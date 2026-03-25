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GFVip, Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe per battuta sessista sul vibratore

GFVip, Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe per battuta sessista sul vibratore

Lucarelli difende Mussolini e critica Volpe al Grande Fratello Vip

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 martedì 24 marzo, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha sorpreso pubblico e concorrenti difendendo l’ex europarlamentare Alessandra Mussolini e criticando duramente la conduttrice Adriana Volpe.

Al centro dello scontro, avvenuto nello studio di Roma, una battuta sul “vibratore” pronunciata da Volpe a proposito della sveglia quotidiana che ricorda a Mussolini l’assunzione di un farmaco.

Il confronto ha riaperto vecchie tensioni tra le due concorrenti e, allo stesso tempo, ha mostrato una posizione inedita di Lucarelli, storicamente in conflitto con Mussolini sin dai tempi di Ballando con le Stelle. Lo scambio ha riacceso il dibattito televisivo e social su linguaggio sessista, rispetto in diretta e limiti dell’ironia nei reality show.

In sintesi:

  • Selvaggia Lucarelli difende a sorpresa Alessandra Mussolini durante la terza puntata del GF Vip.
  • Adriana Volpe criticata per la battuta sul “vibratore” legata alla sveglia per il medicinale.
  • Lo scontro riapre il tema del linguaggio sessista e dei limiti dell’ironia in tv.
  • La reazione del pubblico sui social influenza percezione di concorrenti e opinionisti.

Lo scontro tra Volpe e Mussolini e l’intervento di Selvaggia Lucarelli

La tensione nasce in casa quando Adriana Volpe lamenta la sveglia delle 8 destinata a ricordare il medicinale ad Alessandra Mussolini. Volpe sostiene di aver proposto alternative: “posticipare il farmaco o usare una vibrazione”.

Mussolini replica ricordando una frase riferita agli altri coinquilini: “Un vibratore non le farebbe male, non può essere così isterica”. In studio, Selvaggia Lucarelli interviene in difesa della ex europarlamentare: “Alessandra ti sto per difendere. Ora ti potrebbe venire un infarto”, esordisce ironicamente.

Lucarelli contesta frontalmente Volpe: la battuta viene definita un “cliché da peggior maschio becero sessista”, perché sottintende che l’equilibrio emotivo femminile dipenda dalla vita sessuale. L’opinionista sottolinea che molte persone lavorano alle 8 e che svegliarsi a quell’ora non è un dramma.

Pur precisando “Non conosco la vita sessuale di Mussolini”, Lucarelli giudica l’uscita “poco piacevole”. Mussolini chiude con autoironia: “La mia vita sessuale? Inesistente”, lasciando aperta la domanda su una possibile tregua in casa.

Impatto mediatico, limiti dell’ironia e possibili sviluppi nel reality

Lo scambio tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli ha immediatamente generato reazioni su X e Instagram, tra clip rilanciate dagli utenti e commenti divisi sulla linea di confine tra ironia e sessismo.

L’intervento di Lucarelli, usualmente critica verso Mussolini, rafforza la percezione di un controllo più severo sul linguaggio nei reality, in un contesto dove insulti e doppi sensi vengono ormai valutati anche in chiave reputazionale.

Per Grande Fratello Vip, il caso rappresenta una leva narrativa potente: da un lato l’eventuale chiarimento tra le due “bionde” della casa, dall’altro la gestione pratica della sveglia per il medicinale, che tocca anche il tema della tutela della salute dei concorrenti.

Nelle prossime puntate sarà decisivo capire se la produzione modificherà le modalità del promemoria farmacologico e come questo scontro influenzerà alleanze, nomination e gradimento del pubblico nei confronti di Volpe e Mussolini.

FAQ

Perché Selvaggia Lucarelli ha difeso Alessandra Mussolini al GF Vip?

Lucarelli è intervenuta perché ha ritenuto la battuta di Adriana Volpe sul “vibratore” sessista, un cliché che riduce l’equilibrio femminile alla sola sfera sessuale.

Cosa ha detto esattamente Adriana Volpe su Alessandra Mussolini?

Adriana Volpe, parlando con i coinquilini, ha dichiarato che “un vibratore non le farebbe male”, commentando l’atteggiamento giudicato isterico di Mussolini.

Perché la sveglia del medicinale è diventata un caso al Grande Fratello?

La sveglia delle 8 per ricordare il farmaco ad Alessandra Mussolini disturba il sonno di Adriana Volpe, scatenando discussioni e battute giudicate fuori luogo.

La produzione del GF Vip può cambiare la gestione dei farmaci in casa?

Sì, la produzione può concordare orari e modalità diverse con i medici del programma, purché non compromettano l’efficacia e la sicurezza della terapia.

Da quali fonti è stata tratta e rielaborata questa notizia televisiva?

La notizia è stata elaborata dalla Redazione sulla base di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.

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