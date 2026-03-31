Home / SPETTACOLI & CINEMA / GF Vip esplode il caso Ibiza Altea tra accuse di razzismo

GF Vip, accuse a Ibiza Altea e caso Manzini: cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip, nella puntata del 31 marzo 2026 condotta da Ilary Blasi, l’influencer Ibiza Altea è finita al centro di dure critiche per le parole rivolte a Antonella Elia e Blu Barbara Prezia. La gieffina ha usato l’espressione “piccola nanetta”, riaccendendo nella notte un acceso dibattito tra i concorrenti su linguaggio discriminatorio, body shaming e doppi standard disciplinari del programma. In giardino, Francesca Manzini, Paola Caruso e Raul Dumitras hanno trasformato il caso in un vero “processo” televisivo, arrivando a paragoni con possibili frasi di natura razzista. Le reazioni social si sono però rapidamente spostate proprio sulla Manzini, accusata di derive omofobe in altri passaggi del suo discorso. Sullo sfondo, resta il dato strategico: il pubblico ha scelto di salvare Ibiza Altea al televoto contro Giovanni Calvario, confermando la centralità dei personaggi divisivi nel meccanismo del reality.

In sintesi:

Nel post puntata del GF Vip esplode il “processo notturno” a Ibiza Altea .

. Francesca Manzini parla di possibili doppi standard su razzismo e linguaggio offensivo.

parla di possibili doppi standard su razzismo e linguaggio offensivo. Il web sposta le critiche proprio sulla Manzini per frasi giudicate omofobe.

Il pubblico salva Ibiza Altea e manda a casa Giovanni Calvario.

In quindici giorni di gioco Ibiza Altea, ex volto di Too Hot to Handle Italia, ha litigato con Blu Barbara Prezia, Antonella Elia e altre concorrenti, ritagliandosi il ruolo di personaggio più divisivo dell’edizione. Durante la quinta puntata, la clip della lite con Antonella, in cui la definisce “piccola nanetta”, viene mostrata in diretta da Ilary Blasi, mentre la gieffina è già al televoto contro Raimondo Todaro.

Nel post puntata, la definizione accende ulteriormente la casa. Blu Barbara ricorda le offese ricevute – *“gatta morta”* compresa – e sottolinea che, a parti invertite, i concorrenti sarebbero stati puniti per razzismo. Paola Caruso lega l’episodio alle persone che soffrono di nanismo, parlando apertamente di linguaggio discriminatorio. Francesca Manzini aggiunge: *“Vi immaginate tutti i nani che in questo momento si stanno arrabbiando?”*, irrigidendo ancora di più il clima e spostando il dibattito su sensibilità e responsabilità di chi va in onda in prime time.

Dibattito su doppi standard, televoto e ruolo di Francesca Manzini

Nel confronto notturno in giardino con Paola Caruso e Raul Dumitras, Francesca Manzini alza ulteriormente l’asticella, paragonando le uscite di Ibiza Altea a possibili offese razziali. L’imitatrice afferma che se loro avessero aggiunto la parola “nera” a un insulto contro Ibiza, sarebbero stati immediatamente squalificati: *“Ci avrebbero eliminati tutti se avessimo detto una cosa del genere”*. Il ragionamento punta a evidenziare un presunto doppio standard nella gestione disciplinare del reality.

Sul piano sostanziale, la stessa Ibiza riconosce di aver esagerato con Blu Barbara e chiede scusa. Resta però il tema della sproporzione del “processo” in casa rispetto alla dinamica originaria: dare della “gatta morta” o “pick me girl” è offensivo, ma difficilmente sovrapponibile, sul piano etico e regolamentare, a vere frasi razziste o omofobe. Proprio su questo punto il dibattito social si ribalta: non è più Ibiza al centro del fuoco, ma la Manzini, cui molti utenti contestano alcuni passaggi della conversazione ritenuti ai limiti dell’omofobia.

Parallelamente, Giovanni Calvario viene eliminato al televoto, mentre Ibiza viene salvata. Per la Manzini è incomprensibile: *“Perché il pubblico ha preferito lei a Giovanni?”*. L’osservazione ignora però una costante del format: i concorrenti più discussi – da Helena Prestes a Lorenzo Spolverato nelle scorse edizioni – tendono a rimanere in gioco proprio perché generano conversazione, polarizzazione e ascolti.

Quali conseguenze per GF Vip e per l’immagine dei concorrenti

Il “caso Ibiza Altea” conferma come il Grande Fratello Vip sia ormai osservatorio privilegiato delle tensioni sociali su linguaggio, discriminazioni e cultura della cancel culture televisiva. Le frasi sull’altezza e i paragoni con il colore della pelle aprono scenari delicati per autori e conduttrice Ilary Blasi, chiamati a calibrare richiami, sanzioni e storytelling in tempi rapidissimi.

Per Francesca Manzini il rischio è duplice: da un lato si propone come “coscienza critica” del gruppo, dall’altro diventa a sua volta oggetto di contestazioni online che potrebbero influenzare sia il suo percorso nel gioco sia la reputazione professionale fuori dalla casa. Il salvataggio di Ibiza Altea, infine, conferma la strategia del pubblico: premiare i profili più divisivi, trasformando ogni inciampo verbale in carburante narrativo per le prossime puntate e per la conversazione sui social, con inevitabili ricadute su sponsor, linea editoriale e regolamento interno.

FAQ

Cosa ha detto Ibiza Altea ad Antonella Elia al GF Vip?

Ibiza Altea ha definito Antonella Elia “piccola nanetta” durante una lite, espressione percepita come offensiva e discriminatoria, poi mostrata in clip da Ilary Blasi.

Perché Francesca Manzini è finita al centro delle polemiche?

Francesca Manzini ha paragonato le frasi di Ibiza a ipotetiche offese razziste, usando esempi considerati eccessivi, che molti utenti hanno giudicato ai limiti dell’omofobia.

Ibiza Altea rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip?

Al momento Ibiza Altea non risulta squalificata: si è scusata in casa, mentre la produzione sta valutando l’episodio nel quadro disciplinare generale.

Perché il pubblico ha salvato Ibiza Altea invece di Giovanni Calvario?

Il televoto ha premiato Ibiza Altea perché personaggio discusso e centrale nelle dinamiche, mentre Giovanni Calvario risultava meno narrativamente rilevante agli occhi del pubblico.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sul GF Vip?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.