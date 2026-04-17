Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gianluigi Nuzzi rompe con Selvaggia Lucarelli e sorprende i fan

Perché il mancato invito TV riaccende il caso Lucarelli-Nuzzi

Chi: la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli e il conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi. Che cosa: una mancata citazione tra gli ospiti di un programma in prima serata scatena ironie social e riporta a galla vecchie tensioni personali. Dove: in televisione, su Canale 5, e sui social, in particolare sulla piattaforma X. Quando: giovedì 16 aprile, in occasione della terza e ultima puntata di “Stanno Tutti Invitati” di Pio e Amedeo. Perché: la dimenticanza di Nuzzi, letta da molti come gesto intenzionale, viene collegata a un noto screzio tra i due legato a un precedente evento pubblico e a un articolo sui figli del conduttore.

In sintesi:

Mancata citazione di Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti di “Stanno Tutti Invitati”.

tra gli ospiti di “Stanno Tutti Invitati”. Tweet ironico di Lucarelli alimenta il dibattito su possibili tensioni personali con Gianluigi Nuzzi .

. Nuzzi dimentica anche altri ospiti, ridimensionando l’ipotesi di esclusione mirata.

Il caso riporta alla luce lo scontro al Premio Caccuri del 2024.

Dimenticanza in TV, reazioni social e nodo dei rapporti personali

Poche ore prima della terza puntata di “Stanno Tutti Invitati”, Gianluigi Nuzzi, alla guida di “Dentro la Notizia”, ha ricordato al pubblico la serata con Pio e Amedeo, elencando alcuni ospiti di punta: Lino Banfi, Belen Rodriguez, i Pooh. Nel riepilogo, però, non compare il nome di Selvaggia Lucarelli, presente invece in scaletta.

La “dimenticanza” viene segnalata su X da un utente, che scrive: *“Simpatico Gianluigi Nuzzi, che nell’elencare gli ospiti di stasera… nomina tutti, tranne Selvaggia Lucarelli”*. La diretta interessata rilancia il post con sarcasmo: *“Ahahah, stanno tutti invitati tranne me”*. L’uscita alimenta subito l’interpretazione di un gesto deliberato, alla luce dei trascorsi tra i due.

Un dato però ridimensiona la lettura polemica: nel suo elenco Nuzzi non cita neppure altri ospiti, tra cui San Da Vinci, Michele Zarrillo e Francesco Renga. L’episodio appare quindi più come un annuncio parziale, costruito sui nomi a maggiore richiamo generalista, che come un vero boicottaggio individuale, pur restando significativo sul piano percepito dell’immagine.

Lo scontro al Premio Caccuri e il tema del rispetto familiare

Per capire perché il caso abbia avuto tanto eco è necessario tornare all’agosto 2024 e al Premio Caccuri. In quell’occasione, Selvaggia Lucarelli, invitata come ospite, sale sul palco aspettandosi la presentazione congiunta di Gianluigi Nuzzi e Vittoriana Abate. Trova invece solo Abate. Dal palco commenta, visibilmente infastidita: *“Scusami, ma Gianluigi Nuzzi dov’è? Sono l’unica che non presenta? Lo trovo molto scortese. Mi offendo scusami. Sono venuta qui da Milano, ho attraversato la Sila e lui si rifiuta di presentarmi. Ha intervistato condannati a 20 anni e non intervista me? Vabbè. Sento un certo imbarazzo”*.

Quando Lucarelli lascia il palco, Nuzzi torna accanto ad Abate e spiega pubblicamente la sua scelta: *“Ho enorme rispetto per i miei figli e se non ero su questo palco è perché li rispetto. Chi manca di rispetto per i miei figli, io non ci parlo. Mi sembrava il minimo non stringere la mano a chi non stimo e non apprezzo”*. Secondo il racconto della giornalista, il conduttore non avrebbe gradito un suo articolo su uno dei figli, coinvolto in un presunto “guaio”. Lucarelli rivendica di averne tutelato l’identità, mantenendo l’anonimato poiché all’epoca minorenne, ma l’episodio segna una frattura personale che continua a riverberarsi, anche simbolicamente, in appuntamenti mediatici successivi.

Una frattura che pesa sull’immagine pubblica

L’incrocio tra vecchi attriti e nuove esposizioni televisive mostra come, nel sistema mediatico italiano, i rapporti personali tra volti noti possano condizionare narrazione e percezione, ben oltre i singoli episodi. La vicenda Lucarelli-Nuzzi, tra palco, studio TV e social, resta un caso esemplare di quanto il confine tra diritto di critica, tutela della sfera familiare e gestione dell’immagine pubblica sia oggi sottile e costantemente osservato dall’audience digitale, pronta a trasformare ogni omissione in un potenziale segnale da leggere e rilanciare.

FAQ

Perché Selvaggia Lucarelli non è stata citata da Gianluigi Nuzzi?

Sì, la mancata citazione è effettivamente avvenuta, ma Nuzzi ha omesso anche altri ospiti, suggerendo un annuncio solo parziale, non necessariamente mirato.

Cosa aveva scritto Selvaggia Lucarelli sul figlio di Gianluigi Nuzzi?

Sì, Lucarelli ha raccontato un presunto “guaio” del figlio, dichiarando però di averne mantenuto l’anonimato perché minorenne al momento dei fatti.

Il caso del Premio Caccuri influisce ancora sui rapporti tra i due?

Sì, le dichiarazioni pubbliche di entrambi indicano una frattura non sanata, che condiziona tuttora percezioni e letture successive degli episodi.

La dimenticanza in TV può avere conseguenze professionali per qualcuno?

Sì, episodi simili incidono soprattutto sull’immagine, alimentando narrazioni sui rapporti personali più che effetti concreti sulle carriere.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda mediatica?

Sì, la ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.