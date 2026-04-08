michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Fabrizio Corona rilancia lo scontro tra nuove accuse, minacce e Falsissimo

Fabrizio Corona rilancia lo scontro tra nuove accuse, minacce e Falsissimo

Fabrizio Corona, nuova puntata di Falsissimo tra politica, vip e minacce

Nell’ultima puntata di Falsissimo, il format online condotto da Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, evocato il passato sentimentale con Belén Rodríguez e minacciato una presunta nuova inchiesta sulla famiglia Agnelli.
La puntata, pubblicata sul web nelle ultime ore, è stata registrata in Italia e ha rapidamente alimentato il dibattito sui social.
L’uso sistematico di toni provocatori e allusioni a dossier inediti conferma la strategia di Corona: presidiare l’ecosistema digitale con contenuti divisivi per restare al centro dell’attenzione mediatica.

In sintesi:

  • Corona usa Falsissimo per attaccare Giorgia Meloni e rilanciare vecchie e nuove accuse.
  • Ritorno su Belén Rodríguez e sulla cronaca rosa come leva di engagement.
  • Minacce di inchieste sulla famiglia Agnelli, senza riscontri ufficiali al momento.
  • Falsissimo conferma il modello: provocazione continua per dominare social e visibilità online.

Attacchi politici, cronaca rosa e potere economico nel format Falsissimo

Nel nuovo episodio, Fabrizio Corona dedica un passaggio centrale alla politica, con un affondo diretto verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le sue parole, dal tono acceso, si inseriscono in una narrazione che mira a rappresentarlo come voce antagonista rispetto al potere istituzionale.
Corona riprende poi il filone della cronaca rosa, citando Belén Rodríguez e rievocando dinamiche di coppia già lungamente raccontate dai media: un richiamo al passato che continua a generare curiosità e traffico online.
Il passaggio più delicato riguarda però le frasi sulla famiglia Agnelli, storicamente legata al gruppo FIAT: Corona parla di presunte nuove inchieste, ma senza fornire documenti, date o elementi verificabili. Al momento non emergono conferme né da fonti giudiziarie né da comunicazioni ufficiali dei diretti interessati.

La struttura di Falsissimo resta quella di un talk personale costruito su monologhi, rivelazioni suggerite e conflitto permanente.
Il successo del format, misurato in visualizzazioni e condivisioni, dimostra come la combinazione di politica, gossip e insinuazioni sul grande potere economico continui a funzionare nell’ecosistema social italiano, pur sollevando interrogativi su attendibilità, limiti della libertà di opinione e responsabilità informativa.

Il caso Corona tra polarizzazione digitale e futuro del format Falsissimo

La figura di Fabrizio Corona resta fortemente divisiva: una parte del pubblico lo considera un provocatore interessato solo alla visibilità, un’altra lo percepisce come narratore spregiudicato dei retroscena del potere.
Il ruolo amplificatore dei social – dalle clip brevi su piattaforme video alle condivisioni virali – consolida la sua presenza costante nel flusso informativo ibrido tra intrattenimento e pseudo-inchiesta.
Se le minacce di nuove rivelazioni su politica, spettacolo e famiglie industriali troveranno o meno un seguito concreto dipenderà dalla capacità di Corona di produrre materiali verificabili: un elemento decisivo per capire se Falsissimo resterà solo un fenomeno di costume digitale o diventerà il punto di partenza di vere indagini giornalistiche.

FAQ

Chi è Fabrizio Corona e perché se ne parla ancora oggi?

Fabrizio Corona è un ex agente fotografico e personaggio televisivo. Si continua a parlarne perché usa format online provocatori, centrati su accuse, gossip e presunte inchieste.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Giorgia Meloni nell’ultima puntata?

Corona ha attaccato verbalmente Giorgia Meloni in Falsissimo, criticandone il ruolo politico con toni duri, senza però presentare documenti o prove a supporto delle sue affermazioni.

Che ruolo ha Belén Rodríguez nell’ultima puntata di Falsissimo?

Belén Rodríguez viene citata da Corona per rievocare il loro passato sentimentale. Questo riferimento alimenta nuovamente la cronaca rosa e mantiene alto l’interesse del pubblico online.

Esistono prove sulle minacce di inchieste alla famiglia Agnelli?

Al momento no. Corona parla di nuove inchieste sulla famiglia Agnelli legata a FIAT, ma non mostra fascicoli, atti giudiziari o riscontri indipendenti.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache