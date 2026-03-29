Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier commuove a Domenica In ricordando l’amico Gino Paoli

Domenica In del 29 marzo: ospiti, omaggi e novità in studio

Nel pomeriggio di domenica 29 marzo, alle 14 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier guida una nuova puntata di Domenica In su Rai1 e RaiPlay.

Al suo fianco tornano Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, tra approfondimenti, memoria e leggerezza.

Il cuore della diretta sarà l’omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo a 91 anni, affiancato da interviste esclusive a ospiti italiani e internazionali.

In sintesi:

Omaggio a Gino Paoli con ospiti e performance live di Malika Ayane .

con ospiti e performance live di . Rupert Everett presenta il film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base .

presenta il film di . Ivana Spagna propone un remix contemporaneo del suo esordio Mamy Blue .

propone un remix contemporaneo del suo esordio . Teo Mammucari e Enzo Miccio riportano in scena gioco, stile e memoria pop.

Tributo a Gino Paoli e grandi ospiti internazionali e italiani

L’apertura della puntata è dedicata a Gino Paoli, figura centrale della canzone d’autore italiana. Mara Venier e Tommaso Cerno ne ripercorrono biografia, successi e influenza culturale insieme a testimoni diretti come Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi e Ricky Gianco.

A rendere omaggio sul piano musicale sarà Malika Ayane, tra i protagonisti della nuova edizione di Canzonissima, che interpreterà Il cielo in una stanza, brano-simbolo del repertorio di Paoli e della tradizione melodica italiana.

Spazio poi al cinema internazionale con Rupert Everett, che racconta carriera, scelte artistiche e vita privata, presentando il film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, in sala dal 2 aprile, che propone una lettura alternativa e narrativa della figura di Giuda.

Nella seconda parte, la musica torna protagonista con Ivana Spagna, che ripercorre il proprio percorso dagli anni Ottanta ad oggi, riportando in tv i suoi successi più noti.

La cantante presenta una versione remix aggiornata di Mamy Blue, il brano che segnò il suo esordio nel 1971, oggi riletto in chiave contemporanea insieme a DJ Nuzzle.

Nel salotto di Mara Venier arriva anche Serena Grandi con il figlio Edoardo: l’attrice ricostruisce il proprio itinerario nel cinema italiano, dalla commedia popolare al cinema erotico d’autore, alternando successi, crisi e rinascite personali.

Tra le rubriche fisse, Enzo Miccio firma uno spazio di costume e storia, delineando la figura di Jacqueline Kennedy attraverso lo stile e il rapporto con John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis.

L’intrattenimento più leggero è affidato a Teo Mammucari, che dopo le recenti polemiche torna a misurarsi con il pubblico di Rai1.

Il conduttore anima il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, coinvolgendo i telespettatori da casa in un segmento di puro intrattenimento, complementare agli spazi più narrativi e di memoria culturale.

Domenica In tra memoria, intrattenimento e strategie future Rai

La struttura della puntata conferma il ruolo di Domenica In come hub centrale del racconto popolare di Rai1, capace di intrecciare lutti collettivi, memoria culturale e promozione dell’industria audiovisiva italiana.

L’omaggio a Gino Paoli rafforza la linea editoriale orientata alla valorizzazione del patrimonio musicale nazionale, mentre l’ospitalità a figure come Rupert Everett consolida l’apertura internazionale del format.

La presenza di Ivana Spagna, Serena Grandi, Teo Mammucari ed Enzo Miccio punta a mantenere un equilibrio misurato tra talk, costume e intrattenimento, strategico per la fascia domenicale e per la circolazione di contenuti su RaiPlay e piattaforme digitali.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Domenica In del 29 marzo?

La puntata va in onda domenica 29 marzo alle 14.00 in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Come viene ricordato Gino Paoli in questa puntata di Domenica In?

L’omaggio prevede racconti di Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e una performance di Malika Ayane con Il cielo in una stanza.

Quale nuovo progetto presenta Rupert Everett a Domenica In?

Rupert Everett presenta il film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile.

Che brano porta Ivana Spagna nella puntata del 29 marzo?

Ivana Spagna propone i suoi successi storici e una versione remix aggiornata di Mamy Blue realizzata con DJ Nuzzle.

Da dove provengono le informazioni utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.