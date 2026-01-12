Affari Tuoi cambia rotta: stop improvviso e trasloco d’orario, ecco quando rischi di perderlo

Cambio di fascia oraria e motivazioni

Affari Tuoi lascia la fascia access per approdare in prima serata su Rai 1, spinto dai numeri eccezionali dello speciale del 6 gennaio dedicato alla Lotteria Italia. Il successo ha convinto la direzione Intrattenimento Prime Time, guidata da Williams Di Liberatore, a testare nuove collocazioni orarie per consolidare il brand e massimizzare la resa editoriale.

L’operazione risponde a una strategia precisa: capitalizzare l’attenzione del pubblico in fascia evening con appuntamenti evento e formato potenziato. L’obiettivo è duplice: rafforzare la leadership del game show e presidiare slot competitivi con contenuti ad alto coinvolgimento.

Lo spostamento non equivale a un abbandono del quotidiano, ma a una modulazione del prodotto con speciali mirati. La rete punta su una narrazione più ampia, maggiore pathos e meccaniche pensate per la serata lunga, valorizzando la recognizabilità dei “pacchi” in un contesto premium.

Speciali in prima serata e ritorno delle coppie

Il rientro in prime time passa da una formula già collaudata: la ripresa delle coppie di concorrenti, evoluzione del filone “Viva gli Sposi”. Gli speciali, anticipati da Tv Bubinoblog, adotteranno il titolo “Affari Tuoi: Nella Buona e nella Cattiva Sorte”, con protagonisti futuri sposi chiamati a gestire scelte condivise davanti ai “pacchi”.

L’innesto delle coppie amplia la componente narrativa e la leva emotiva: dinamiche di fiducia, strategia comune e gestione del rischio diventano asset editoriali centrali per la serata lunga. La struttura resta fedele al meccanismo originale, ma con timing dilatato, sorprese tematiche e interazioni mirate alla costruzione di storylines.

La conduzione di Stefano De Martino imprime ritmo e leggerezza, allineando tono e linguaggio al target famigliare della Rai 1 di prima serata. L’obiettivo è moltiplicare momenti clou e valorizzare il racconto delle coppie, in un equilibrio tra suspense, intrattenimento e riconoscibilità del brand.

Data prevista e conseguenze sugli ascolti

L’appuntamento con “Affari Tuoi: Nella Buona e nella Cattiva Sorte” è programmato per venerdì 13 febbraio, vigilia di San Valentino, scelta funzionale al tema sentimentale e al traino emotivo delle coppie. La collocazione mira a intercettare platee familiari e pubblici occasionali, ottimizzando l’attenzione nella fascia di massima esposizione.

Il risultato auditel di questa data è decisivo: la Rai valuterà l’estensione del progetto in base agli ascolti del primo speciale, seguendo una logica di testing progressivo. La soglia di successo determinerà la continuità del filone e l’eventuale serializzazione in ulteriori serate evento.

Un esito positivo consoliderebbe il posizionamento del brand in prime time, aprendo a pianificazioni flessibili e a nuovi formati tematici; numeri tiepidi congelerebbero l’esperimento, riportando il focus sul quotidiano. Il benchmark resta il picco del 6 gennaio con la Lotteria Italia, parametro di riferimento per share e permanenza.

