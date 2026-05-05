Pussycat Dolls annullano il tour negli Stati Uniti per scarse vendite

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Pussycat Dolls, tour nordamericano annullato: cosa è successo e perché conta

Le Pussycat Dolls – oggi il trio formato da Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt – hanno cancellato tutte le 32 date del PCD Forever Tour previste in Nord America tra giugno e luglio 2026.

Le tappe annullate riguardano 29 concerti negli Stati Uniti (da New York a Dallas) e 2 in Canada (Toronto e Montreal).

La decisione, comunicata il 4 maggio 2026 via social, è stata motivata da una valutazione economica negativa: troppi costi a fronte di biglietti invenduti.

Unica eccezione: la partecipazione al WeHo Pride di Los Angeles, il 6 giugno 2026, all’Outloud Music Festival, mantenuta per il forte legame con la comunità LGBTQ+.

Restano invece confermate – e in parte già esaurite – le date europee e nel Regno Unito, previste tra settembre e ottobre 2026, a conferma di una geografia del successo oggi sbilanciata verso il mercato europeo.

In sintesi:

Annullate 32 date del tour nordamericano delle Pussycat Dolls per vendite di biglietti insufficienti.

per vendite di biglietti insufficienti. Confermata solo la data di Los Angeles al WeHo Pride , il 6 giugno 2026.

al , il 6 giugno 2026. Tour europeo e britannico confermato, con diversi show già dichiarati sold out.

Previsti rimborsi integrali per i fan statunitensi e canadesi che avevano acquistato i biglietti.

Flop nordamericano, strategia europea: cosa rivela la scelta del trio

Nei messaggi diffusi sui social, le Pussycat Dolls hanno parlato di una decisione “difficile e dolorosa”, maturata dopo “un’analisi onesta delle date in Nord America”.

Dietro la formula diplomatica, c’è un dato industriale netto: la domanda non copriva i costi di un tour arena-based in un mercato ipercompetitivo e saturo di reunion pop.

L’unica data mantenuta, l’Outloud Music Festival al WeHo Pride di Los Angeles, ha una forte valenza simbolica e reputazionale. Le artiste stesse hanno ricordato come la comunità LGBTQ+ abbia sostenuto costantemente la loro carriera: “Siamo onorate di far parte di un weekend basato su gioia, orgoglio, musica e famiglia scelta”.

Parallelamente il focus si sposta sull’Europa. Regno Unito e continente stanno rispondendo con entusiasmo: più date annunciate come sold out, venti concerti da settembre a ottobre in Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Germania, Polonia, Belgio, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Irlanda, Scozia e sette città dell’Inghilterra. Nessuna tappa in Italia, scelta che sta già alimentando malcontento fra i fan italiani.

Cosa aspettarsi ora dal progetto Pussycat Dolls

Il ridimensionamento del segmento nordamericano non chiude il progetto PCD Forever Tour, ma ne ridefinisce la scala e le priorità geografiche.

Se l’Europa dovesse confermare il trend dei sold out, il marchio Pussycat Dolls potrebbe essere riposizionato come prodotto live prevalentemente europeo, con eventuali show-evento mirati negli Stati Uniti legati a festival e Pride.

Per l’industria, il caso offre un indicatore utile: le reunion pop storiche non sono automaticamente monetizzabili su scala globale e richiedono un’analisi granulare territorio per territorio, soprattutto dopo i rialzi di costi logistici e assicurativi post-pandemia.

FAQ

Perché le Pussycat Dolls hanno cancellato il tour in Nord America?

La cancellazione è stata motivata ufficialmente da un’analisi economica negativa: vendite di biglietti insufficienti rispetto ai costi di produzione e logistica delle 32 date.

Qual è l’unica data americana confermata del PCD Forever Tour?

L’unica data confermata è il 6 giugno 2026 a Los Angeles, all’Outloud Music Festival durante il WeHo Pride, come omaggio alla comunità LGBTQ+.

I fan americani e canadesi avranno il rimborso dei biglietti?

Sì, è previsto il rimborso integrale tramite i circuiti di vendita ufficiali. Le indicazioni operative vengono fornite direttamente da ticketing e promoter locali.

Il tour europeo delle Pussycat Dolls è a rischio dopo il flop USA?

No, il tour europeo e nel Regno Unito è confermato. Le artiste hanno dichiarato risposte “incredibili” e diversi spettacoli già sold out.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.