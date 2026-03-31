michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Giulia Vecchio sorprende al GialappaShow con l’imitazione di Iva Zanicchi

Giulia Vecchio sorprende al GialappaShow con l’imitazione di Iva Zanicchi

Come Giulia Vecchio ha trasformato Iva Zanicchi nel nuovo volto del GialappaShow

Chi: la comica e imitatrice Giulia Vecchio e l’iconica cantante e conduttrice Iva Zanicchi.
Che cosa: una nuova, incisiva parodia debuttata nella nuova edizione di GialappaShow.
Dove: negli studi televisivi di Tv8, all’interno del programma satirico della Gialappa’s Band.

Quando: puntata andata in onda ieri sera, nella stagione 2026 del format.
Perché: raccontare, in chiave grottesca ma rispettosa, il lato più folcloristico e autentico di Iva Zanicchi, puntando su comicità artigianale condivisa con autori, truccatori e costumisti.

In sintesi:

  • Giulia Vecchio debutta a GialappaShow con una nuova, centrale imitazione di Iva Zanicchi.
  • La costruzione del personaggio nasce da un lavoro corale tra autori, comici e reparto artistico.
  • La parodia esalta l’anima folcloristica di Zanicchi senza rinunciare alla tridimensionalità umana.
  • Il successo del personaggio apre la strada a nuove imitazioni femminili nella comicità televisiva italiana.

La nuova edizione di GialappaShow ha puntato forte sulle imitazioni, affidando a Giulia Vecchio il compito di reinventare televisivamente Iva Zanicchi.
L’attrice, intervistata da SuperGuidaTv, ha spiegato come l’idea sia nata da un confronto diretto con gli autori e con i Gialappi, all’interno di un metodo che definisce “artigianale”: personaggi, trucco, costumi e linguaggio si costruiscono insieme, scena dopo scena.

L’obiettivo dichiarato non è imitare alla lettera la vera Zanicchi, ma creare una figura grottesca che parta dal reale e poi se ne emancipi, diventando un personaggio autonomo. In questo processo, il limite è quello dell’“artisticità”: la satira può essere pungente, ma deve restare leggibile come gioco teatrale, non come attacco personale.

Il metodo creativo di Giulia Vecchio e il ritratto folcloristico di Iva Zanicchi

Giulia Vecchio ribadisce di non voler lavorare con autocensure: il filtro è solo la coerenza artistica e l’attrazione verso il soggetto scelto.
Nel caso di Iva Zanicchi, l’elemento chiave è l’anima folcloristica: la voglia di stare in compagnia, il gusto per le barzellette, il tono diretto che ricorda – racconta l’imitatrice – anche figure della propria famiglia.

Questa vicinanza emotiva consente di costruire un’“Iva” televisiva tridimensionale: sboccata, volutamente sopra le righe, ma sempre riconoscibile come donna verissima, non come macchietta vuota. Il risultato in scena è una Zanicchi in ciabatte, spontanea, che commenta senza filtri colleghe e colleghi, vivi e defunti, con battute serrate e sarcasmo mirato.
Frasi come “Guarda quante belle ragazze giovani e scosciate che la danno via col primo che passa, brave! Io all’età loro me la tenevo!” o “Orietta Berti è una tirchia… e se non mi credete chiedete a Nilla Pizzi perché quella si ricorda tutto!” definiscono un ritratto comico estremo ma riconoscibile, destinato a diventare uno dei momenti più citati della stagione.

Perché questa imitazione può influenzare la nuova comicità televisiva

La versione di Iva Zanicchi firmata Giulia Vecchio intercetta un trend chiaro: il ritorno di personaggi femminili forti al centro della satira televisiva, trattati non come semplici bersagli ma come protagoniste narrative complesse.

Se il gradimento del pubblico resterà alto, questa parodia può aprire spazi ulteriori per nuove imitazioni femminili, contribuendo a rinnovare il linguaggio di GialappaShow e, più in generale, della comicità di prima serata. Per le reti generaliste e per il circuito digitale, significa contenuti ad alta condivisibilità, perfetti per circolare su clip social e piattaforme on demand.

FAQ

Chi è Giulia Vecchio e quale ruolo ha nel GialappaShow?

Giulia Vecchio è un’attrice e imitatrice comica italiana. In GialappaShow cura personaggi chiave, tra cui la nuova parodia di Iva Zanicchi, costruita con un forte lavoro di squadra creativo.

Dove si può vedere la parodia di Iva Zanicchi di Giulia Vecchio?

La parodia è visibile durante le puntate di GialappaShow su Tv8 ed è spesso rilanciata sui canali social ufficiali del programma, inclusi estratti in formato reel.

La vera Iva Zanicchi ha commentato l’imitazione di Giulia Vecchio?

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali recenti di Iva Zanicchi su questa specifica imitazione. L’interpretazione resta comunque centrata sul rispetto artistico e sulla valorizzazione del suo lato più folcloristico.

Come vengono scelti i personaggi da imitare nel GialappaShow?

I personaggi nascono da un confronto tra autori, Gialappa’s Band e comici. Viene privilegiata l’“attrazione” verso figure popolari, riconoscibili e narrative, che consentano di costruire caricature grottesche ma credibili.

Quali sono le fonti utilizzate per la stesura di questo articolo?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi giornalistica di contenuti derivati congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache