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Rai porta Belve su Disney+: accordo storico per contenuti italiani

Rai porta Belve su Disney+: accordo storico per contenuti italiani

Accordo Rai–Disney+: cosa prevede, per chi, da quando e perché

L’intesa tra Rai e Disney+, siglata in Italia e operativa da subito, porta sulla piattaforma streaming alcuni dei titoli più iconici del servizio pubblico. I programmi verranno distribuiti da Rai Com e saranno disponibili in modalità on demand, spesso a poche ore dalla messa in onda lineare. L’accordo mira a intercettare il pubblico che segue contenuti televisivi su più schermi e senza vincoli orari, con particolare attenzione alle fasce giovani e ai nuclei familiari. Il rafforzamento del catalogo locale rientra nella strategia europea di Disney, che punta a valorizzare le produzioni nazionali dentro un ecosistema globale. Per Rai, la partnership amplia la visibilità internazionale di serie e format già consolidati, integrando il percorso di trasformazione digitale avviato con RaiPlay.

In sintesi:

  • Su Disney+ arrivano talk, game show e fiction di punta del catalogo Rai.
  • Belve e The Floor saranno disponibili on demand subito dopo la messa in onda.
  • In piattaforma anche fiction come L’amica geniale, Mina Settembre e Il Collegio.
  • L’intesa rafforza la strategia di valorizzazione dei contenuti locali in Europa.

Cosa cambia per gli abbonati: titoli, tempi di uscita e strategia

Asse portante dell’accordo è il rilascio rapido dei programmi di punta. Belve, il talk condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, arriverà su Disney+ già dal giorno successivo alla trasmissione in chiaro, garantendo un secondo ciclo di fruizione per interviste e momenti virali.

Modalità analoga per The Floor – Ne rimarrà solo uno, game show guidato da Paola Perego e Gabriele Vagnato, pensato per un pubblico abituato al binge-watching di intrattenimento leggero.

Sul fronte seriale, la piattaforma ospiterà fiction di grande richiamo: L’amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, Mina Settembre, Braccialetti rossi, Un passo dal cielo, Màkari e la serie cult Il Collegio. Questi titoli si affiancano a contenuti Rai già presenti – come Doc – Nelle tue mani e Il Commissario Ricciardi – e alle produzioni originali italiane di Disney+, tra cui I Leoni di Sicilia, consolidando un’offerta locale ampia e trasversale per target ed età.

Impatto sul mercato italiano e prossime evoluzioni possibili

L’intesa Rai–Disney+ si colloca in una strategia europea che vede la piattaforma collaborare con broadcaster come Atresmedia, RTVE, ITVX, ARD, ZDF e SIC, con l’obiettivo di integrare storie nazionali in un catalogo globale. L’AD Rai Giampaolo Rossi ha definito l’accordo un’estensione naturale di RaiPlay, orientata a “moltiplicare i punti di contatto” con il pubblico.

Per Disney+, come evidenziato da Karl Holmes, la partnership consolida un rapporto pluridecennale con Rai e apre la strada a eventuali co-sviluppi e co-produzioni seriali ad alto potenziale export. Nel medio periodo, l’operazione potrebbe incidere sulla percezione internazionale delle serie italiane, trasformando il catalogo Rai in uno dei principali asset narrativi nazionali per l’ecosistema streaming globale.

FAQ

Quando arrivano i programmi Rai su Disney+ in Italia?

I primi titoli Rai entrano su Disney+ contestualmente all’accordo, con talk e game show disponibili dal giorno successivo alla messa in onda.

Belve di Francesca Fagnani come sarà disponibile su Disney+?

Belve sarà accessibile on demand su Disney+ dal giorno successivo alla trasmissione su Rai 2, episodio per episodio.

Quali fiction Rai importanti saranno visibili su Disney+?

Saranno disponibili L’amica geniale, Mina Settembre, Braccialetti rossi, Un passo dal cielo, Màkari e Il Collegio, oltre ad altri titoli.

L’accordo Rai–Disney+ sostituisce i contenuti su RaiPlay?

No, l’accordo è complementare: RaiPlay resta la piattaforma proprietaria Rai, mentre Disney+ amplia distribuzione e pubblico internazionale.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione di questa notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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