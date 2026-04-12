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Elettra Lamborghini bocciata a Sanremo per il brano di Povia

Elettra Lamborghini bocciata a Sanremo per il brano di Povia

Elettra Lamborghini, il no a Povia a Sanremo riapre un vecchio caso

La cantante Elettra Lamborghini ha rivelato, l’11 aprile 2026 a Canzonissima su Rai Uno, di non aver ottenuto nel 2020 il permesso di cantare come cover a Sanremo il brano I Bambini Fanno Ooh di Giuseppe Povia.
La confessione è arrivata in diretta poche ore dopo un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una forte cistite, subito prima della sua esibizione nello show condotto da Milly Carlucci.

La scelta mancata riporta al centro il tema delle regole sanremesi sulle cover e del rapporto tra Festival, artisti controversi e libertà di scelta musicale, riaccendendo le discussioni anche sul presunto boicottaggio denunciato più volte da Povia.

In sintesi:

  • Elettra Lamborghini rivela che nel 2020 non le fu approvata la cover di Povia.
  • I social chiedono chiarimenti su chi abbia bloccato I Bambini Fanno Ooh.
  • Povia da anni denuncia un presunto boicottaggio dopo Luca era gay.
  • Il caso riapre il dibattito sulle regole e sui veti intorno a Sanremo.

Dal ricovero in ospedale al palco: cosa è successo a Canzonissima

Poche ore prima della diretta di Canzonissima, Elettra Lamborghini ha raccontato di essere finita in ospedale per una grave cistite, ringraziando il personale del Policlinico Gemelli: “Non so se riuscirò a farcela stasera, ma grazie mille al team del Policlinico Gemelli per avermi aiutata”.
Nonostante il malessere, è arrivata in studio e, accanto a Milly Carlucci, ha spiegato la scelta de I Bambini Fanno Ooh, brano che avrebbe voluto portare già al suo primo Sanremo 2020 nella serata delle cover, senza però ottenere l’autorizzazione.

Ha ricordato che la canzone di Povia, selezionata tra le Nuove Proposte nel 2005, fu esclusa perché già passata in radio, in violazione delle regole sulla novità assoluta. Da qui il parallelo con il rifiuto ricevuto per la cover nel 2020. L’artista ha sottolineato quanto il pezzo le sia caro, definendolo diverso dalle sue solite hit leggere e legato al suo forte rapporto con il pubblico dei bambini.

Regole sanremesi, veti e accuse di boicottaggio: il nodo Povia

Prima di esibirsi, Elettra Lamborghini ha descritto il legame con il brano di Povia anche attraverso il suo rapporto con i più piccoli: “Io piaccio tanto ai bambini… forse perché sembro un po’ un cartone. I bambini non li freghi, se capiscono che non sei vero si allontanano”.

Sui social, molti utenti si interrogano su chi abbia concretamente negato l’ok alla cover nel 2020, ricordando che non è un caso isolato: lo stesso Fedez ha raccontato di essersi sentito chiedere da Carlo Conti di cambiare brano per la serata dei duetti, rinunciando a una band controversa come i F**k Your Clique.

Il nome di Povia resta centrale. Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2006, sostiene da anni di essere stato emarginato dall’industria dopo Luca era gay. In un’intervista a Il Secolo XIX, ha dichiarato: “Per questa canzone mi hanno chiuso tutte le porte della musica italiana… non decide la gente ma quei trenta-quaranta giornalisti che fanno il bello e il cattivo tempo”. Secondo l’artista, alcuni “potenti” continuerebbero ancora oggi a sconsigliargli di eseguire il brano dal vivo.

Un caso che pesa sul futuro delle cover a Sanremo

La rivelazione di Elettra Lamborghini arriva in un contesto in cui Sanremo è sempre più osservato per scelte editoriali, veti impliciti e gestione delle cover. Il mancato via libera a I Bambini Fanno Ooh si intreccia con le denunce di Povia e le testimonianze di altri artisti, alimentando l’idea di un ecosistema regolato non solo da norme formali ma anche da valutazioni politiche e di opportunità mediatica.

Questo caso potrebbe spingere la Rai e l’organizzazione del Festival a chiarire meglio criteri e processi di selezione delle cover, per evitare zone d’ombra e rafforzare la percezione di trasparenza verso pubblico e addetti ai lavori, tema cruciale per l’attenibilità del principale evento musicale italiano.

FAQ

Perché Elettra Lamborghini non ha cantato Povia a Sanremo 2020?

La stessa Elettra Lamborghini ha spiegato che la cover de I Bambini Fanno Ooh non le è stata approvata, senza motivazioni ufficiali rese pubbliche.

Quali regole condizionano le cover al Festival di Sanremo?

Le cover devono rispettare linee editoriali Rai, diritti degli autori e coerenza televisiva. L’organizzazione può rifiutare brani ritenuti inadatti o problematici.

Perché Povia parla di boicottaggio dopo Luca era gay?

Povia sostiene che, dopo Luca era gay, molte porte discografiche e televisive si siano chiuse, attribuendo ciò a pressioni di “potenti” e giornalisti influenti.

Che rapporto ha Elettra Lamborghini con il pubblico dei bambini?

Elettra Lamborghini dichiara di essere molto amata dai bambini, che la percepiscono autentica; racconta che “le si attaccano come cozze” durante gli incontri.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Elettra e Povia?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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