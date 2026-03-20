Home / NEWS / Giada Bocellari annuncia azioni legali contro le fake news sul caso Garlasco oltre ogni limite

Garlasco, l’avvocata Bocellari annuncia azioni legali contro diffamazioni e fake news

Chi: l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel caso di Garlasco.

Che cosa: annuncia iniziative legali contro presunte diffamazioni, “fake news” e attacchi alla propria integrità professionale e alla reputazione del suo assistito.

Dove: negli studi televisivi di Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, e tramite successive dichiarazioni pubbliche.

Quando: nel pieno del rinnovato interesse mediatico sul delitto di Chiara Poggi e sulle nuove ricostruzioni circolate online e in tv.

Perché: per porre un freno a speculazioni, insinuazioni sulla sua vita privata e contenuti diffamatori, ritenuti lesivi della sua professionalità e della posizione processuale di Stasi.

In sintesi:

Giada Bocellari denuncia fake news e annuncia azioni legali a tutela della propria credibilità.

denuncia fake news e annuncia azioni legali a tutela della propria credibilità. L’avvocata respinge la presunta relazione con un carabiniere milanese che indaga sul caso Garlasco .

. Annunciata una strategia contro hate speech e diffamazione online verso lei e Alberto Stasi .

. Richiamata la verità processuale sulla pedopornografia, definitivamente esclusa dai giudici.

Le accuse respinte e la strategia legale di Giada Bocellari

Nel talk di Milo Infante, Giada Bocellari ha definito “gravissima” l’attribuzione di una presunta relazione sentimentale con un carabiniere di Milano coinvolto nelle indagini sul caso Garlasco.

Ha sottolineato che l’attacco non riguarda solo la sfera privata, ma “tocca la mia professionalità, tocca la mia integrità e questo non lo consento a nessuno”, annunciando di essere pronta a procedere per vie legali.

Pur escludendo esplicitamente complotti o “regie occulte”, Bocellari ritiene che “oggi il limite sia stato superato” dal punto di vista del rispetto personale e del corretto dibattito pubblico.

Un fronte parallelo è quello degli haters: l’avvocata ha chiarito di non aver mai usato gli insulti online per chiedere risarcimenti economici, ma di ritenere ormai “giusto che ci si tuteli”, soprattutto contro chi agisce in modo reiterato.

Per la tutela della reputazione digitale di Alberto Stasi, è stata coinvolta l’avvocata Elisabetta Aldrovandi, con l’obiettivo dichiarato di colpire i responsabili di campagne diffamatorie sistematiche, non il singolo commento isolato.

Pedopornografia smentita e rischi di disinformazione sul caso Garlasco

Un passaggio centrale delle dichiarazioni di Giada Bocellari riguarda il nodo della presunta pedopornografia, tema tornato ciclicamente nel dibattito mediatico sul caso Garlasco.

L’avvocata richiama la “verità processuale”: le ipotesi di pedofilia sono state escluse nelle sentenze, con pronunce definitive.

Bocellari evidenzia una contraddizione: molti ritengono Stasi unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi appellandosi proprio alle sentenze; tuttavia, gli stessi ignorano le medesime decisioni quando escludono categoricamente il profilo pedopornografico.

Per la legale, questa selettività alimenta un circuito tossico di “verità alternative”, fra social, opinionisti e talk show, che rischia di sovrapporsi alla documentazione giudiziaria.

Il caso Garlasco, già complesso, diventa così terreno di scontro tra ricostruzioni scientifiche, come quelle discusse dal genetista Marzio Capra e da altri consulenti, e narrazioni semplificate che, secondo Bocellari, contribuiscono a delegittimare il lavoro di avvocati, tecnici e magistrati.

Il caso Garlasco come banco di prova per la responsabilità digitale

Le parole di Giada Bocellari si inseriscono in un contesto più ampio: la trasformazione dei grandi casi giudiziari in contenuto permanente per social, podcast e tv.

La legale rivendica il diritto alla tutela non solo in tribunale, ma anche negli ecosistemi digitali, dove la diffusione di “fake news” è rapida e spesso irreversibile.

Le iniziative annunciate, insieme a quelle dell’avvocata Elisabetta Aldrovandi per la reputazione di Alberto Stasi, potrebbero diventare un precedente significativo sul fronte della responsabilità civile e penale di chi alimenta campagne diffamatorie online.

In prospettiva, il caso Garlasco rischia di incidere non solo sulla memoria di un delitto che ha segnato l’opinione pubblica italiana, ma anche sulla definizione dei confini tra cronaca, analisi critica e linciaggio mediatico.

FAQ

Perché l’avvocata Giada Bocellari minaccia azioni legali?

Lo fa per reagire a presunte diffamazioni, fake news e insinuazioni sulla sua vita privata e professionalità, ritenute lesive e oltre il limite.

La presunta relazione di Bocellari con un carabiniere è confermata?

No, viene espressamente smentita da Bocellari, che la definisce una notizia falsa e gravemente lesiva della sua integrità professionale.

Chi tutela la reputazione online di Alberto Stasi?

La tutela è affidata all’avvocata Elisabetta Aldrovandi, incaricata di intervenire contro gli autori di contenuti diffamatori reiterati sul web.

La questione pedopornografia su Stasi cosa dice la giustizia?

La giustizia ha escluso in via definitiva le accuse di pedopornografia, smentendo tale ipotesi nelle sentenze che compongono la verità processuale.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa ricostruzione?

È redatta elaborando congiuntamente le informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.