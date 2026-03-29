Home / SOCIAL MEDIA / Valditara rilancia il divieto dei social ai minori mentre la Lega presenta una nuova proposta di legge

Social ai minori, il governo accelera dopo l’aggressione di Trescore

L’Italia discute di un divieto di accesso ai social per i minori dopo l’accoltellamento dell’insegnante a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara collega il crimine all’ecosistema digitale e annuncia nuove linee guida scolastiche su rispetto ed empatia.

Parallelamente, in Parlamento la Lega ha già depositato una proposta di legge per bloccare l’accesso ai social agli under 14 su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo dichiarato di tutelare minori e famiglie.

In sintesi:

Valditara lega l’aggressione di Trescore alla radicalizzazione online del minore.

lega l’aggressione di Trescore alla radicalizzazione online del minore. Il ministro propone il divieto di social ai minori di 15 anni.

La Lega deposita un ddl per vietare i social agli under 14.

deposita un ddl per vietare i social agli under 14. A scuola diventano obbligatorie educazione al rispetto, empatia e relazioni.

Secondo Valditara, l’episodio di Trescore dimostra come la violenza giovanile possa essere alimentata da contenuti estremi, emulativi e non filtrati veicolati dai social network.

Il ministro sottolinea che nelle nuove linee guida di educazione civica è stata inserita come obbligatoria l’“educazione al rispetto, alle relazioni, all’empatia”, per ricostruire ambienti scolastici sicuri e centrati su relazioni positive.

“Se per educazione affettiva si intende educare al rispetto, alle relazioni, all’empatia noi siamo il primo governo che ha introdotto questo percorso”, afferma, annunciando a breve i corsi di formazione per i docenti in tutta Italia.

Accanto alla prevenzione educativa, Valditara invoca interventi normativi: sanzioni e maggiore responsabilità dei genitori per limitare la circolazione di coltelli tra adolescenti, ma anche nuove regole per contenere quella che definisce la “dittatura dell’algoritmo”, accusata di diffondere “veleni” tra i ragazzi.

Da qui la proposta politica più netta: “Bisogna intervenire vietando i social ai minori di 15 anni. Penso che sia inevitabile. Questo crimine è nato proprio in rete, spinto dai social”.

Nel frattempo, la Lega rivendica sui propri canali la linea del rigore: “Stop ai social per gli under 14. È una proposta della Lega, già depositata in Parlamento, per tutelare i minori e aiutare le famiglie. Buonsenso al governo”, rilanciando il dibattito sulle responsabilità delle piattaforme digitali.

Dettaglio delle misure tra scuola, famiglia e responsabilità digitali

Il piano tracciato da Valditara mira a intervenire su tre livelli: educativo, familiare e normativo. A scuola l’asse principale è l’introduzione strutturale dell’educazione al rispetto all’interno dei programmi, con un rafforzamento dell’educazione civica e un percorso specifico su relazioni, empatia e gestione dei conflitti.

I corsi di formazione per i docenti, attesi nelle prossime settimane, dovranno fornire strumenti concreti per intercettare segnali di disagio, contrastare bullismo e cyberbullismo e ridurre il divario tra mondo reale e digitale vissuto dagli studenti.

Sul fronte familiare, il ministro richiama la necessità di una maggiore “responsabilizzazione” dei genitori, associata a possibili sanzioni per la mancata vigilanza sull’uso di armi bianche e sull’accesso incontrollato ai contenuti online.

In parallelo, la proposta di vietare i social ai minori di 15 anni – e il disegno di legge della Lega sugli under 14 – punta a introdurre un limite anagrafico rigido, potenzialmente supportato da sistemi di verifica dell’età e da obblighi più stringenti per le piattaforme.

Il dibattito tocca anche la responsabilità degli algoritmi: i feed personalizzati, accusati di spingere contenuti estremi per aumentare l’engagement, vengono indicati come fattore di rischio nella costruzione dell’identità digitale degli adolescenti e nella normalizzazione della violenza.

Le possibili conseguenze su piattaforme, scuole e famiglie italiane

Se le proposte del governo e della Lega dovessero tradursi in legge, l’Italia diventerebbe uno dei Paesi europei più restrittivi sull’accesso ai social per i minori.

Le piattaforme dovrebbero implementare sistemi di verifica dell’età più rigorosi, mentre scuole e famiglie sarebbero chiamate a cooperare in modo continuativo sulla supervisione digitale.

Per il mondo educativo, l’educazione al rispetto e all’empatia potrebbe evolvere in un asse curricolare stabile, con il tema della sicurezza online integrato nella progettazione didattica.

Il caso di Trescore rischia così di trasformarsi in un precedente normativo, aprendo a un riequilibrio tra libertà di espressione, sviluppo dei minori e obblighi di tutela nel nuovo ecosistema digitale.

FAQ

Da quando potrebbe valere il divieto di social ai minori in Italia?

Al momento il divieto non è ancora legge. L’entrata in vigore dipenderà dall’iter parlamentare sulla proposta già depositata.

Cosa prevede la proposta della Lega sugli under 14 e i social?

La proposta della Lega mira a vietare l’accesso ai social sotto i 14 anni per tutelare i minori e supportare le famiglie.

In cosa consiste l’educazione al rispetto introdotta da Valditara?

Consiste nell’inserire in educazione civica moduli obbligatori su rispetto, relazioni, empatia e gestione dei conflitti, con formazione specifica per i docenti.

Quali responsabilità aggiuntive sono previste per i genitori dei minori?

Sono previste maggiori responsabilità nella vigilanza su armi bianche e uso del web, con possibili sanzioni in caso di omissione.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia politica sui social?

Questa notizia è stata ricavata da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.