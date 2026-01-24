Home - SPETTACOLI & CINEMA - Federica Pellegrini sconvolta, rivelazione sulla salute della figlia piccola: sintomi inattesi e diagnosi che lascia senza parole

Settimana di paura in famiglia

Le giornate di Federica Pellegrini sono improvvisamente cambiate: tutti gli impegni sono stati annullati e la priorità assoluta è diventata la protezione della figlia Matilde. L’ex campionessa di nuoto ha spiegato via social di stare attraversando una “settimana difficile, molto”, lasciando intuire un quadro familiare critico.

Al centro della preoccupazione ci sono le condizioni di salute della bambina, già note ai follower più attenti. Ogni episodio febbrile per lei non è un semplice malanno di stagione, ma un potenziale innesco di momenti ad altissima tensione per tutta la famiglia.

La scelta di sospendere eventi, ospitate e progetti è arrivata senza esitazioni, segno di quanto la situazione sia percepita come seria. In queste ore, l’attenzione di Pellegrini e del marito Matteo Giunta è concentrata esclusivamente sulla piccola e sul monitoraggio costante della febbre.

Lo sfogo di Matteo e l’allarme asilo

Il contesto si è chiarito con il durissimo sfogo di Matteo Giunta sui social, indirizzato ai genitori che continuano a mandare i figli all’asilo con febbre e sintomi evidenti. Il tecnico ha parlato di atteggiamenti “irresponsabili”, usando toni durissimi verso chi sottovaluta le conseguenze sui compagni di classe.

La rabbia nasce dal sospetto di un contagio avvenuto proprio al nido frequentato da Matilde, che ha da poco compiuto due anni. Un banale virus respiratorio, in un contesto del genere, può trasformarsi in una minaccia seria quando coinvolge bambini fragili o con condizioni pregresse.

Nella ricostruzione che trapela dai social, la “settimana difficile” sembra quindi legata a un nuovo episodio febbrile della bambina, con tutta la paura che questo comporta per chi conosce la sua storia clinica. Da qui l’ira di Giunta e la decisione di azzerare gli impegni pubblici.

Convulsioni febbrili e gravidanza avanzata

La coppia ha già raccontato in passato che Matilde soffre di convulsioni febbrili: quando la temperatura sale rapidamente, il suo organismo può “andare in blocco” per alcuni istanti. Occhi che si girano all’indietro, corpo irrigidito, assenza di risposta: pochi secondi che per i genitori diventano interminabili. Una diagnosi che spaventa chiunque, anche se i medici rassicurano su un decorso generalmente benigno.

Questa condizione impone una vigilanza estrema: misurazioni continue della febbre, farmaci antipiretici ai primi segnali, corse in pronto soccorso al minimo peggioramento. Per la famiglia Pellegrini–Giunta non esistono influenze “banali”: ogni linea di febbre è un potenziale allarme rosso.

Tutto ciò avviene mentre Federica Pellegrini è al settimo mese della seconda gravidanza e aspetta un’altra bambina. Stanchezza, ansia e responsabilità si sommano, ma la priorità resta proteggere le figlie, riducendo al minimo i rischi esterni e blindando la quotidianità domestica.

FAQ

D: Perché Federica Pellegrini ha annullato i suoi impegni?

R: Per dedicarsi completamente alla gestione dei problemi di salute della figlia Matilde, alle prese con una fase delicata legata alla febbre.

D: Che cosa ha scatenato lo sfogo di Matteo Giunta?

R: La convinzione che alcuni genitori mandino i figli all’asilo con febbre e sintomi influenzali, mettendo a rischio i bambini più fragili.

D: Che cos’è il problema di salute di Matilde?

R: La bambina soffre di convulsioni febbrili, una condizione in cui bruschi rialzi di temperatura possono provocare brevi crisi convulsive.

D: Le convulsioni febbrili sono sempre pericolose?

R: Nella maggior parte dei casi hanno un decorso benigno, ma richiedono intervento rapido, controlli pediatrici e grande attenzione ai picchi di febbre.

D: Perché l’asilo è così al centro delle polemiche?

R: Perché un ambiente chiuso come il nido facilita la circolazione di virus che, per bambini con fragilità, possono avere conseguenze molto pesanti.

D: In che mese di gravidanza si trova Federica Pellegrini?

R: È al settimo mese e aspetta la seconda figlia, un altro motivo per ridurre al minimo stress e rischi sanitari.

D: Come hanno raccontato la situazione i diretti interessati?

R: Pellegrini ha parlato sui social di “settimana difficile”, mentre Giunta ha affidato a un duro post la sua denuncia verso i genitori ritenuti irresponsabili.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: La ricostruzione degli eventi e delle dichiarazioni social è stata ripresa e approfondita dal sito di informazione Leggo.it, che ha riportato lo sfogo di Matteo Giunta e le preoccupazioni di Federica Pellegrini.