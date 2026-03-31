Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giulia Vecchio sorprende al GialappaShow con l’imitazione di Iva Zanicchi

Come Giulia Vecchio ha trasformato Iva Zanicchi nel nuovo volto del GialappaShow

Chi: la comica e imitatrice Giulia Vecchio e l’iconica cantante e conduttrice Iva Zanicchi.

Che cosa: una nuova, incisiva parodia debuttata nella nuova edizione di GialappaShow.

Dove: negli studi televisivi di Tv8, all’interno del programma satirico della Gialappa’s Band.

Quando: puntata andata in onda ieri sera, nella stagione 2026 del format.

Perché: raccontare, in chiave grottesca ma rispettosa, il lato più folcloristico e autentico di Iva Zanicchi, puntando su comicità artigianale condivisa con autori, truccatori e costumisti.

In sintesi:

Giulia Vecchio debutta a GialappaShow con una nuova, centrale imitazione di Iva Zanicchi .

debutta a con una nuova, centrale imitazione di . La costruzione del personaggio nasce da un lavoro corale tra autori, comici e reparto artistico.

La parodia esalta l’anima folcloristica di Zanicchi senza rinunciare alla tridimensionalità umana.

senza rinunciare alla tridimensionalità umana. Il successo del personaggio apre la strada a nuove imitazioni femminili nella comicità televisiva italiana.

La nuova edizione di GialappaShow ha puntato forte sulle imitazioni, affidando a Giulia Vecchio il compito di reinventare televisivamente Iva Zanicchi.

L’attrice, intervistata da SuperGuidaTv, ha spiegato come l’idea sia nata da un confronto diretto con gli autori e con i Gialappi, all’interno di un metodo che definisce “artigianale”: personaggi, trucco, costumi e linguaggio si costruiscono insieme, scena dopo scena.

L’obiettivo dichiarato non è imitare alla lettera la vera Zanicchi, ma creare una figura grottesca che parta dal reale e poi se ne emancipi, diventando un personaggio autonomo. In questo processo, il limite è quello dell’“artisticità”: la satira può essere pungente, ma deve restare leggibile come gioco teatrale, non come attacco personale.

Il metodo creativo di Giulia Vecchio e il ritratto folcloristico di Iva Zanicchi

Giulia Vecchio ribadisce di non voler lavorare con autocensure: il filtro è solo la coerenza artistica e l’attrazione verso il soggetto scelto.

Nel caso di Iva Zanicchi, l’elemento chiave è l’anima folcloristica: la voglia di stare in compagnia, il gusto per le barzellette, il tono diretto che ricorda – racconta l’imitatrice – anche figure della propria famiglia.

Questa vicinanza emotiva consente di costruire un’“Iva” televisiva tridimensionale: sboccata, volutamente sopra le righe, ma sempre riconoscibile come donna verissima, non come macchietta vuota. Il risultato in scena è una Zanicchi in ciabatte, spontanea, che commenta senza filtri colleghe e colleghi, vivi e defunti, con battute serrate e sarcasmo mirato.

Frasi come “Guarda quante belle ragazze giovani e scosciate che la danno via col primo che passa, brave! Io all’età loro me la tenevo!” o “Orietta Berti è una tirchia… e se non mi credete chiedete a Nilla Pizzi perché quella si ricorda tutto!” definiscono un ritratto comico estremo ma riconoscibile, destinato a diventare uno dei momenti più citati della stagione.

Perché questa imitazione può influenzare la nuova comicità televisiva

La versione di Iva Zanicchi firmata Giulia Vecchio intercetta un trend chiaro: il ritorno di personaggi femminili forti al centro della satira televisiva, trattati non come semplici bersagli ma come protagoniste narrative complesse.

Se il gradimento del pubblico resterà alto, questa parodia può aprire spazi ulteriori per nuove imitazioni femminili, contribuendo a rinnovare il linguaggio di GialappaShow e, più in generale, della comicità di prima serata. Per le reti generaliste e per il circuito digitale, significa contenuti ad alta condivisibilità, perfetti per circolare su clip social e piattaforme on demand.

FAQ

Chi è Giulia Vecchio e quale ruolo ha nel GialappaShow?

Giulia Vecchio è un’attrice e imitatrice comica italiana. In GialappaShow cura personaggi chiave, tra cui la nuova parodia di Iva Zanicchi, costruita con un forte lavoro di squadra creativo.

Dove si può vedere la parodia di Iva Zanicchi di Giulia Vecchio?

La parodia è visibile durante le puntate di GialappaShow su Tv8 ed è spesso rilanciata sui canali social ufficiali del programma, inclusi estratti in formato reel.

La vera Iva Zanicchi ha commentato l’imitazione di Giulia Vecchio?

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali recenti di Iva Zanicchi su questa specifica imitazione. L’interpretazione resta comunque centrata sul rispetto artistico e sulla valorizzazione del suo lato più folcloristico.

Come vengono scelti i personaggi da imitare nel GialappaShow?

I personaggi nascono da un confronto tra autori, Gialappa’s Band e comici. Viene privilegiata l’“attrazione” verso figure popolari, riconoscibili e narrative, che consentano di costruire caricature grottesche ma credibili.

Quali sono le fonti utilizzate per la stesura di questo articolo?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi giornalistica di contenuti derivati congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.