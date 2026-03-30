Home / NEWS / Crans-Montana, stop alla movida a San Giorgio a Cremano con i sigilli al locale simbolo

Controlli nei locali a San Giorgio a Cremano dopo il caso Crans-Montana

Dopo la tragedia di Crans-Montana, il Comune di San Giorgio a Cremano (provincia di Napoli) ha intensificato i controlli nei locali della movida.

Gli accertamenti, svolti negli ultimi giorni, sono coordinati dal comando di Polizia municipale guidato dal comandante Gabriele Ruppi.

Obiettivo: verificare il rispetto delle norme di sicurezza per il pubblico spettacolo, soprattutto nei locali frequentati da minori e giovani.

In sintesi:

Task force della Polizia municipale di San Giorgio a Cremano nei locali della movida.

Rilevate violazioni amministrative e difformità edilizie, sanitarie e di sicurezza.

Accertate irregolarità nelle misure antincendio con supporto dei Vigili del Fuoco.

Disposta sospensione attività e sequestro penale per un locale irregolare.

Task force sicurezza, ispezioni congiunte e sequestro di un locale

La Polizia municipale di San Giorgio a Cremano ha avviato una vera e propria task force sui locali destinati a pubblico spettacolo, con sopralluoghi mirati serali e notturni.

Gli agenti, coordinati da Gabriele Ruppi, hanno contestato a diversi titolari violazioni amministrative, notificando diffide a ripristinare le condizioni di legge entro i termini previsti.

In un locale in particolare è emersa una distribuzione interna degli spazi diversa da quella indicata nella planimetria allegata alla SCIA di ampliamento, elemento cruciale per calcolo delle capienze e vie di fuga.

Sono state inoltre accertate difformità edilizie, sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

Controlli successivi, svolti con il commissariato di Polizia di San Giorgio a Cremano, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e le Unità Operative di Veterinaria, Prevenzione Collettiva e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’ASL Napoli 3 Sud, hanno evidenziato violazioni delle norme di prevenzione incendi, confermando il quadro di irregolarità.

Impatto sui gestori e possibili sviluppi futuri dei controlli

A fronte delle violazioni accertate, l’Ufficio Suap ha emesso un’ordinanza dirigenziale di sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e disposto il sequestro penale del locale irregolare.

L’azione rappresenta un segnale netto verso gli operatori della movida: gli adeguamenti strutturali, le corrette planimetrie e il rispetto delle norme antincendio non sono più rinviabili.

È prevedibile che i controlli, anche in raccordo con Vigili del Fuoco, forze di polizia e ASL Napoli 3 Sud, si estendano ulteriormente, con possibili verifiche straordinarie nei locali che ospitano feste per minori e grandi eventi, in un’ottica preventiva dopo il caso Crans-Montana.

FAQ

Perché sono aumentati i controlli nei locali di San Giorgio a Cremano?

I controlli sono aumentati per rafforzare la sicurezza del pubblico dopo il caso Crans-Montana, prevenendo sovraffollamenti, irregolarità edilizie e carenze antincendio nei locali della movida.

Chi coordina le ispezioni nei locali della movida a San Giorgio a Cremano?

Le ispezioni sono coordinate dalla Polizia municipale di San Giorgio a Cremano, guidata dal comandante Gabriele Ruppi, in sinergia con altre autorità competenti.

Quali violazioni possono portare alla chiusura di un locale pubblico?

Portano alla chiusura difformità edilizie, carenze sanitarie, mancato rispetto della planimetria autorizzata e gravi irregolarità nelle misure di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Cosa rischia il titolare di un locale con sequestro penale?

Il titolare rischia sospensione dell’attività, sequestro dei locali, sanzioni economiche e possibili responsabilità penali per violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di cronaca locale?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.