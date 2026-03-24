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Gino Paoli, il commiato al maestro che ha segnato la musica italiana

Addio a Gino Paoli, voce simbolo della canzone d’autore italiana

È morto a Genova, nella sua casa, il cantautore Gino Paoli, 91 anni, figura centrale della canzone d’autore italiana.
La notizia è stata resa nota oggi dalla famiglia: *«Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari»*.
Autore di capolavori come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, Paoli ha rivoluzionato la musica leggera tra anni ’50 e ’60, diventando modello per generazioni di cantautori.

In sintesi:

  • Morte di Gino Paoli a 91 anni nella sua abitazione di Genova.
  • Protagonista assoluto della scuola genovese con De André e Tenco.
  • Brani iconici entrati nel cinema italiano, da Sapore di mare a La pazza gioia.
  • Eredità culturale che unisce canzone d’autore, rap ligure e nuovo cinema italiano.

Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, Paoli arriva alla musica dopo vari mestieri, tra grafica e pittura.
Nel nucleo della cosiddetta scuola genovese, insieme a Fabrizio De André e Luigi Tenco, impone una scrittura più letteraria e introspettiva, distante dal bozzettismo della canzone tradizionale.
I suoi brani – da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, Senza fine, La gatta – diventano colonna sonora sentimentale del Paese, raccontando desiderio, malinconia e fragilità.

La biografia resta segnata dal tentato suicidio del 1963, dopo il quale vivrà per decenni con una pallottola nel petto, trasformando la propria vulnerabilità in materia poetica.
La sua voce roca e minimale, l’uso calibrato del silenzio, il linguaggio quotidiano ma densamente metaforico hanno contribuito a ridefinire i confini tra musica popolare e letteratura, aprendo la strada ai cantautori successivi.

Il legame di Gino Paoli con il cinema e le nuove generazioni

La musica di Gino Paoli entra presto nell’immaginario cinematografico italiano.
Sapore di sale diventa riferimento simbolico del film cult Sapore di mare di Carlo Vanzina (1983), che ne riprende titolo e nostalgia anni ’60 pur senza poter usare inizialmente il brano.
Il titolo originario, infatti, era stato registrato da un’altra casa di produzione per un progetto affidato a Neri Parenti, mai realizzato, con relativi diritti sulla canzone.

Solo con Sapore di mare 2 – Un anno dopo il brano originale di Paoli entra finalmente nella colonna sonora, interpretato dall’autore, che appare anche in un breve cammeo nel finale.
La sua musica riaffiora poi nelle atmosfere malinconiche del cinema di Paolo Virzì: emblematica la scelta di Senza fine in La pazza gioia, con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, dove la canzone diventa dispositivo emotivo e narrativo.

Nel 2022 Paoli è protagonista del docufilm La nuova scuola genovese, ideato da Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, che ricostruisce il filo rosso tra i cantautori storici liguri e la scena rap contemporanea.
La sua figura viene così riconosciuta come ponte tra tradizione d’autore e nuove forme urbane, dimostrando una capacità rara di dialogare con generazioni lontane.

L’eredità culturale di Gino Paoli tra musica, cinema e memoria collettiva

L’uscita di scena di Gino Paoli segna la fine di una stagione fondativa della canzone d’autore italiana, ma non esaurisce il peso della sua opera.
La presenza costante dei suoi brani in film, serie, docufilm e playlist digitali ne garantisce una circolazione intergenerazionale, utile anche per la riscoperta critica della scuola genovese.

Nei prossimi mesi è plausibile un incremento di ristampe, documentari e omaggi live, in particolare tra Genova, Roma e Milano, con nuove letture della sua scrittura da parte di musicisti pop, jazz e urban.
La sua eredità principale resta però un’idea di canzone come racconto esistenziale rigoroso, capace di attraversare formati e piattaforme senza perdere intensità.

FAQ

Quando e dove è morto Gino Paoli?

È morto nella notte nella sua casa di Genova, all’età di 91 anni, circondato dai familiari.

Quali sono le canzoni più famose di Gino Paoli?

Sono celebri Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine e La gatta, considerate pilastri della canzone d’autore italiana.

Che ruolo ha avuto Gino Paoli nella scuola genovese?

Ha avuto un ruolo centrale accanto a Fabrizio De André e Luigi Tenco, contribuendo alla svolta intimista e letteraria della canzone italiana.

Quali film hanno utilizzato le canzoni di Gino Paoli?

Sapore di sale è legata a Sapore di mare 2, mentre Senza fine è centrale in La pazza gioia di Paolo Virzì.

Qual è la fonte delle informazioni su Gino Paoli in questo articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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