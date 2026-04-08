Angine de Poitrine come sono diventati virali e conquistano le classifiche con un successo pazzesco

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Come gli Angine de Poitrine sono diventati virali e riempiono i festival europei

Gli Angine de Poitrine, duo canadese di rock strumentale nato nel 2019 a Saguenay, sono passati in poche settimane dall’anonimato ai palchi dei principali festival europei.

La svolta è arrivata tra fine 2024 e inizio 2025, quando un loro live per la radio statunitense KEXP, registrato in Francia, ha superato 6 milioni di visualizzazioni su YouTube e innescato una forte viralità su TikTok e Instagram.

Oggi sfiorano il mezzo milione di follower, hanno un tour europeo con oltre 35 date – tra cui Rovereto – e pubblicano il secondo album Vol. II il 3 aprile. La combinazione di math rock accessibile, estetica dadaista e uso sapiente degli algoritmi social spiega perché questa band mascherata, fino a ieri sconosciuta, è diventata uno dei casi musicali più discussi online.

In sintesi:

Duo canadese strumentale diventa virale dopo un live per la radio statunitense KEXP.

Follower Instagram da poche migliaia a quasi 500mila in poche settimane.

Oltre 35 date europee nel 2025, incluso un concerto in Italia a Rovereto.

Math rock microtonale, estetica dadaista e anonimato studiato alimentano l’attenzione social.

Estetica, suono microtonale e social: gli ingredienti del caso Angine

Gli Angine de Poitrine, formati da Khn (chitarra) e Klek (batteria), costruiscono un immaginario fortemente riconoscibile: costumi a pois bianchi e neri, maschere con lunghi nasi inquietanti, movenze teatrali e robotiche che richiamano il dadaismo e il cinema di fantascienza, in particolare Metropolis di Fritz Lang.

La loro musica, vicina al math rock, è prevalentemente strumentale, con rari interventi vocali ridotti a versi alieni. Il suono è dominato dal doppio manico microtonale di Khn – chitarra sopra, basso sotto – che consente intervalli inferiori al semitono, scale insolite e accordi dissonanti, amplificati da accordature alternative.

Grazie a una loop station, il duo costruisce dal vivo strutture che suonano come un trio, sovrapponendo linee di basso, riff e accompagnamenti. Questa formula, scenografica e tecnicamente sofisticata ma relativamente accessibile, funziona perfettamente nei video brevi, dove l’impatto visivo e ritmico è decisivo per entrare nei feed algoritmici.

Il primo album Vol.1 (2024) era passato quasi inosservato, ma le esibizioni ai festival canadesi Pop Montréal e M for Montréal hanno iniziato a far circolare il loro nome tra gli appassionati di rock sperimentale. I relativi video oggi contano centinaia di migliaia di visualizzazioni, con commenti che rimandano in massa al live di KEXP, vero detonatore del fenomeno.

L’attenzione è stata amplificata dall’interesse di figure autorevoli come lo youtuber statunitense Rick Beato, punto di riferimento per la didattica musicale e il rock classico, che dopo lo scetticismo iniziale ha dichiarato di apprezzare il duo.

L’anonimato è parte integrante del progetto: le maschere nacquero come espediente per esibirsi più volte nello stesso locale senza stancare il pubblico, ma oggi alimentano una narrazione misteriosa perfettamente allineata alle logiche virali.

Influenze e prospettive: perché potrebbero restare oltre la viralità

Dietro l’immagine surreale, gli Angine de Poitrine mostrano una solida cultura musicale. Citano tra le influenze i Gentle Giant, Dua Lipa, Calvin Harris, i Lounge Lizards, i King Gizzard and the Lizard Wizard, oltre alla musica indiana e giapponese.

Sébastien Collin, direttore della loro etichetta canadese, sottolinea il legame con il chitarrista René Lussier, noto per l’uso dei microtoni, e definisce il duo “il loro progetto pop”, spiegando che in passato suonavano brani ancora più complessi.

Con l’uscita di Vol. II e un’agenda di festival internazionali già fitta, la vera questione è se il progetto saprà trasformare la viralità degli algoritmi in una base di fan stabile, capace di sostenere tour futuri e una carriera oltre l’effetto-novità.

FAQ

Chi sono gli Angine de Poitrine e da dove vengono esattamente?

Gli Angine de Poitrine sono un duo strumentale canadese nato nel 2019 a Saguenay, nel Quebec, composto da Khn (chitarra) e Klek (batteria).

Quando esce il nuovo album Vol. II degli Angine de Poitrine?

Vol. II esce ufficialmente il 3 aprile. Rappresenta il secondo lavoro in studio del duo dopo Vol.1, pubblicato nel 2024.

Perché il loro live per KEXP è stato così importante?

Il live per KEXP registrato in Francia ha superato 6 milioni di visualizzazioni, facendo esplodere la loro visibilità su YouTube, TikTok e Instagram.

Dove suonano gli Angine de Poitrine in Italia nel 2025?

Gli Angine de Poitrine suonano in Italia a Rovereto durante il tour europeo di maggio, che include complessivamente 15 date in Europa.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sugli Angine de Poitrine?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.