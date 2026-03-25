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Gino Paoli icona senza tempo rinnova la sua eredità musicale

Gino Paoli icona senza tempo rinnova la sua eredità musicale

Maria Chiara Giannetta al Bif&st tra ricordi, impegno sociale e futuro

L’attrice Maria Chiara Giannetta, ospite al Bif&st di Bari, ha ricordato il cantautore genovese Gino Paoli, scomparso di recente, raccontando il legame familiare con brani come Senza fine e Il cielo in una stanza. Nel dialogo con Piera Detassis, ha ripercorso il percorso dagli esordi in provincia di Foggia al successo con la serie Blanca e con il film Follemente, fino alla partecipazione a Sanremo.
Ha inoltre spiegato il proprio impegno nell’associazione “Una nessuna centomila” contro la violenza sulle donne e le sue scelte di vita privata, compreso l’allontanamento dai social e il rapporto speciale con l’attore Maurizio Lastrico. Le sue parole mostrano una riflessione matura sul mestiere, sulla notorietà e sulle responsabilità pubbliche di un’attrice contemporanea.

In sintesi:

  • Ricordo personale di Gino Paoli e della sua influenza nella formazione musicale familiare.
  • Bilancio di carriera da Foggia a Blanca, Follemente e Sanremo.
  • Impegno con “Una nessuna centomila” e richiesta di educazione contro la violenza già nelle scuole.
  • Rapporto con i social e amicizia profonda con l’attore Maurizio Lastrico.

Dal ricordo di Gino Paoli al “segreto” dell’attrice

Nell’incontro al Bif&st dedicato al “segreto dell’attrice”, Maria Chiara Giannetta ha collegato biografia personale, formazione artistica e responsabilità civile. Ha definito Gino Paoli un “evergreen”, spiegando come le sue canzoni fossero la colonna sonora domestica dell’infanzia: “Senza fine, Il cielo in una stanza, che mamma o papà mi facevano ascoltare”.

Ripercorrendo le origini in provincia di Foggia, ha evidenziato la centralità del lavoro costante e del radicamento territoriale nel raggiungimento dei ruoli che l’hanno imposta al grande pubblico: la protagonista di Blanca, il personaggio di Scheggia in Follemente, fino alla ribalta di Sanremo.

Ha definito un privilegio la collaborazione con il cast di Follemente, sottolineando in particolare l’ammirazione per Claudia Pandolfi: “Pandolfi è il mio mito, un gruppo di attrici generose, presenti, sette giorni di combriccola femminile”. Un racconto che illumina dinamiche, relazioni e metodo di lavoro all’interno dei set contemporanei italiani.

Impegno sociale, vita digitale e amicizia con Maurizio Lastrico

Accanto alla carriera, Maria Chiara Giannetta ha rivendicato l’impegno nell’associazione “Una nessuna centomila”, chiedendo interventi precoci contro la violenza di genere: “Bisogna fare un lavoro con i bambini nelle scuole”. Un messaggio che sposta il discorso dal solo piano emergenziale a quello educativo.

Sul fronte privato, ha ammesso una vera dipendenza dai social, in particolare da Instagram: “Sto in combutta con i social… ho di nuovo frullato Instagram”. Dopo vari tentativi di uso selettivo, ha scelto di cancellare l’app: “Adesso mi sento benissimo senza, ho un sacco di tempo per fare un sacco di cose”.

Ha poi chiarito il legame con il collega Maurizio Lastrico: un innamoramento “da amici, da soci”, nato sul set di Don Matteo. I fan, attraverso pagine social dedicate, hanno alimentato l’idea di una relazione sentimentale che i due non hanno mai confermato né smentito, trasformandola in un gioco narrativo condiviso.

FAQ

Chi è Maria Chiara Giannetta e da dove proviene?

È un’attrice italiana originaria della provincia di Foggia, diventata popolare grazie alla serie Blanca e a diverse produzioni televisive e cinematografiche nazionali.

Perché Maria Chiara Giannetta ha cancellato l’app Instagram?

Lo ha fatto perché riconosceva una dipendenza dai social. Cancellando Instagram, riferisce di sentirsi meglio e di aver recuperato tempo ed energie per attività personali.

In cosa consiste l’impegno di Giannetta con Una nessuna centomila?

Partecipa alle iniziative dell’associazione contro la violenza sulle donne, sostenendo la necessità di interventi educativi strutturati nelle scuole fin dall’infanzia, per cambiare mentalità e prevenire i comportamenti violenti.

Che rapporto c’è tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico?

Hanno un rapporto di forte amicizia e complicità professionale, nato sul set di Don Matteo. Non formano una coppia sentimentale, nonostante le ricostruzioni dei fan sui social.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Maria Chiara Giannetta?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati criticamente dalla nostra Redazione.

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