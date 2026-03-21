Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ilary Blasi punge Totti in diretta al Grande Fratello Vip

Ilary Blasi, le nuove frecciate a Totti in diretta al Grande Fratello Vip

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda da Roma, la conduttrice Ilary Blasi ha trasformato il proprio travagliato divorzio da Francesco Totti in materiale di ironia televisiva. Durante un dialogo con Selvaggia Lucarelli e il racconto doloroso di Antonella Elia sulla fine della relazione con Pietro Delle Piane, Blasi ha lanciato nuove frecciatine sul celebre “caffè” con Cristiano Iovino, episodio finito al centro delle accuse dell’ex calciatore. Le battute, arrivate nel 2026 in prima serata, mostrano come la conduttrice stia riscrivendo pubblicamente la narrazione della separazione, mentre prepara il futuro matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, presentato come il suo nuovo equilibrio sentimentale.

In sintesi:

Ilary Blasi usa il GF Vip per ironizzare sul divorzio da Francesco Totti .

per ironizzare sul divorzio da . Nuove battute sul “caffè” con Cristiano Iovino , al centro delle accuse di tradimento.

, al centro delle accuse di tradimento. Il racconto di Antonella Elia diventa spunto per riflessioni sull’addio e sulla solitudine.

diventa spunto per riflessioni sull’addio e sulla solitudine. Blasi conferma le imminenti nozze con Bastian Muller, definito “valore aggiunto”.

Dal “caffè” con Iovino alle battute sul divorzio in prima serata

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha riattivato il tema più sensibile della sua vita privata: la fine del matrimonio con Francesco Totti, segnato da una lunga contesa giudiziaria e da reciproche accuse di infedeltà.

Protagonista, ancora una volta, il famoso “caffè” con Cristiano Iovino, indicato da Totti come prova di tradimento e ridimensionato dalla conduttrice come semplice incontro occasionale.

In apertura di serata, incalzata da Selvaggia Lucarelli, Blasi ha scherzato: “Io lo so fare bene il caffè, eccome!”, trasformando un elemento del contenzioso con l’ex marito in tormentone televisivo. Poco dopo, ascoltando la testimonianza di Antonella Elia sulla rottura con Pietro Delle Piane – relazione arrivata a un passo dalle nozze – la conduttrice ha mostrato di riconoscere la stessa paura del vuoto vissuta dopo la separazione, contrapponendo però la propria rinascita sentimentale.

Oggi Blasi appare concentrata sul nuovo legame con l’imprenditore Bastian Muller, conosciuto in modo casuale in aeroporto subito dopo l’addio a Totti, e diventato in breve tempo il simbolo della sua ripartenza privata.

La rinascita con Bastian Muller e il messaggio di Ilary alle donne

Pochi giorni prima dell’avvio del GF Vip, Ilary Blasi aveva anticipato a Silvia Toffanin la chiusura del capitolo legale con Francesco Totti e l’avvicinarsi delle nozze con Bastian Muller. A proposito della separazione e del nuovo matrimonio, ha spiegato: “Manca poco, siamo ai titoli di coda. Se tutto va come deve andare, avverrà tra poco”.

Blasi ha rivendicato una consapevolezza diversa: è “molto centrata”, serena con se stessa, e definisce Bastian un “valore aggiunto”, capace di darle sicurezza, stabilità e gioia.

Il messaggio, rilanciato in prima serata, è chiaro: dalla paura di restare sole, raccontata da Antonella Elia, alla possibilità di ricostruire una vita affettiva su basi più mature. Per Ilary Blasi, trasformare un divorzio altamente mediatico in racconto pubblico ironico e controllato è diventato strumento di repositioning: da protagonista di un caso giudiziario a volto femminile che rivendica autonomia, capacità di scelta e diritto alla seconda possibilità.

FAQ

Cosa ha detto Ilary Blasi sul famoso caffè con Cristiano Iovino?

Blasi ha ribadito in modo ironico il tema del “caffè”, scherzando in diretta: *“Io lo so fare bene il caffè, eccome!”*.

Qual è stato il momento più delicato raccontato da Antonella Elia al GF Vip?

Elia ha descritto i primi giorni dopo la rottura con Pietro Delle Piane come terribili, segnati dalla paura di restare sola.

Chi è il nuovo compagno di Ilary Blasi dopo il divorzio da Totti?

Il nuovo compagno è l’imprenditore tedesco Bastian Muller, conosciuto in aeroporto poco dopo la separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi ha confermato un matrimonio imminente con Bastian Muller?

Sì, Blasi ha spiegato a Silvia Toffanin che mancano solo gli ultimi passaggi e che le nozze sono vicine.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia su Ilary Blasi e il GF Vip?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.