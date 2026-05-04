Home / MOBILE / Xiaomi MIX Flip 3 futuro incerto il progetto pieghevole potrebbe essere sospeso definitivamente

Xiaomi verso l’addio ai pieghevoli a conchiglia della serie MIX Flip

La serie Xiaomi MIX Flip potrebbe chiudersi con il MIX Flip 2, lanciato in Cina nel giugno 2025, senza un successore in sviluppo. Negli ultimi giorni, segnalazioni interne e leak indicano che Xiaomi starebbe abbandonando il formato pieghevole a conchiglia, mentre ricicla i codici della storica famiglia MIX per i futuri flagship tradizionali, come il presunto Xiaomi 18. La scelta, maturata nel mercato cinese ma con effetti globali, sarebbe guidata da vendite deludenti, costi produttivi in aumento e una ridefinizione della strategia foldable in vista della nuova ondata di smartphone pieghevoli “a libretto” attesa dal 2026.

In sintesi:

Xiaomi potrebbe chiudere la linea MIX Flip dopo il modello MIX Flip 2.

dopo il modello MIX Flip 2. I codici storici MIX sarebbero riutilizzati per i flagship tradizionali, inclusi Xiaomi 18 .

. Vendite deboli e costi delle memorie spingono a tagliare i pieghevoli a conchiglia.

Il futuro dei foldable guarda a formati “a libretto” più ampi e versatili.

Perché Xiaomi sta ripensando la strategia sui pieghevoli MIX

Le prime ipotesi parlavano di un ritorno in grande stile della serie Xiaomi MIX “classica”, a quasi cinque anni dallo Xiaomi MIX 4 del 2021, dopo l’avvistamento di un nuovo codice prodotto nei database interni. In poche ore, però, il quadro è cambiato.

Il leaker cinese Digital Chat Station ha spiegato che il codice è sì legato alla famiglia MIX, ma verrebbe ora destinato ai flagship standard, tra cui il futuro Xiaomi 18. Parallelamente, lo stesso leaker segnala che non esistono al momento progetti attivi per un erede del MIX Flip 2.

I rumor di ottobre già parlavano di vendite sotto le aspettative per il pieghevole a conchiglia di Xiaomi. Il contesto non aiuta: la crisi delle memorie fa salire i costi, i foldable richiedono ingegnerizzazioni complesse e i produttori tagliano i progetti meno redditizi. Mentre Samsung (con Galaxy Z Flip 8) e Motorola (con Razr 70) insistono sul formato clamshell, altri marchi cinesi come Honor, Vivo e Oppo lo hanno di fatto accantonato.

Il futuro dei foldable tra iPhone pieghevole e nuovi formati “wide”

L’eventuale addio di Xiaomi ai clamshell non segna la fine dei pieghevoli, ma l’inizio di una nuova fase. Gli analisti prevedono dal 2026 un’espansione netta del segmento, trainata dall’atteso iPhone foldable e da design più vicini ai tablet compatti che agli attuali flip-phone.

Il formato destinato a dominare sembra quello “a libretto” più largo, diverso dai Fold tradizionali e pensato per produttività e contenuti multimediali. Il recente Huawei Pura X Max e il futuro Samsung Galaxy Z Wide Fold, atteso in estate, anticipano questa evoluzione. In questo scenario, per Xiaomi ha più senso concentrare risorse su foldable “wide” ad alto valore aggiunto e su flagship come Xiaomi 18, lasciando i clamshell a un ruolo marginale o a una possibile pausa strategica.

FAQ

Xiaomi ha confermato ufficialmente la fine della serie MIX Flip?

No, al momento non c’è una conferma ufficiale, ma i principali leaker asiatici indicano l’assenza di un successore per MIX Flip 2.

Cosa sostituirà la storica serie Xiaomi MIX nel catalogo?

Attualmente, i codici legati alla serie MIX sarebbero riciclati per i flagship tradizionali, con il futuro Xiaomi 18 come principale erede.

I pieghevoli a conchiglia stanno scomparendo dal mercato smartphone?

Sì, in parte: Honor, Vivo e Oppo hanno sospeso i clamshell, mentre Samsung e Motorola restano attive.

Quando potrebbe arrivare sul mercato il primo iPhone pieghevole?

Secondo le previsioni degli analisti il primo iPhone foldable è atteso non prima del 2026, con focus sui formati “a libretto”.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Xiaomi MIX Flip?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.