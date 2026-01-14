Striscia la Notizia riparte dopo lo stop: nuova edizione, conduttori a sorpresa e cambi di format shock

Data e collocazione del debutto

Striscia la Notizia torna in onda il 22 gennaio con la 38ª edizione, dopo una pausa di oltre sette mesi dalla puntata del 7 giugno 2025. Il rientro segna un cambio strategico: il programma abbandona l’access prime time e si sposta in prima serata su Canale 5, in una fascia più competitiva ma con maggiore potenziale di visibilità.

La nuova collocazione è conseguenza diretta del successo di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, divenuta pilastro dell’access dell’emittente. La scelta di Mediaset mira a rilanciare il tg satirico in un contesto rinnovato, dopo un’annata segnata da cali Auditel e forte pressione concorrenziale.

L’approdo in prime time rappresenta un “nuovo inizio” editoriale: un test cruciale per misurare la tenuta del brand ideato da Antonio Ricci fuori dalla sua storica fascia. Il debutto del 22 gennaio arriva in una fase di riorganizzazione del palinsesto e ambisce a intercettare pubblico trasversale, puntando su riconoscibilità e impatto della collocazione serale.

L’operazione, sostenuta dalla linea dell’ad Pier Silvio Berlusconi, definisce una riallocazione delle priorità d’offerta: preservare l’access con un prodotto consolidato e rilanciare Striscia in una slot ad alto tasso competitivo, con obiettivi di riposizionamento e recupero di share.

Conduzione e novità del format

Al timone restano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia storica che garantisce continuità editoriale e riconoscibilità del marchio. La loro presenza assicura il mantenimento del linguaggio satirico creato da Antonio Ricci, con equilibrio tra inchieste, servizi di attualità e momenti di intrattenimento.

Il passaggio in prima serata impone una taratura dei tempi televisivi: servizi più lunghi, costruzione narrativa orientata all’appuntamento evento e maggiore attenzione al ritmo per competere sui blocchi di ascolto. Focus su segmenti a forte appeal pop, con priorità ai casi di interesse nazionale e ai filoni investigativi che hanno reso il format riconoscibile.

Invariate le firme autoriali chiave e l’impianto del tg satirico, con una possibile rimodulazione dei break interni per valorizzare le storie portanti della puntata. L’obiettivo è preservare l’identità di Striscia la Notizia e allo stesso tempo sfruttare la maggiore durata tipica del prime time, puntando su traino e contro-programmazione rispetto ai competitor.

Sfida negli ascolti e concorrenza in prime time

Il rientro in prima serata colloca Striscia la Notizia nel cuore della competizione Auditel, con un banco di prova immediato sul fronte share e permanenza media. Il debutto del 22 gennaio incrocia avversari consolidati, imponendo una strategia di contro-programmazione e tenuta sui picchi di minutaggio più sensibili.

Su Rai 1 è attesa la terza puntata di Don Matteo 15, titolo seriale a forte fidelizzazione, capace di catalizzare pubblico familiare e over. La sfida richiede un impianto narrativo serrato, con apertura ad alto impatto, innesti investigativi centrali e chiusura capace di recuperare sul finale di serata.

Il contesto segue i cali registrati nella scorsa stagione, quando la concorrenza di formati popolari ha compresso lo spazio di crescita del tg satirico. In questa fase, l’obiettivo minimo è la stabilizzazione dello share, quello strategico è il recupero di quota sul target commerciale, sfruttando riconoscibilità del brand e traino della collocazione.

La permanenza in slot “più rischiosa ma ambiziosa” richiede attenzione ai break e alla gestione dei blocchi tematici. Priorità a servizi a forte utilità pubblica e casi nazionali ad alta discussione social, per ampliare reach e second screen. L’efficacia dipenderà dalla capacità di presidiare i minutaggi critici contro i competitor e di capitalizzare il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti come fattore di fidelizzazione.

