e ripetuti acquisti.
Questo meccanismo ha trasformato Pop Mart da realtà di nicchia cinese a colosso capace di insidiare la capitalizzazione di Mattel, sostenuto da una community globale di collezionisti e da una percepita scarsità dei pezzi più rari.

Negli ultimi mesi, però, il mercato secondario segnala la fine dell’euforia: alcune varianti keychain di Labubu vengono scambiate intorno ai 13 euro sulle piattaforme cinesi, oltre l’80% in meno rispetto ai picchi di metà 2024 e in diversi casi sotto il prezzo di lancio.
Parallelamente, le azioni Pop Mart quotate a Hong Kong hanno perso circa il 35% dai massimi di agosto 2025, con un ulteriore -2% proprio nel giorno dell’annuncio del film, evidenziando scetticismo degli investitori sulla tenuta del fenomeno.

Dal boom delle blind box al cinema: rischi e opportunità per Pop Mart

Gli analisti indicano due cause principali del raffreddamento: l’espansione dei volumi produttivi ha ridotto la rarità che sosteneva i valori collezionistici, mentre tra i fan è emersa una evidente “fashion fatigue”, ovvero saturazione del personaggio dopo un ciclo di iper-esposizione.
In questo contesto, il lungometraggio diventa un tentativo di passare da trend di prodotto a universo narrativo, seguendo la traiettoria di brand già rianimati dal cinema.

Il caso più evidente è Barbie: il film di Greta Gerwig del 2023, oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino, ha riposizionato il marchio come oggetto di dibattito culturale globale, rilanciando anche le vendite fisiche per Mattel.
Prima ancora Lego aveva aperto la strada con “The Lego Movie” (2014), trasformando i mattoncini in franchise transmediale capace di generare spin-off, serie e nuove linee di prodotto, prolungando il ciclo di vita del marchio oltre la dimensione ludica tradizionale.

Pop Mart punta a replicare questo schema: con Paul King, specialista in saghe family ad alto potenziale di merchandising, l’azienda tenta di dare a Labubu un’identità narrativa coerente e riconoscibile, esportabile in mercati dove le blind box sono ancora di nicchia.

Quale futuro per Labubu tra cinema, collezionismo e saturazione del mercato

La sfida chiave sarà verificare se un personaggio nato per vivere “chiuso in scatola” può sostenere un racconto cinematografico autonomo e serializzabile, oltre il semplice appeal estetico da collezione.
A differenza di Barbie, che vanta 65 anni di storia e radici nell’immaginario globale, Labubu è un’icona relativamente recente, esplosa solo negli ultimi due anni e legata a dinamiche speculative tipiche dei mercati collezionistici digitali e fisici.

Se il film riuscirà a costruire empatia e una mitologia consistente intorno all’universo di Kasing Lung, il brand potrebbe transitare da fenomeno effimero a franchise duraturo, generando nuove linee di prodotto, licenze e contenuti seriali.
In caso contrario, il rischio è quello di un’operazione tardiva, percepita come puramente commerciale, incapace di invertire il ciclo discendente già in atto.

FAQ

Chi è Labubu e perché è diventato virale così rapidamente?

Labubu è un elfo peloso creato da Kasing Lung. È esploso globalmente grazie alle blind box di Pop Mart, combinando design distintivo, scarsità percepita e community di collezionisti molto attiva online.

Cosa sta causando il calo dei prezzi dei Labubu sul mercato secondario?

Il calo è dovuto soprattutto all’aumento dei volumi produttivi, che riduce la rarità, e alla “fashion fatigue” dei collezionisti, ormai saturi delle continue uscite.

In che modo il film su Labubu può influenzare le azioni Pop Mart?

Un film di successo può rafforzare il brand, ampliare il pubblico e sostenere nuove linee di prodotto, con possibile impatto positivo sulle aspettative degli investitori e dunque sulla quotazione.

Perché Paul King è considerato una scelta strategica per il film?

Paul King ha già trasformato Paddington in un franchise globale per famiglie, generando forte merchandising. La sua esperienza narrativa è fondamentale per dare profondità e continuità all’universo Labubu.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi sul fenomeno Labubu?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache