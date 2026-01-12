Le Iene, Mariana Rodriguez scuote il pubblico con Buen Camino: la verità su Maduro che nessuno racconta

Monologo a Le Iene

Mariana Rodriguez, protagonista di “Buen Camino” di Checco Zalone, ha portato a Le Iene un monologo duro e personale sul Venezuela, intrecciando memoria, denuncia e identità. Ha aperto con una frase netta: la caduta di Nicolás Maduro come “fine di un incubo”, collegando quel sentimento alla speranza di tornare nella sua terra con il figlio.

Poche ore dopo, però, il racconto vira sulla ripetizione di “scene già viste”: caccia alle presunte spie, arresti, repressione. Rodriguez rievoca il prezzo pagato quando, dopo un servizio realizzato con Le Iene su Caracas, le fu bloccato il passaporto per oltre un anno e venne etichettata come bugiarda, nemica della patria, mentre il Paese scivolava nella fame e nella paura.

La testimonianza sottolinea anni di silenzio forzato trasformati in scelta pubblica: parlare “per il mio popolo meraviglioso”, abituato a sopravvivere con le briciole ma ancora capace di resistere. Un monologo asciutto, emotivo e politico, che ribadisce la centralità della libertà e il rifiuto della rassegnazione, puntando i riflettori su una diaspora che non intende più tacere.

Caduta di Maduro

Per Mariana Rodriguez l’uscita di scena di Nicolás Maduro equivale alla chiusura di un ciclo di paura, privazioni e arbitrii, un passaggio percepito come “fine di un incubo”. Quel varco le ha fatto immaginare il ritorno in Venezuela con il figlio, la possibilità di riabbracciare la propria storia, la famiglia, i luoghi che l’hanno formata.

Il sollievo iniziale, però, si è incrinato davanti al riproporsi di dinamiche note: perquisizioni, accuse sommarie, arresti mirati. Rodriguez lega quel clima alla sua vicenda personale: dopo un servizio con Le Iene su Caracas, documenti bloccati per oltre un anno e il marchio di “nemica della patria”.

Il racconto traccia una linea netta tra propaganda e realtà: una popolazione ridotta alla fame, istituzioni opache, repressione come metodo. Nel suo ricordo, la caduta di un leader non basta se non si spezza l’ingranaggio che trasforma il dissenso in colpa e l’informazione in pretesto per colpire.

Da quel paradosso – la speranza di rientrare e l’eco della paura – emerge una richiesta di garanzie concrete: tutele per chi parla, giustizia per chi è stato perseguito, riapertura dei diritti civili. Solo così quel cambio di fase potrà tradursi in libertà vissuta e non soltanto evocata.

Speranza per il Venezuela

Nel suo appello, Mariana Rodriguez indica una strada che unisce chi è rimasto in Venezuela e la diaspora: una generazione cresciuta lontano dalla patria che ha sperimentato la libertà e ora pretende istituzioni trasparenti, diritti garantiti, fine della repressione. Parla di una comunità che rifiuta l’assuefazione alla povertà e rivendica dignità quotidiana.

L’attrice sottolinea la necessità di misure tangibili: ripristino delle tutele per i dissidenti, restituzione dei documenti ai perseguitati, giustizia per gli abusi. L’orizzonte è un ritorno possibile, non simbolico: riabbracciare la famiglia, rientrare nelle città svuotate dall’esodo, ricostruire lavoro e servizi.

Nella sua visione, l’energia degli esiliati è una risorsa politica e culturale: competenze acquisite all’estero, reti internazionali, capacità di raccontare i fatti senza filtri. È un impegno che chiede continuità, non proclami: vigilanza civile, informazione indipendente, memoria delle violazioni. “Ti amo Venezuela” diventa una promessa di ritorno e partecipazione, un patto per trasformare l’incubo in normalità democratica.

