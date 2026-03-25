Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cassini attacca Grande Fratello Vip sul caso Elia, Blasi ferma lo studio

Grande Fratello Vip 2026, scontro Cassini-Elia e polemiche in diretta

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il comico Dario Cassini è finito al centro di una durissima controversia con la coinquilina Antonella Elia, accusata da lui di avergli nascosto delle pillole nel beauty-case.

Il caso esplode nella Casa e prosegue in diretta dallo studio a Roma, quando il pubblico chiede persino la squalifica del comico.

A complicare il quadro interviene la ricostruzione di Giovanni Calvario, che ribalta la versione e difende la Elia, mentre Selvaggia Lucarelli e Adriana Volpe innescano nuovi fronti polemici su frasi ritenute offensive e battute giudicate di pessimo gusto.

La mancata esibizione delle immagini integrali della Casa da parte della produzione fa infuriare Cassini e apre un fronte di discussione sulla trasparenza del reality, con conseguenze potenzialmente rilevanti per la percezione del programma presso pubblico e commentatori.

In sintesi:

Scontro frontale tra Dario Cassini e Antonella Elia su presunte pillole nascoste.

e su presunte pillole nascoste. Giovanni Calvario ribalta la dinamica e salva l’immagine della Elia.

ribalta la dinamica e salva l’immagine della Elia. Selvaggia Lucarelli attacca Cassini e contesta le parole di Adriana Volpe .

attacca Cassini e contesta le parole di . Mancano i filmati chiave: Cassini accusa il programma di scarsa trasparenza.

Pillole, clip mancanti e attacchi in studio: cosa è successo davvero

La settimana del Grande Fratello Vip 2026 è stata segnata dall’accusa di Dario Cassini a Antonella Elia: secondo il comico, la showgirl avrebbe nascosto le sue pillole, dimostrando – a suo dire – di poter persino mettere a rischio la salute altrui.

Lo scontro degenera, ma Giovanni Calvario prende le difese di Antonella sostenendo che sia stato lo stesso Cassini a occultare le medicine per poi accusarla.

In puntata, dopo la messa in onda di una clip parziale, il pubblico chiede la squalifica di Dario e riaffiora un’altra frase controversa: “Il problema di Antonella è quando esce lei è sola”, detta a Lucia Ilardo. Antonella Elia replica durissima: “Sono disgustata. Io sono sola, ma rimarcarlo è di grande cattivo gusto”.

Selvaggia Lucarelli accusa Cassini di averle mancato di rispetto solo perché non ha figli o una famiglia tradizionale, spostando il dibattito su temi sensibili di vita privata e stigma sociale.

Il nodo centrale diventa però quello delle registrazioni: Cassini chiede il filmato completo che potrebbe chiarire la dinamica con Giovanni Calvario, ma Ilary puntualizza che, nonostante le riprese h24, “dopo 24 ore si cancellano i video” per limiti tecnici di regia. Il comico contesta duramente, lasciando intendere che il girato esista e non venga mostrato.

Volpe, Mussolini e Lucarelli: nuovi equilibri e rischi d’immagine

Parallelamente, esplode un’altra tensione con protagoniste Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

La Volpe si è lamentata della sveglia delle 8.00 impostata da Alessandra per assumere una pillola: la vibrazione disturberebbe il suo sonno, innescando un litigio in Casa e una coda velenosa in studio.

Selvaggia Lucarelli sorprende tutti schierandosi a difesa della Mussolini, nonostante trascorsi tutt’altro che pacifici, e puntualizza: “C’è gente che va a lavorare alle 8 del mattino”, criticando la sensibilità di Adriana verso orari considerati normali dal pubblico lavoratore.

L’opinionista giudica inoltre “squallida” una battuta di Adriana Volpe sul “vibratore” riferita alla sveglia, sottolineando come certi registri ironici, dentro un format ad alta esposizione, possano trasformarsi in boomerang d’immagine.

Nessuna delle due dispute – Cassini-Elia-Calvario e Volpe-Mussolini-Lucarelli – trova una vera conclusione: restano narrazioni concorrenti e un dubbio di fondo sulla gestione delle prove video da parte della produzione, elemento decisivo per la fiducia del pubblico e per la credibilità del reality nel medio periodo.

FAQ

Perché Dario Cassini ha litigato con Antonella Elia al Grande Fratello Vip?

Il litigio nasce dall’accusa di Dario Cassini a Antonella Elia di avergli nascosto delle pillole nel beauty-case, gesto ritenuto gravissimo e potenzialmente rischioso per la salute.

Cosa sostiene Giovanni Calvario sulla vicenda delle pillole di Cassini?

Giovanni Calvario afferma che sarebbe stato lo stesso Cassini a nascondere le pillole, accusando poi Antonella per arrivare allo scontro e salvando così la reputazione della Elia.

Perché il pubblico ha chiesto la squalifica di Dario Cassini?

Il pubblico ha chiesto la squalifica dopo la frase di Cassini su Antonella “sola” fuori dalla Casa, giudicata offensiva e lesiva della sua vita privata e della sua sensibilità personale.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Adriana Volpe e Alessandra Mussolini?

Selvaggia Lucarelli ha difeso Alessandra Mussolini per la sveglia delle 8.00, criticando Adriana Volpe per la lamentela sugli orari e per una battuta ritenuta “squallida”.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda del Grande Fratello Vip 2026?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.