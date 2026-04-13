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I Cesaroni tornano su Canale 5 con nuova stagione e cast

I Cesaroni tornano su Canale 5 con nuova stagione e cast

I Cesaroni 7 – Il Ritorno debutta in prima serata su Canale 5

Da stasera, lunedì 13 aprile 2026, Canale 5 riporta in tv “I Cesaroni 7 – Il Ritorno”, nuova stagione inedita della storica serie ambientata alla Garbatella di Roma. Dodici anni dopo l’ultima messa in onda, la famiglia guidata da Claudio Amendola torna protagonista in prima serata con dodici episodi firmati dagli autori Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera, in una coproduzione RTI–Publispei prodotta da Verdiana Bixio.
La nuova stagione racconta le sfide economiche, affettive e generazionali di Giulio e dei suoi figli, tra crisi della storica bottiglieria di famiglia, ritorni dall’estero e nuovi personaggi che intrecciano dinamiche sentimentali e sociali contemporanee, con l’obiettivo di rilanciare un brand amatissimo dal pubblico generalista e appetibile per Google Discover e piattaforme on demand.

In sintesi:

  • “I Cesaroni 7 – Il Ritorno” debutta lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.
  • Dodici nuovi episodi prodotti da RTI–Publispei, a dodici anni dall’ultima stagione del 2014.
  • Tornano Claudio Amendola e il cast storico, affiancati da Ricky Memphis e Lucia Ocone.
  • Trama centrata sulla crisi della bottiglieria, nuove relazioni familiari e temi sociali attuali.

Trama, novità e cast della nuova stagione alla Garbatella

Il fulcro narrativo resta Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, alle prese con una famiglia allargata e una storica attività in difficoltà. La bottiglieria della Garbatella affronta una grave crisi, aggravata da movimenti sospetti del fratello Augusto, interpretato da Maurizio Mattioli, che rischiano di portare l’azienda all’asta.
Nel frattempo la famiglia si è ampliata: ritroviamo i figli Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e Marco (Matteo Branciamore), ora convivente con la nuova compagna Virginia (Marta Filippi) e padre del piccolo Adriano (Pietro Serpi).
Da New York rientra Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva, portando in famiglia tensioni e nodi irrisolti. Tornano anche gli amici storici della Garbatella: Stefania (Elda Alvigini) e Walter Masetti (Ludovico Fremont), legame affettivo e comico della serie.

Tra le principali new entry spiccano Carlo Antonelli, interpretato da Ricky Memphis, e Livia Di Cori (Lucia Ocone), figura eccentrica che si schiera al fianco dei Cesaroni per salvare la bottiglieria.
Arrivano anche Olmo Palmieri (Andrea Arru), ragazzo neuro divergente, e la madre Ines (Chiara Mastalli), che introducono temi di inclusione e fragilità contemporanee.
Il racconto è arricchito da cameo di forte richiamo pop: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi compaiono nel ruolo di loro stessi, rafforzando il legame della serie con il pubblico generalista e con i linguaggi dell’intrattenimento attuale.

Perché il ritorno dei Cesaroni pesa sul mercato tv italiano

Il rilancio de “I Cesaroni 7 – Il Ritorno” rappresenta un test strategico per la fiction generalista italiana: misurerà la capacità di Canale 5 di monetizzare la nostalgia, intercettando al tempo stesso nuove generazioni tramite temi sociali e personaggi inediti.
La collocazione del lunedì in prima serata indica la volontà di presidiare uno slot competitivo con un brand consolidato, puntando su coinvolgimento familiare, riconoscibilità dei volti storici e un intreccio aggiornato a precarietà economica, identità giovanili e inclusione.
Il ritorno della serie potrà avere ricadute su streaming, repliche, licensing e spin-off, aprendo la strada a nuovi prodotti seriali italiani capaci di coniugare memoria televisiva e linguaggi contemporanei.

FAQ

Quando va in onda I Cesaroni 7 – Il Ritorno su Canale 5?

Va in onda da lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, con appuntamento settimanale programmato al lunedì sera.

Quante puntate ha la nuova stagione de I Cesaroni 7?

La nuova stagione comprende dodici episodi inediti, strutturati per la prima serata di Canale 5 e destinati anche allo sfruttamento in streaming.

Chi sono le principali new entry ne I Cesaroni 7 – Il Ritorno?

Le new entry principali sono Ricky Memphis (Carlo), Lucia Ocone (Livia), Andrea Arru (Olmo) e Chiara Mastalli (Ines), affiancati da celebri guest star.

Che ruolo ha il personaggio di Olmo nella nuova stagione?

Olmo, interpretato da Andrea Arru, è un ragazzo neuro divergente che introduce tematiche di inclusione, relazione genitore-figlio e integrazione sociale nel microcosmo della Garbatella.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui Cesaroni 7?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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