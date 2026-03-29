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Mara Venier commuove a Domenica In ricordando l’amico Gino Paoli

Mara Venier commuove a Domenica In ricordando l’amico Gino Paoli

Domenica In del 29 marzo: ospiti, omaggi e novità in studio

Nel pomeriggio di domenica 29 marzo, alle 14 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier guida una nuova puntata di Domenica In su Rai1 e RaiPlay.
Al suo fianco tornano Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, tra approfondimenti, memoria e leggerezza.
Il cuore della diretta sarà l’omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo a 91 anni, affiancato da interviste esclusive a ospiti italiani e internazionali.

In sintesi:

  • Omaggio a Gino Paoli con ospiti e performance live di Malika Ayane.
  • Rupert Everett presenta il film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base.
  • Ivana Spagna propone un remix contemporaneo del suo esordio Mamy Blue.
  • Teo Mammucari e Enzo Miccio riportano in scena gioco, stile e memoria pop.

Tributo a Gino Paoli e grandi ospiti internazionali e italiani

L’apertura della puntata è dedicata a Gino Paoli, figura centrale della canzone d’autore italiana. Mara Venier e Tommaso Cerno ne ripercorrono biografia, successi e influenza culturale insieme a testimoni diretti come Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi e Ricky Gianco.
A rendere omaggio sul piano musicale sarà Malika Ayane, tra i protagonisti della nuova edizione di Canzonissima, che interpreterà Il cielo in una stanza, brano-simbolo del repertorio di Paoli e della tradizione melodica italiana.
Spazio poi al cinema internazionale con Rupert Everett, che racconta carriera, scelte artistiche e vita privata, presentando il film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, in sala dal 2 aprile, che propone una lettura alternativa e narrativa della figura di Giuda.

Nella seconda parte, la musica torna protagonista con Ivana Spagna, che ripercorre il proprio percorso dagli anni Ottanta ad oggi, riportando in tv i suoi successi più noti.
La cantante presenta una versione remix aggiornata di Mamy Blue, il brano che segnò il suo esordio nel 1971, oggi riletto in chiave contemporanea insieme a DJ Nuzzle.
Nel salotto di Mara Venier arriva anche Serena Grandi con il figlio Edoardo: l’attrice ricostruisce il proprio itinerario nel cinema italiano, dalla commedia popolare al cinema erotico d’autore, alternando successi, crisi e rinascite personali.

Tra le rubriche fisse, Enzo Miccio firma uno spazio di costume e storia, delineando la figura di Jacqueline Kennedy attraverso lo stile e il rapporto con John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis.
L’intrattenimento più leggero è affidato a Teo Mammucari, che dopo le recenti polemiche torna a misurarsi con il pubblico di Rai1.
Il conduttore anima il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, coinvolgendo i telespettatori da casa in un segmento di puro intrattenimento, complementare agli spazi più narrativi e di memoria culturale.

Domenica In tra memoria, intrattenimento e strategie future Rai

La struttura della puntata conferma il ruolo di Domenica In come hub centrale del racconto popolare di Rai1, capace di intrecciare lutti collettivi, memoria culturale e promozione dell’industria audiovisiva italiana.
L’omaggio a Gino Paoli rafforza la linea editoriale orientata alla valorizzazione del patrimonio musicale nazionale, mentre l’ospitalità a figure come Rupert Everett consolida l’apertura internazionale del format.
La presenza di Ivana Spagna, Serena Grandi, Teo Mammucari ed Enzo Miccio punta a mantenere un equilibrio misurato tra talk, costume e intrattenimento, strategico per la fascia domenicale e per la circolazione di contenuti su RaiPlay e piattaforme digitali.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Domenica In del 29 marzo?

La puntata va in onda domenica 29 marzo alle 14.00 in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Come viene ricordato Gino Paoli in questa puntata di Domenica In?

L’omaggio prevede racconti di Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e una performance di Malika Ayane con Il cielo in una stanza.

Quale nuovo progetto presenta Rupert Everett a Domenica In?

Rupert Everett presenta il film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile.

Che brano porta Ivana Spagna nella puntata del 29 marzo?

Ivana Spagna propone i suoi successi storici e una versione remix aggiornata di Mamy Blue realizzata con DJ Nuzzle.

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