Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli, il cantautore inquieto che ha trasformato la poesia in musica

Gino Paoli, la voce che ha cambiato per sempre la canzone italiana

Gino Paoli, morto a 91 anni, è stato il cantautore che più di altri ha rivoluzionato la canzone italiana, trasformandola da semplice evasione in vera forma d’arte.

Dalla Genova dei caruggi ai palchi di Sanremo, passando per juke-box, dischi di culto e una pallottola tenuta vicino al cuore per 63 anni, la sua vita ha attraversato sessant’anni di storia culturale del Paese.

Tra amori celebri, scelte politiche controcorrente e un carattere inquieto e burbero, Paoli ha lasciato un repertorio che continua a definire cosa significhi “cantautore” in Italia.

In sintesi:

Gino Paoli è stato protagonista assoluto della trasformazione della canzone italiana d’autore.

è stato protagonista assoluto della trasformazione della canzone italiana d’autore. Ha scritto classici come Il cielo in una stanza , Senza fine , Sapore di sale .

, , . Vita segnata da amori celebri, militanza politica, un tentato suicidio e lutti familiari.

Ha anticipato il cantautorato moderno, restando riferimento per generazioni successive.

Per capire perché la sua morte pesa come un passaggio d’epoca, basta guardare alla traiettoria unica che lo ha portato dalla soffitta di Boccadasse ai banchi di Montecitorio, senza mai smettere di interrogare, con le canzoni, il senso dell’amore e della vita.

Dalla soffitta di Boccadasse al mito del cantautorato italiano

È il 1960: Gino Paoli fa il pittore in una soffitta a Boccadasse, quartiere di Genova. Dalla strada sente un garzone fischiettare La gatta: la canzone sta già girando nei juke-box, senza social e senza promozione moderna.

L’amico produttore Nanni Ricordi lo chiama a Milano, gli mette in mano un milione di lire: segno che la sua voce ruvida e la sua scrittura hanno rotto il muro della canzonetta di evasione. Paoli racconta di essersi comprato tartufi da mangiare per strada e una Austin Healey 3000 fusa quasi subito, metafora perfetta di un successo improvviso e bruciante.

Già con il primo album del 1961, semplicemente “Gino Paoli”, firma brani destinati all’immortalità: Il cielo in una stanza, Senza fine, Sassi, Maschere. Le serate dal vivo gli fruttano 100mila lire a volta, più di uno stipendio mensile d’ufficio.

Nel 1963 arrivano Sapore di sale e Che cosa c’è, il palco di Sanremo con Tony Dallara e il legame artistico e sentimentale con Ornella Vanoni, seguito dalla relazione con Stefania Sandrelli.

È il paradosso di un uomo che ha “tutto” – successo, denaro, le “due donne più belle d’Italia” – ma precipita in un vuoto interiore che lo porta al colpo di pistola e a vivere il resto della vita con una pallottola vicino al cuore.

Paoli si nutre della Genova ruvida dei porti, dell’esistenzialismo francese, di modelli come Jacques Brel e Charles Aznavour. Difende con testardaggine le sue canzoni, pur cedendo Il cielo in una stanza a Mina, che la porta al successo mentre lui resta voce più fragile ma autoriale.

Impulsivo, fuma, beve whisky, interviene persino per difendere un cane maltrattato finendo in carcere: un’idea fisica della giustizia che trasferisce anche nell’arte.

Dagli anni Settanta vive un periodo di eclissi, simile a quello di Lucio Dalla con Roberto Roversi, ma nel 1984 riemerge con Una lunga storia d’amore, arrangiata da Beppe Vessicchio, che diventa uno dei brani più citati sull’amore destinato a finire.

Nel 1987 accetta la candidatura del PCI, entra in Parlamento da indipendente, si occupa di trasporti, propone invano una legge per sostenere i giovani cantautori e nel 1990 vota contro la presenza militare italiana nella Guerra del Golfo, in dissenso dal partito.

L’eredità di Paoli tra politica, amicizie genovesi e lutti privati

Gino Paoli è anche crocevia di storie che hanno segnato il costume italiano. Racconta di essere in sala con Paolo Villaggio quando un film sovietico mancante viene sostituito da un Disney, scintilla lontana della futura “cagata pazzesca” di Fantozzi.

È a casa sua che Beppe Grillo getta le basi del Movimento 5 Stelle, segno di una rete genovese che dalla canzone arriva alla satira e alla politica.

Negli anni Novanta pubblica Quattro amici (album Matto come un gatto), autoritratto affettuoso e amaro di una generazione che ha fatto la storia nei bar più che nei palazzi.

Nel 2025 la morte del figlio Giovanni lo colpisce duramente. A 91 anni, Paoli affronta il lutto con parole che riassumono una filosofia esistenziale intera: *“Dio preferisce circondarsi di persone buone e intelligenti, anziché di figli di puttana. Mi chiedo però cosa ci faccio ancora io qui”*.

La sua eredità non è solo nel repertorio, ma nel modo in cui ha anticipato il cantautorato come mestiere, etica e sguardo sul mondo: canzone come quadro, romanzo breve, cronaca sentimentale del Paese.

Con lui scompare l’ultimo grande testimone diretto della stagione in cui la musica leggera italiana ha imparato a pensare, e a far pensare, senza mai smettere di emozionare.

FAQ

Perché Gino Paoli è considerato un innovatore della canzone italiana?

Perché ha trasformato la canzone da puro intrattenimento a forma d’arte narrativa e poetica, introducendo introspezione, realismo sentimentale e strutture melodiche che hanno ispirato generazioni di cantautori.

Quali sono i brani più importanti scritti da Gino Paoli?

Lo sono sicuramente Il cielo in una stanza, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore e Quattro amici, diventati classici trasversali per pubblico e critica.

Che ruolo hanno avuto Genova e i genovesi nella sua carriera?

Hanno avuto un ruolo fondativo: i caruggi, il porto, gli amici come Tenco, Villaggio e Grillo hanno alimentato la sua poetica malinconica e corrosiva.

Gino Paoli ha avuto un impegno politico diretto?

Sì, è stato eletto in Parlamento con il PCI come indipendente, si è occupato di trasporti, ha proposto una legge per i giovani cantautori e votato contro la Guerra del Golfo.

Da quali fonti è stata ricostruita la storia di Gino Paoli?

È stata ricostruita attingendo in modo congiunto alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate criticamente dalla nostra Redazione.