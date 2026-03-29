Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip salta in palinsesto, slitta la conduzione di Ilary Blasi

Grande Fratello Vip anticipa per Bosnia-Italia: la scelta di Mediaset

Il Grande Fratello Vip di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, cambia programmazione a causa degli ascolti sotto le attese e della concorrenza di Bosnia-Italia su Rai 1.

La decisione è stata presa da Pier Silvio Berlusconi in vista della partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, in onda martedì 31 marzo.

Mediaset anticipa così la quinta puntata del reality a lunedì 30 marzo, rinunciando allo scontro diretto con la Nazionale allenata da Rino Gattuso.

La scelta segnala le difficoltà del programma, che non raggiunge i 2 milioni di spettatori e rimane sotto il 16% di share.

In sintesi:

Mediaset anticipa il Grande Fratello Vip a lunedì 30 marzo.

Martedì 31 marzo Rai 1 trasmette Bosnia-Italia per i Mondiali 2026.

Il reality con Ilary Blasi è sotto i 2 milioni di spettatori.

Sospeso il best of di Scherzi a Parte, spazio a Forbidden Fruit.

Ascolti deboli e concorrenza Rai spingono al cambio di palinsesto

Il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi è stato costruito come un “rientro a casa” molto riconoscibile per il pubblico Mediaset, ma i dati auditel raccontano altro.

Le prime tre puntate non hanno innescato l’effetto nostalgia previsto: la media resta sotto i 2 milioni di spettatori, con uno share inferiore al 16%.

La quarta puntata conferma la tendenza: share al 14,8% e 1.706.000 spettatori, numeri considerati fragili per un prime time di punta e per un format così costoso in termini produttivi.

In questo quadro, sfidare l’evento di Rai 1 Bosnia-Italia, partita cruciale per l’accesso ai Mondiali 2026 dopo due edizioni mancate, sarebbe stato un rischio eccessivo.

Da qui la scelta: il doppio appuntamento settimanale resta, ma la quinta puntata viene anticipata a lunedì 30 marzo, salvando il venerdì e liberando il martedì sera dal confronto diretto con la Nazionale.

La rimodulazione tocca anche il resto del palinsesto di Canale 5.

Non andrà in onda il best of di Scherzi a Parte, che non verrà spostato al martedì.

Al suo posto, Mediaset punta su tre puntate in prima tv di Forbidden Fruit, serie con un pubblico consolidato, per presidiare almeno una quota di spettatori abituali.

Dietro questa strategia c’è il riconoscimento implicito che, in questa fase, la forza evento del calcio su Rai 1 è superiore alla tenuta del reality, e che sia più conveniente contenere i danni che cercare uno scontro frontale.

Il futuro del reality tra saturazione e possibili correzioni di rotta

I risultati d’esordio del Grande Fratello Vip aprono un tema strutturale per Mediaset: quanto è ancora “spendibile” il format nel prime time generalista.

Il calo registrato già nelle prime puntate, invece della classica curva discendente solo sul lungo periodo, suggerisce una possibile saturazione del pubblico.

Sui social si discute di casting giudicato debole e di meccanismi di gioco poco innovativi, elementi che potrebbero spingere a interventi correttivi nelle prossime settimane.

La mossa sul palinsesto, evitata la sfida con Bosnia-Italia, è un segnale di prudenza ma anche un test: le prestazioni della puntata di lunedì 30 marzo saranno cruciali per capire se il reality può ancora recuperare terreno o se servirà un ripensamento più profondo del brand.

FAQ

Quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip?

La prossima puntata andrà in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5, in anticipo rispetto alla precedente programmazione.

Perché il Grande Fratello Vip non andrà in onda martedì 31 marzo?

Il programma non andrà in onda perché Rai 1 trasmetterà Bosnia-Italia, match decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Quali sono finora gli ascolti del Grande Fratello Vip?

Gli ascolti risultano inferiori alle attese: media sotto i 2 milioni di spettatori, con share intorno o inferiore al 16% nelle prime quattro puntate.

Cosa andrà in onda al posto di Scherzi a Parte su Canale 5?

Al posto del best of di Scherzi a Parte, Canale 5 programmerà tre puntate in prima tv di Forbidden Fruit.

Qual è la fonte delle informazioni su palinsesto e ascolti televisivi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.