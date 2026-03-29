Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli ispira sorprendente videogioco narrativo dal sapore senza tempo

Gino Paoli, “Il cielo in una stanza” e l’eredità videoludica

Chi: il cantautore Gino Paoli, figura centrale della scuola genovese, e la game designer Porpentine Charity Heartscape, autrice trans di riferimento della scena indipendente.

Cosa: la canzone Il cielo in una stanza (1960), resa celebre da Mina, ha ispirato il videogioco sperimentale The Sky in the Room, racconto interattivo cyberpunk.

Dove: dalla Genova dei bordelli regolamentati al panorama internazionale del videogioco d’autore in lingua inglese, diffuso online.

Quando: Paoli è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, a 91 anni; The Sky in the Room è stato creato nel 2012 per Ludum Dare 24.

Perché: l’intuizione poetica di Paoli sulla sessualità e sulla trasformazione dello spazio interiore risuona nel lavoro di Porpentine, che rielabora il tema in chiave queer, corporea e radicalmente politica.

In sintesi:

Gino Paoli trasforma una stanza di bordello in metafora assoluta di desiderio e infinito interiore.

trasforma una stanza di bordello in metafora assoluta di desiderio e infinito interiore. Il cielo in una stanza nasce da un orgasmo indicibile e da un soffitto viola in un casino genovese.

nasce da un orgasmo indicibile e da un soffitto viola in un casino genovese. Porpentine rielabora la canzone in The Sky in the Room , interactive fiction cyberpunk su corpo, genere e violenza.

rielabora la canzone in , interactive fiction cyberpunk su corpo, genere e violenza. L’incontro tra canzone d’autore italiana e videogiochi queer ridefinisce confini tra cultura alta, pop e digitale.

Dal bordello di Genova alla fantascienza queer interattiva

Il cielo in una stanza, incisa da Mina nel 1960, segna l’esplosione di Gino Paoli dopo esordi sottovalutati e non ancora tutelati dalla SIAE. Il brano nasce dal soffitto viola della casa chiusa Il Castagna in vico dei Castagna 4, a Genova. Qui Paoli sublima in poesia l’orgasmo: un momento che, come spiega a Laura Rizzo nel libro Il cielo in una stanza (GM Press, 2020), non può essere descritto direttamente.

“Quel momento, puoi provarci cento volte, ma non riuscirai mai a delinearlo. Però se tu racconti come una spirale tutto quello che c’è intorno, è come se ricostruissi il centro”, afferma. Pareti, finestra, musica esterna: elementi concreti che restituiscono l’attimo inafferrabile di fusione tra corpo e infinito.

Nel 2012 questa intuizione attraversa i media e raggiunge il videogioco. Per la game jam Ludum Dare 24, Porpentine Charity Heartscape realizza The Sky in the Room, una breve interactive fiction cyberpunk sviluppata con Twine. L’opera si apre citando il celebre incipit della canzone di Paoli, prima in italiano poi in inglese, per poi frantumare la dolcezza originaria in una sequenza di violenza: vetro, sangue, corpi ibridi.

Il protagonista uccide una creatura definita “deumana” per impadronirsi di una fiala di sostanza futuristica, da portare nel proprio appartamento per una notte di sesso e droga. Corpi e generi collassano, i confini identitari si dissolvono insieme al timore di malattie e contagio. È una sorta di “messa” laica e tossica, che richiama la descrizione di Paoli, riportata da Ornella Vanoni e Enrico de Angelis in Noi due, una lunga storia (Mondadori, 2004): “diventare la brutta stanza di un casino una cattedrale con gli alberi che toccano il cielo”.

In entrambe le opere, lo spazio chiuso diventa cattedrale emotiva: dal bordello genovese alla camera cyberpunk, il desiderio deforma la realtà e la spinge verso il sublime.

L’eredità culturale tra canzone d’autore e videogiochi queer

Porpentine Charity Heartscape è tra le figure più influenti del nuovo modo di intendere il videogioco emerso a inizio Anni Dieci. Grazie a strumenti accessibili come Twine, autori e autrici tradizionalmente esclusi dall’industria – in particolare persone trans e queer – hanno potuto sperimentare forme espressive intime, testuali, politiche.

In questo contesto, The Sky in the Room lega direttamente la tradizione della canzone d’autore italiana a una scrittura videoludica radicale. La trasformazione dello spazio attraverso l’eros, centrale in Il cielo in una stanza, viene riscritta da Porpentine come rituale di mutazione del corpo e del genere, contro ogni norma binaria. L’atto sessuale diventa insieme pericolo, liberazione, rischio biologico e trascendenza chimica.

L’opera è oggi accessibile nella raccolta Eczema Angel Orifice (2015), che riunisce molte delle esperienze interattive dell’autrice. La morte di Gino Paoli nel marzo 2026 offre l’occasione per rileggere questa traiettoria culturale: una canzone nata ai margini del perbenismo italiano continua a risuonare in uno dei linguaggi più contemporanei, il videogioco sperimentale.

Una traccia aperta per musica, videogiochi e studi di genere

L’intreccio tra Gino Paoli e Porpentine Charity Heartscape indica una direzione chiara: la canzone d’autore può diventare materia viva per nuove narrazioni interattive e queer.

Per gli studi sui media, questo dialogo mostra come l’eredità di un brano del 1960 si estenda ben oltre la musica leggera, incidendo su game design, rappresentazione del corpo e immaginari futuri. Per l’industria videoludica italiana, è anche un invito a esplorare di più il legame tra patrimonio canoro nazionale, autobiografia trans e strumenti di sviluppo accessibili, aprendo spazi a nuove generazioni di autori e autrici.

FAQ

Perché “Il cielo in una stanza” è considerata una canzone rivoluzionaria?

Lo è perché racconta l’orgasmo e la trasformazione dello spazio del bordello in esperienza quasi mistica, usando immagini quotidiane e metaforiche che hanno scardinato i tabù dell’Italia degli anni Sessanta.

Come inizia il videogioco “The Sky in the Room” di Porpentine?

Inizia citando l’incipit di Gino Paoli, prima in italiano poi in inglese, creando un ponte esplicito tra canzone d’autore e racconto interattivo cyberpunk.

Che cos’è Twine e perché è importante per i videogiochi indipendenti?

Twine è uno strumento gratuito per creare storie interattive testuali. Ha permesso a molte persone queer e trans, come Porpentine, di produrre videogiochi sperimentali senza competenze di programmazione avanzata.

Dove si può trovare oggi “The Sky in the Room” di Porpentine?

È disponibile all’interno della raccolta digitale Eczema Angel Orifice (2015) di Porpentine Charity Heartscape, scaricabile online dalle principali piattaforme indie dell’autrice.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Gino Paoli?

Sono state utilizzate ed elaborate congiuntamente informazioni provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro della nostra Redazione.