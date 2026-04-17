Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, colpo di scena sulla permanenza di Nicolò Brigante

Grande Fratello Vip, cosa succede nella puntata del 17 aprile 2026

Nella puntata di venerdì 17 aprile 2026 del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi da Roma, il televoto non decreterà un eliminato, ma la prima finalista. A contendersi il pass per la finalissima sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo.

Il clima in Casa è teso: l’alleanza tra le tre “regine” è naufragata e i concorrenti dovranno schierarsi apertamente, con effetti diretti sul prosieguo del gioco.

La serata segnerà anche un momento decisivo per Nicolò Brigante, alle prese con una profonda crisi personale che potrebbe portarlo ad abbandonare il reality.

In sintesi:

Il televoto elegge la prima finalista tra Mussolini, Volpe, Elia e Ilardo.

Alleanza delle “regine” finita: la Casa è spaccata in fazioni contrapposte.

I concorrenti devono schierarsi, con conseguenze sulle dinamiche e sulle nomination.

Crisi di Nicolò Brigante: in gioco la decisione se restare o lasciare la Casa.

Equilibri saltati in Casa e prima finalista a sorpresa

La decima puntata del Grande Fratello Vip introduce un twist strategico: il televoto, annunciato come eliminatorio, proclamerà invece la prima finalista tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo. La scelta del pubblico orienterà subito il peso specifico delle quattro nella corsa alla vittoria.

Nel frattempo, l’inedita alleanza fra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si è già sgretolata in diretta nello scorso appuntamento. Offese reciproche, vecchi rancori e diverse strategie hanno riacceso le tensioni: le tre “regine” sono tornate avversarie dichiarate.

Intorno a loro si muove il resto del cast, costretto a prendere posizione. I “nemici delle regine” vedono in questo strappo l’occasione per riequilibrare i rapporti di forza. Le scelte di campo che verranno ufficializzate in studio con Ilary Blasi e commentate da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli promettono di incidere direttamente sulle prossime nomination e sugli assetti di potere interni alla Casa.

Il bivio di Nicolò Brigante e le prospettive sul gioco

Al centro della puntata anche la situazione emotiva di Nicolò Brigante, sempre più in difficoltà nella gestione dell’esposizione mediatica e delle dinamiche del loft di Cinecittà.

Il concorrente sarà chiamato a una scelta netta: *restare per affrontare le proprie fragilità in diretta* o abbandonare il reality. Per sostenerlo nel momento decisivo entreranno nella Casa la madre e la sorella, in un confronto familiare destinato a incidere sulla sua decisione e sulla percezione del pubblico.

In base all’esito del televoto e alla scelta di Nicolò Brigante, la produzione imposterà una nuova tornata di nomination, con un cast probabilmente ridisegnato nelle alleanze e nei ruoli di leader. La proclamazione della prima finalista offrirà inoltre indicazioni chiare su quali profili stiano catalizzando il consenso dell’audience in vista del rush conclusivo.

FAQ

Chi sono le quattro nominate in lizza per la prima finale?

Le quattro nominate sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo, tutte in corsa per diventare prima finalista.

Perché il televoto del 17 aprile non prevede eliminazioni?

Il televoto è strutturato in modo eccezionale: serve a premiare la preferita del pubblico, garantendole l’accesso diretto alla finale.

Cosa è successo all’alleanza tra Mussolini, Elia e Volpe?

L’alleanza è crollata per scontri caratteriali, recriminazioni pregresse e divergenze strategiche, trasformando le tre “regine” in rivali apertamente contrapposte.

Qual è il nodo centrale della crisi di Nicolò Brigante?

La crisi riguarda stress emotivo e pressione del gioco: Nicolò valuterà se restare e lavorare sulle proprie fragilità oppure abbandonare.

Da quali fonti derivano le informazioni su questa puntata?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.