Home / NEWS / Allegri archivia la corsa scudetto e indica nella Champions l’obiettivo minimo da blindare

Allegri ammette addio scudetto e punta tutto sulla qualificazione Champions

Chi: il tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Cosa: prende atto dell’addio allo scudetto e rilancia l’obiettivo Champions League. Dove: dopo il ko dei rossoneri contro il Napoli. Quando: dichiarazioni rilasciate a Dazn al termine della partita. Perché: il distacco di 9 punti dall’Inter e il sorpasso del Napoli rendono irrealistica la rincorsa al titolo, imponendo al Milan di difendere il piazzamento europeo dagli assalti di Como e Juventus.

In sintesi:

Massimiliano Allegri certifica l’addio del Milan alla corsa scudetto.

certifica l’addio del alla corsa scudetto. Priorità assoluta diventa blindare il posto in Champions League .

. L’ Inter è a +9, il Napoli è davanti in classifica.

è a +9, il è davanti in classifica. Emergenza fisica: gestione mirata per Pulisic e Leao.

Milan, scudetto sfumato: ora l’obiettivo è blindare la Champions

Massimiliano Allegri non si nasconde e fotografa con lucidità il momento del Milan dopo la sconfitta contro il Napoli. A Dazn il tecnico ammette che la corsa tricolore è virtualmente chiusa: *”Alla corsa per lo scudetto credo che ormai abbiamo dato l’addio. L’Inter ha 9 punti di vantaggio, e davanti a noi c’è anche il Napoli”*, spostando il baricentro stagionale sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Allegri indica chiaramente le nuove priorità: *”Bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juventus. Stasera un risultato ci avrebbe tenuto al secondo posto, ma mancano 7 partite e bisogna fare i punti per la Champions”*. L’analisi tecnica ruota attorno alla gestione della gara col Napoli: buon pressing alto nel primo tempo, ma calo di lucidità negli ultimi metri, risultato decisivo nel trasformare il possesso in pericoli concreti.

Il focus si sposta subito sulla sfida contro l’Udinese, definita da Allegri un crocevia fisico e mentale contro una squadra *”forte fisicamente e che fa paura in trasferta”*, da affrontare con massima concentrazione.

Gestione infortuni e rotazioni: Allegri prepara il rush finale

Oltre agli aspetti tattici, Massimiliano Allegri richiama l’attenzione sulle condizioni della rosa, tema cruciale in vista delle ultime 7 giornate. Il tecnico spiega come le scelte contro il Napoli siano state condizionate dalla forma non ottimale di uomini chiave come Christian Pulisic e Rafael Leao: *”Pulisic è tornato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo e ha fatto due mezzi allenamenti”*.

L’idea di inserire forze fresche nel finale è stata valutata ma accantonata per non forzare i rientri: *”Potevo provare a spaccare la partita al 70′ poi l’ho portata avanti così, perché i giocatori devono stare in buone condizioni”*. Nel piano di Allegri, la gestione mirata dei carichi diventa determinante per arrivare al traguardo con un Milan competitivo e sufficientemente sano per reggere la pressione di Como e Juventus nella volata per la Champions.

FAQ

Perché Allegri considera chiusa la corsa scudetto del Milan?

Allegri lo afferma perché l’Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è davanti, rendendo irrealistica una rimonta in 7 giornate.

Qual è ora l’obiettivo principale del Milan in campionato?

Allegri indica chiaramente come prioritario blindare la qualificazione alla prossima Champions League, difendendosi dagli assalti di Como e Juventus.

Che problemi fisici condizionano le scelte di Allegri?

Sì, pesano il rientro tardivo di Pulisic e lo stop di 12 giorni di Leao, entrambi ancora lontani dalla condizione ideale.

Quanto è importante la partita contro l’Udinese per il Milan?

È decisiva per l’inerzia psicologica: non definisce la Champions, ma una vittoria consoliderebbe classifica e fiducia contro una squadra fisicamente temibile.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Milan di Allegri?

Il contenuto deriva da un’elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.