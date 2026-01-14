Grande Fratello Vip rivoluziona Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista: retroscena e colpi di scena in arrivo

Ritorno del format su Canale 5

Canale 5 prepara il rilancio del Grande Fratello Vip dopo settimane di incertezza seguite all’autosospensione di Alfonso Signorini. Le verifiche interne non hanno fermato la macchina produttiva, che risulta nuovamente operativa in vista della prossima stagione.

Secondo ricostruzioni convergenti, i contatti con i vertici di Mediaset sono avanzati e il ritorno in palinsesto del reality appare plausibile, con un riposizionamento editoriale e interventi mirati su cast e linee narrative. L’obiettivo è recuperare attrattività sul target commerciale e stabilità di ascolti in prima serata.

La strategia del Biscione punta su un reset d’immagine dopo il caos mediatico recente, mantenendo il brand storico e introducendo correttivi sul ritmo del racconto, sulla selezione dei concorrenti e sul perimetro dell’infotainment. Il calendario ipotizzato prevede una partenza in linea con la stagione autunnale, in sinergia con la programmazione delle ammiraglie.

Nuova conduzione con Ilary Blasi

Ilary Blasi è al centro delle trattative per la guida del Grande Fratello Vip, con un dossier considerato in fase avanzata dai contatti interni a Mediaset. L’ipotesi di affidarle la conduzione nasce dall’esigenza di discontinuità dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini e dalla volontà di garantire un profilo riconoscibile al prime time.

La valutazione tiene conto del recente passaggio a The Couple – Una vittoria per due, chiuso in anticipo per i risultati sotto la soglia del 10% di share: un precedente che spinge a calibrare format e narrazione prima del lancio. In caso di conferma, alla conduttrice verrebbe chiesto un registro più asciutto, attenzione al casting e gestione rigorosa dei tempi televisivi.

Sul tavolo c’è un impianto editoriale rivisto: meno dispersione in daytime, maggiore centralità alle dinamiche in diretta e un perimetro più netto tra intrattenimento e cronaca. La presenza della conduttrice favorirebbe la riconoscibilità del brand, ma la tenuta dipenderà da scelte produttive, ritmo delle puntate e costruzione di storyline coerenti con gli obiettivi commerciali.

Selvaggia Lucarelli come opinionista

Selvaggia Lucarelli è il nome in cima alla lista per il ruolo di opinionista, con una spinta diretta attribuita a Pier Silvio Berlusconi secondo quanto riportato da Fanpage. La giornalista ha già testato il campo in L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili come presenza a rotazione, segnando un primo avvicinamento all’universo Mediaset.

Un ingresso al Grande Fratello Vip era stato ventilato già durante l’avvio dell’edizione condotta da Simona Ventura, ma l’offerta arrivò quando la nuova stagione di Ballando con le Stelle era imminente: la stessa Lucarelli spiegò che accettare avrebbe significato un attrito con la squadra di Milly Carlucci, con cui collabora da dieci anni.

Oggi il contesto è diverso: il reality punta a un riposizionamento e la presenza di una voce critica e riconoscibile può rafforzare l’asse editoriale tra racconto e analisi. In ottica produttiva, il suo profilo garantirebbe immediatezza nel commento, capacità di polarizzare il dibattito e coerenza con la linea di rigore annunciata dai vertici, fermo restando che la chiusura dell’accordo dipende dalla definizione di tempi, perimetro del ruolo e calendario impegni.

