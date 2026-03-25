Home / EDITORE3 / Hoepli vende palazzo storico a fondo americano, futuro incerto per la storica libreria milanese

Palazzo Hoepli verso la vendita, futuro incerto per libreria e lavoratori

Un fondo statunitense sarebbe in trattativa avanzata per acquistare Palazzo Hoepli, nel pieno centro di Milano, storica sede della libreria e della casa editrice fondata dalla famiglia Hoepli. L’operazione, stimata attorno ai 20 milioni di euro, coinvolge la fiduciaria riconducibile a Barbara, Matteo e Giovanni Hoepli e si intreccia con la procedura di liquidazione della società.

Il contratto d’affitto dei locali scadrà il 30 aprile e non verrà rinnovato, con obbligo di sgombero entro fine giugno, aprendo scenari critici per i 49 lavoratori della libreria e per il presidio culturale che l’insegna rappresenta nel tessuto cittadino milanese.

In sintesi:

Fondo USA in trattativa avanzata per l’acquisto di Palazzo Hoepli a Milano.

a Milano. Contratto di affitto in scadenza il 30 aprile, chiusura libreria entro giugno.

Incertezza per 49 dipendenti della libreria e altri legati alla casa editrice.

Ipotesi cooperativa workers buyout con sostegno Legacoop e legge Marcora.

La data di uscita dai locali di via Hoepli rappresenta il primo effetto concreto della trattativa immobiliare. La liquidatrice ha chiarito che le uniche offerte ufficiali ricevute riguardano la casa editrice, non la libreria, mentre alcuni investitori valuterebbero l’acquisto dell’intero perimetro societario.

Le decisioni definitive sono sospese in attesa dell’analisi dei bilanci e dell’evoluzione del confronto tra i diversi rami familiari. Intanto, la chiusura annunciata del punto vendita fisico segna uno snodo critico per uno degli spazi librari più riconoscibili del centro di Milano, in un contesto di crescente pressione immobiliare e trasformazione del commercio librario tradizionale.

Dettagli su trattativa, lavoratori e ipotesi di salvataggio

La procedura di liquidazione di Hoepli affonda le radici in problemi economici e, soprattutto, in profondi dissensi gestionali tra i due rami della famiglia. Le quote sono divise tra Ulrico Carlo Hoepli e i figli Giovanni, Matteo e Barbara, da un lato, e i fratelli Nava, figli di Bianca Maria Hoepli, dall’altro.

Pur detenendo la maggioranza, Ulrico e i figli si confrontano da anni con le contestazioni dei cugini Nava, titolari di diritto di voto, sulla gestione dell’azienda e sulla distribuzione degli utili. Questo conflitto interno ha contribuito all’attuale scenario di dismissione, favorendo l’ingresso di capitali esteri sull’immobile simbolo.

Le conseguenze sociali sono significative: sono direttamente coinvolti 49 lavoratori della libreria e decine di dipendenti della casa editrice. Una petizione online ha superato le 60mila firme, segnalando una forte mobilitazione cittadina.

Il CEO di Mondadori, Antonio Porro, ha confermato un interesse passato per la sola casa editrice, precisando tuttavia l’assenza attuale di trattative.

Per evitare una dispersione del patrimonio culturale, Legacoop Lombardia ha proposto un workers buyout: circa 90 lavoratori tra libreria e casa editrice costituirebbero una cooperativa per rilevare l’attività, utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge Marcora. Secondo il presidente Attilio Dadda, la libreria è “un patrimonio della città” e *richiede soluzioni non tradizionali per essere tutelata*.

Il Comune di Milano segue il dossier e valuta strumenti di supporto, incluso il bando “Negozi e Botteghe di Quartiere”, utile per un eventuale trasferimento o ammodernamento. Finora, però, la ricerca di nuovi spazi a canone calmierato non ha prodotto opzioni concrete.

Prospettive future per Palazzo Hoepli e per il presidio culturale

La probabile trasformazione di Palazzo Hoepli in asset a reddito per un fondo americano si inserisce nel più ampio processo di finanziarizzazione del centro di Milano. La vera variabile critica è la tenuta del presidio librario e editoriale.

Se il workers buyout trovasse sostegno istituzionale e bancario, la cooperativa potrebbe garantire continuità al marchio e ricollocare la libreria in una nuova sede, con un modello di governance partecipata.

In assenza di soluzioni rapide, il rischio è una cesura netta tra l’edificio e la funzione culturale che lo ha caratterizzato per decenni, con perdita di occupazione qualificata e ulteriore omologazione commerciale del centro storico. I prossimi mesi, tra chiusura dei locali e decisioni sulla liquidazione, saranno determinanti per capire se il “caso Hoepli” diventerà un laboratorio di salvataggio cooperativo o l’ennesimo esempio di sostituzione della cultura con funzioni immobiliari più redditizie.

FAQ

Quando chiuderà la storica libreria Hoepli di Milano?

La chiusura operativa è prevista con lo sgombero dei locali entro fine giugno, dopo la scadenza del contratto di affitto fissata al 30 aprile.

Che cosa prevede il progetto di workers buyout per Hoepli?

Il piano prevede che circa 90 lavoratori costituiscano una cooperativa, finanziata anche tramite legge Marcora, per proseguire libreria ed editrice.

Cosa cambierà per Palazzo Hoepli con l’ingresso del fondo americano?

L’acquisto da circa 20 milioni trasformerebbe l’immobile in asset d’investimento, separando probabilmente la proprietà immobiliare dall’attività libraria storica.

Quali strumenti sta valutando il Comune di Milano per aiutare Hoepli?

Il Comune sta monitorando la situazione e valuta il bando “Negozi e Botteghe di Quartiere” per agevolare trasferimento o ammodernamento.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione sulla vicenda Hoepli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.