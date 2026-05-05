Home / SPETTACOLI & CINEMA / GF Vip verso la finale, sondaggi televoto premiano sei protagonisti

GF Vip 2026, corsa al secondo finalista: cosa decide il televoto

Chi: le sei nomination al televoto del Grande Fratello Vip 2026 coinvolgono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.

Cosa: il pubblico elegge il secondo finalista che affiancherà Antonella Elia, già certa della finale.

Dove: tutto si decide nella Casa di Cinecittà e in diretta su Canale 5.

Quando: televoto aperto in vista della puntata del 19 maggio, data della finalissima.

Perché: la produzione ha trasformato le normali nomination in un televoto “segreto” per la finale, mentre i concorrenti credono di rischiare l’eliminazione immediata.

In sintesi:

Il televoto non elimina nessuno: elegge il secondo finalista del GF Vip 2026.

I sondaggi online indicano una sfida testa a testa fra Volpe e Mussolini.

Gli altri candidati, Raul, Francesca, Lucia e Marco, raccolgono percentuali marginali.

Nomination tese in Casa, con Alessandra al centro di gran parte dei voti.

Sondaggi, percentuali e scenari sul secondo finalista del GF Vip

Come accaduto per la prima finalista Antonella Elia, premiata di un soffio su Alessandra Mussolini, anche questo televoto è segnato da un equilibrio minimo tra le due favorite. I sondaggi su siti, forum e pagine social specializzate evidenziano una sfida sostanzialmente a due.

Adriana Volpe guida in quasi tutte le rilevazioni con percentuali comprese tra il 35 e il 43%, subito tallonata da Alessandra Mussolini, fra il 33 e il 41%. Le proiezioni mostrano margini ridottissimi, nei quali ogni voto può ribaltare il verdetto della prima ora di diretta.

Molto più staccati Raul Dumitras, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry, tutti fra il 2 e il 6%: al momento, appare statisticamente improbabile che uno di loro possa diventare il secondo finalista. Resta aperto, però, l’interrogativo sulla gestione televisiva: Ilary Blasi svelerà subito che nessuno verrà eliminato o manterrà il “bluff” fino all’annuncio finale, come fece in passato Alfonso Signorini?

Le dinamiche delle nomination e le possibili ricadute in Casa

Il meccanismo adottato dagli autori per questa quattordicesima puntata ha accentuato la tensione strategica. In Mystery Room le caselle illuminate sotto Renato Biancardi e Alessandra Mussolini hanno assegnato loro le prime nomination: Renato ha indicato Francesca Manzini, Alessandra ha puntato su Marco Berry.

In seguito, durante le nomination palesi, il quadro si è polarizzato. Antonella Elia ha votato Alessandra Mussolini, parlando apertamente di rapporto “irrimediabilmente rotto”. Stessa scelta per Renato Biancardi e per Adriana Volpe, che ha motivato: “Io nomino Alessandra, che per me è croce e delizia”.

La replica di Alessandra è arrivata su Adriana: “Perché è sempre finta controllata… non si espone, si controlla, non vuole sbagliare”. Sul fronte delle tensioni personali, Raul Dumitras e Lucia Ilardo si sono nominati a vicenda, parlando di “muro” e atteggiamento “schivo”. Nel confessionale, Francesca Manzini ha attaccato frontalmente Alessandra: “La trovo sgradevole… non capisce quanto fa male alle persone”, seguita da Marco Berry, che ha parlato di “cattiveria sottile”.

Prospettive sulla finale e impatto sull’equilibrio del reality

Chiunque tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini conquisterà l’accesso alla finale affiancherà una Antonella Elia sempre più centrale nel racconto del programma. Un ticket Elia–Volpe, più moderato, produrrebbe dinamiche strategiche raffinate; una coppia Elia–Mussolini, invece, accentuerebbe inevitabilmente scontro e polarizzazione narrativa.

In entrambi i casi, la percezione di “accerchiamento” intorno ad Alessandra dopo le numerose nomination e il possibile scarto di pochi punti percentuali al televoto alimenteranno dibattito social e discussioni sul ruolo del pubblico nel determinare vincitori e “villain” di questa edizione.

FAQ

Chi sono i nominati al televoto per il secondo finalista GF Vip?

Sono in nomination Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras, tutti potenziali secondi finalisti.

Come funziona il televoto per il secondo finalista del GF Vip?

Il televoto elegge il secondo finalista e non elimina nessuno. Il pubblico vota il preferito tramite SMS, app o piattaforme ufficiali Mediaset.

Chi è in vantaggio nei sondaggi per il secondo finalista GF Vip?

Secondo i sondaggi online, Adriana Volpe è leggermente avanti, con percentuali 35–43%, seguita da Alessandra Mussolini al 33–41%.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip 2026?

La finale del Grande Fratello Vip 2026 è prevista per il 19 maggio in prima serata su Canale 5.

Quali sono le fonti delle informazioni su GF Vip 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.