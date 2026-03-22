Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, caos eliminazioni e polemiche sulla squalifica di Cassini

Grande Fratello Vip 8, voto ai seggi e nuova bufera su Dario Cassini

Nella giornata di domenica 22 marzo 2026 alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 8 hanno temporaneamente lasciato la Casa di Cinecittà per recarsi ai seggi e votare al referendum sulla Giustizia, come previsto dalla legge sul diritto di voto. Contestualmente, il comico napoletano Dario Cassini è finito al centro di una polemica social per un’espressione ritenuta omofoba pronunciata in cucina mentre scherzava con il coinquilino Renato Biancardi. La trasmissione, oggi guidata da Ilary Blasi su Canale 5, non ha al momento annunciato provvedimenti disciplinari, mentre su X e altri social network molti utenti chiedono la squalifica del concorrente, riaccendendo il dibattito su linguaggio, sensibilità e regole etiche nei reality show.

In sintesi:

Concorrenti del GF Vip 8 escono temporaneamente per votare al referendum sulla Giustizia.

Dario Cassini usa in Casa un termine ritenuto omofobo, esplode la protesta social.

usa in Casa un termine ritenuto omofobo, esplode la protesta social. Una parte del pubblico chiede la squalifica immediata del comico napoletano.

La gestione di Ilary Blasi appare meno punitiva rispetto all’era Signorini.

La frase contestata, la reazione dei social e il nodo regolamento

Il caso nasce da un siparietto in cucina tra Dario Cassini, 58 anni, e il musicista Renato Biancardi. Rivolgendosi al coinquilino, il comico esclama: “Sono mele, ricc***ne!”, con tono scherzoso.

Renato Biancardi, intuendo il potenziale scivolone, prova a intervenire immediatamente replicando “Pittore?” per coprire la parola, mentre Cassini tenta di correggere il tiro sostenendo: “Ho detto riccone, perché si vede che sei pieno di soldi!”.

La sequenza, rilanciata in pochi minuti su X e altri social, viene interpretata da molti utenti come un caso di linguaggio omofobo. Sotto l’hashtag del programma, le clip raccolgono centinaia di commenti critici e richieste di squalifica. Una parte del pubblico invoca il rispetto rigoroso delle regole, richiamando precedenti stagioni del Grande Fratello Vip in cui espressioni discriminatorie avevano portato a duri provvedimenti disciplinari.

Non è secondario il cambio di conduzione: dopo gli anni di Alfonso Signorini, noto per i richiamI pubblici in diretta, la linea di Ilary Blasi appare meno moralizzatrice e più attenta a evitare crociate mediatiche. In parallelo, il programma deve fronteggiare dati di ascolto tv in sofferenza: le prime due puntate in prime time su Canale 5 sono state deludenti, spingendo gli autori a concentrarsi sul rilancio del format più che sulle sanzioni esemplari. Il caso Cassini diventa così banco di prova della nuova identità editoriale del reality.

Tra diritto di voto, linguaggio e futuro del reality di Canale 5

La stessa giornata in cui i concorrenti escono per votare al referendum mostra due piani distinti ma collegati: il rispetto dei diritti costituzionali e la gestione responsabile dei contenuti in un programma ad alta esposizione mediatica.

Da un lato, il permesso temporaneo di recarsi ai seggi ribadisce che i partecipanti, pur isolati nella Casa, restano cittadini titolari del pieno diritto di voto. Dall’altro, la vicenda Cassini conferma quanto il linguaggio usato in tv sia ormai sotto scrutinio costante del pubblico digitale.

Se la produzione sceglierà di “lasciar correre”, il messaggio sarà quello di una normalizzazione del tono goliardico, con il rischio di scontentare chi chiede maggiore tutela dalla retorica offensiva. Un eventuale intervento disciplinare, invece, indicherebbe continuità con l’approccio più severo visto sotto la gestione Signorini, ma potrebbe alimentare la percezione di un reality ingabbiato dal politicamente corretto. In entrambi i casi, la risposta al caso Dario Cassini peserà sulla credibilità e sul posizionamento futuro del Grande Fratello Vip 8 in palinsesto.

FAQ

I concorrenti del GF Vip possono sempre uscire per andare a votare?

Sì, i concorrenti possono essere autorizzati a uscire temporaneamente per esercitare il diritto di voto in occasione di elezioni e referendum.

Cosa rischia Dario Cassini dopo la frase contestata in Casa?

Attualmente, Dario Cassini non risulta sanzionato. In base al regolamento, la produzione può valutare richiamo, nomination d’ufficio o squalifica.

Chi decide le eventuali squalifiche al Grande Fratello Vip 8?

Formalmente decide la produzione Mediaset, d’intesa con autori e vertici di rete, tenendo conto del regolamento interno e delle norme vigenti.

Perché gli ascolti del Grande Fratello Vip 8 sono considerati problematici?

Gli ascolti sono giudicati deboli perché le prime due puntate in prime time su Canale 5 hanno registrato share sotto le attese.

Qual è la fonte delle informazioni su voto ai seggi e caso Cassini?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.