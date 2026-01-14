Carlo Conti, svolta a Sanremo: Achille Lauro sul palco per un tributo che farà discutere

Appello pubblico a Sanremo 2026

Novella 2000 si fa portavoce di un invito diretto a Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, affinché chiami Achille Lauro sul palco dell’Ariston per un tributo alle vittime di Crans-Montana. La proposta nasce dal moto collettivo seguito alla tragedia e punta a trasformare la ribalta televisiva più seguita d’Italia in un momento di memoria condivisa.

L’appello chiede un’ospitata sobria e rispettosa, capace di unire pubblico e istituzioni nel ricordo delle persone scomparse e dei feriti ancora in cura. L’intervento dell’artista, secondo i promotori, avrebbe un valore simbolico forte e una risonanza nazionale, utile a non disperdere l’attenzione sul dramma.

La richiesta, diffusa dal settimanale, interpreta la sensibilità di tanti cittadini colpiti dagli eventi in Svizzera e in Italia. Portare la testimonianza sul palco sanremese significherebbe tenere accesi i riflettori sul bisogno di verità e sul sostegno concreto a chi sta affrontando le conseguenze dell’incendio di Le Constellation.

Il significato di “Perdutamente”

Perdutamente è diventata, nelle ultime settimane, una canzone-simbolo di raccoglimento e coraggio, dopo la scelta della madre di Achille Barosi di farla ascoltare al termine del funerale del figlio. Il brano di Achille Lauro è stato percepito come un linguaggio immediato per esprimere lutto e resilienza, trasformandosi in un segno condiviso di memoria.

La sua forza evocativa, legata a parole intime e a un’interpretazione intensa, ha reso la traccia un inno non ufficiale per ricordare le vittime di Crans-Montana. Nell’immaginario collettivo, la canzone ha assunto il ruolo di ponte emotivo tra dolore privato e coscienza pubblica.

La dedica a Barosi, giovane che ha perso la vita dopo essere tornato tra le fiamme per aiutare l’amica, ha fissato “Perdutamente” come simbolo di altruismo e testimonianza civile. In questo contesto, un’esecuzione all’Ariston avrebbe valore rituale: non celebrazione, ma memoria attiva, capace di parlare al Paese e di sostenere chi sta ancora affrontando cure e conseguenze dell’incendio di Le Constellation.

Memoria, giustizia e solidarietà

Il richiamo a memoria, giustizia e solidarietà nasce dall’urgenza di non disperdere il significato umano e civile della tragedia di Crans-Montana. La proposta di coinvolgere Achille Lauro a Sanremo 2026 punta a un atto pubblico di ricordo, che tenga viva l’attenzione su chi non c’è più e su chi lotta in ospedale dopo l’incendio del Le Constellation.

Il gesto avrebbe una funzione civile: sostenere la domanda di verità sulle cause, accendere riflettori sulle indagini e convogliare energie verso iniziative di aiuto, incluse raccolte fondi per i giovani feriti. La visibilità dell’Ariston può tradurre l’emozione collettiva in responsabilità condivisa, incoraggiando istituzioni e opinione pubblica a non arretrare.

La musica, come linguaggio trasversale, può farsi strumento di cura simbolica e coesione sociale. Un tributo sobrio non sostituisce la giustizia, ma la affianca: preserva la memoria delle vittime, sostiene i sopravvissuti, e promuove un impegno concreto e duraturo. In questo equilibrio tra ricordo e azione, l’omaggio sul palco diventerebbe un segnale di vicinanza reale, capace di unire Italia e Svizzera nel nome della dignità e del rispetto.