Home / SPETTACOLI & CINEMA / Vedova Alvaro Vitali contesta targa commemorativa, l’amico rivendica legittimità

Targa per Alvaro Vitali a Trastevere, esplode il contenzioso sui permessi

Nel quartiere di Trastevere, a Roma, una targa commemorativa dedicata ad Alvaro Vitali, il celebre “Pierino” del cinema italiano, ha innescato uno scontro tra la vedova, Stefania Corona, e l’amico dell’attore, Claudio Di Napoli.

L’insegna è stata collocata sulla facciata del palazzo dove Vitali abitava, ma – secondo la vedova – senza i necessari permessi comunali.

Il caso è esploso dopo l’intervento dei vigili urbani, chiamati a verificare la regolarità dell’affissione, con il rischio di sanzioni amministrative e una complicata ricostruzione delle responsabilità, mentre emergono versioni contrastanti sulle volontà espresse in vita dall’attore e sulle autorizzazioni condominiali.

In sintesi:

Targa commemorativa per Alvaro Vitali installata a Trastevere davanti alla sua abitazione.

installata a Trastevere davanti alla sua abitazione. La vedova Stefania Corona contesta l’assenza dei permessi e teme sanzioni.

contesta l’assenza dei permessi e teme sanzioni. Claudio Di Napoli sostiene che la targa fosse un desiderio espresso da Vitali.

sostiene che la targa fosse un desiderio espresso da Vitali. Il caso evidenzia vincoli urbanistici e regole stringenti sulle targhe commemorative.

La vedova di Vitali, visibilmente contrariata, riferisce che la polizia locale avrebbe inizialmente ipotizzato di sanzionarla in quanto parte riconducibile al defunto, pur non avendo preso parte all’iniziativa.

Solo successivamente, spiega, i vigili avrebbero compreso il “malinteso” e indirizzato gli accertamenti verso il reale promotore dell’affissione.

“Al momento pare che i vigili abbiano capito il malinteso e vogliano sanzionare il vero responsabile”, ha dichiarato la Corona, sottolineando di non aver autorizzato alcuna targa e di non voler essere coinvolta in irregolarità amministrative.

Permessi, condominio e vincoli: il nodo giuridico della targa Vitali

Claudio Di Napoli, amico storico di Alvaro Vitali, propone invece una ricostruzione radicalmente diversa.

A Fanpage ha sostenuto che l’idea della targa sarebbe nata dallo stesso attore: “La targa era un desiderio di Alvaro, era stato proprio lui a chiedermelo prima della morte”.

Secondo Di Napoli, sul piano pratico, l’autorizzazione sarebbe arrivata dall’amministratore del condominio e dai familiari stretti – il figlio, le sorelle e i nipoti di Vitali – che avrebbero dato il loro via libera all’affissione sulla facciata del palazzo.

Il caso mette però in luce un quadro normativo più complesso.

Come ricordato dal sito partenopeo, per installare una targa su un muro esterno serve l’autorizzazione formale dell’amministratore e dell’assemblea condominiale; se l’edificio si trova in area vincolata dal punto di vista urbanistico, storico o artistico, o se la targa è visibile dalla strada pubblica, può rendersi necessario anche un nulla osta paesaggistico o un ulteriore permesso comunale.

Ogni Comune applica regolamenti propri, ma la regola di fondo è che iniziative commemorative su suolo o facciate esposte allo spazio pubblico non possono prescindere da un iter autorizzativo chiaro e documentato.

Memoria di Alvaro Vitali e possibili sviluppi della vicenda romana

La disputa sulla targa dedicata ad Alvaro Vitali, scomparso a 75 anni il 24 giugno 2025, è quindi solo all’inizio.

Oltre al contenzioso tra la vedova Stefania Corona e Claudio Di Napoli, resta da chiarire se l’amministratore e l’assemblea condominiale abbiano effettivamente deliberato in modo conforme ai regolamenti locali.

Il caso potrebbe trasformarsi in un precedente per future iniziative commemorative a Roma, spingendo le amministrazioni a definire procedure più trasparenti e comunicative verso i familiari dei defunti e i condomìni, per evitare contenziosi e tutelare allo stesso tempo la memoria pubblica e il decoro urbano.

FAQ

Qual è il motivo principale della lite sulla targa per Alvaro Vitali?

La lite nasce dall’affissione della targa a Trastevere senza, secondo la vedova, i necessari permessi comunali e condominiali, con rischio di sanzioni amministrative.

Chi ha promosso l’installazione della targa in memoria di Alvaro Vitali?

L’iniziativa è stata promossa dall’amico Claudio Di Napoli, che sostiene di aver agito su desiderio espresso in vita da Alvaro Vitali.

Quali permessi servono per installare una targa commemorativa su un edificio?

Servono l’autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea condominiale; in zone vincolate o visibili dalla strada possono essere richiesti anche specifici nulla osta comunali.

La vedova di Alvaro Vitali rischia effettivamente una sanzione amministrativa?

Al momento, secondo quanto riferito da Stefania Corona, i vigili avrebbero riconosciuto il malinteso e intenderebbero colpire il reale responsabile dell’affissione.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia sulla targa dedicata ad Alvaro Vitali?

La notizia è stata elaborata dalla Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.