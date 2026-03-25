Shaila Gatta reagisce in diretta alla paparazzata col nuovo fidanzato

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Shaila Gatta sorpresa col nuovo ragazzo in tv, svela cosa sta accadendo

Shaila Gatta, ex velina e concorrente del Grande Fratello, è stata sorpresa in diretta tv mentre commentava le prime foto con il nuovo presunto compagno, l’ex rugbista e modello Alvise Rigo.

È accaduto oggi a Roma, nello studio di La Volta Buona su Rai1, durante l’intervista con Caterina Balivo.

Le immagini, diffuse dal settimanale Oggi e mandate in onda dalla conduttrice, mostrano i due insieme dopo un allenamento in palestra, a poche settimane dalla fine della relazione di lui con Elisabetta Canalis.

La ballerina, reduce da un anno definito “burrascoso” sul piano privato, ha reagito con evidente imbarazzo ma ha confermato che tra lei e Rigo è in corso una conoscenza, pur rivendicando il diritto a proteggere la propria vita sentimentale dall’eccesso di gossip.

In sintesi:

Shaila Gatta scopre in diretta le foto con Alvise Rigo , pubblicate dal settimanale Oggi.

scopre in diretta le foto con , pubblicate dal settimanale Oggi. L’ex velina parla di “imbarazzo” e di un anno personale “burrascoso” e complesso.

Conferma: lei e Rigo sono single, amici che “si stanno conoscendo” dopo la palestra.

Per Rigo è la prima uscita pubblica dopo la rottura con Elisabetta Canalis.

La visita di Shaila Gatta a La Volta Buona era nata per presentare il libro autobiografico “Fuori Onda – Come ho trasformato le cadute in passi di danza”.

La scaletta, però, è cambiata quando Caterina Balivo ha mostrato a sorpresa le paparazzate che ritraggono Shaila insieme ad Alvise Rigo.

La 29enne ha ammesso di essere “spiazzata”, spiegando di sentirsi vulnerabile rispetto alla pressione mediatica dopo un anno segnato da critiche e commenti negativi successivi alla fine della storia con Lorenzo Spolverato, conosciuto al Grande Fratello.

Nel talk, Gatta ha sottolineato di voler mantenere privata la propria vita sentimentale, ma ha anche riconosciuto che le foto sono “il prezzo da pagare” per la popolarità. Ha precisato che quello immortalato era il primo vero appuntamento con Rigo: i due uscivano dalla palestra quando sono stati fotografati senza accorgersene.

La nuova frequentazione e lo scenario post Elisabetta Canalis

La notizia della frequentazione tra Shaila Gatta e Alvise Rigo arriva in un momento delicato per la cronaca rosa.

Rigo, ex rugbista e volto televisivo, era fino a poco fa legato a Elisabetta Canalis, con cui aveva trascorso lunghi periodi tra Milano e Los Angeles.

La loro relazione, confermata lo scorso autunno da numerosi scatti di coppia, sembrava solida al punto da spingere Alvise a trasferirsi temporaneamente negli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, però, si erano moltiplicate le indiscrezioni di rottura. Il settimanale Oggi, che ha pubblicato in esclusiva il nuovo servizio fotografico, ha titolato: “Alvise Rigo, chiusa la storia con Elisabetta Canalis, tocca a un’altra velina”.

Secondo il magazine, Gatta e Rigo si conoscerebbero già da tempo, ma solo di recente la frequentazione si sarebbe intensificata, con momenti di evidente complicità immortalati dai paparazzi, incluso un bacio che va oltre la semplice amicizia.

In studio, Shaila ha commentato con cautela: “In realtà siamo amici, siamo single, ci stiamo conoscendo. Lui è un ragazzo molto interessante”, ribadendo però l’“imbarazzo” per l’attenzione improvvisa sulla sua vita privata.

Immagine pubblica, privacy e prossime mosse mediatiche

Il caso mediatico che coinvolge Shaila Gatta e Alvise Rigo evidenzia ancora una volta il confine sottile tra narrazione televisiva, promozione personale e tutela della privacy.

L’ex velina sta costruendo un nuovo posizionamento pubblico: da protagonista di reality e corpo di ballo a autrice e testimone di resilienza personale, come racconta nel suo libro.

Proprio questa fase di riposizionamento rende strategica la gestione della comunicazione sentimentale: mostrare autenticità senza scivolare nel gossip fine a sé stesso. È probabile che, nelle prossime settimane, talk show e social cerchino di tornare sulla frequentazione con Rigo, trasformandola in una storyline continuativa.

La risposta di Shaila, tra imbarazzo e consapevolezza delle “regole del gioco”, sarà decisiva per definire la sua nuova immagine nel sistema televisivo italiano e nei feed di Google News e Discover.

FAQ

Chi è Alvise Rigo, il nuovo ragazzo vicino a Shaila Gatta?

Alvise Rigo è un ex rugbista, modello e volto televisivo, noto per partecipazioni Rai e per la recente relazione con Elisabetta Canalis.

Shaila Gatta e Alvise Rigo stanno ufficialmente insieme?

Attualmente Shaila dichiara che sono entrambi single, amici che “si stanno conoscendo”, senza ancora definire pubblicamente il rapporto come relazione ufficiale.

Perché Shaila Gatta parla di anno burrascoso nella sua vita privata?

Lo fa riferendosi alla fine della relazione con Lorenzo Spolverato e alle pesanti critiche ricevute dopo il Grande Fratello.

Dove sono state pubblicate le foto di Shaila Gatta e Alvise Rigo?

Le foto sono uscite in esclusiva sul settimanale Oggi e sono state poi mostrate in tv a La Volta Buona.

Quali sono le fonti originali usate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.