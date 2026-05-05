Giuseppe Giofrè racconta verità inedite su De Martino e nuovi amori
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Le confessioni di Giuseppe Giofrè tra amore, sesso e danza
Giuseppe Giofrè, ballerino internazionale e giudice televisivo, ha raccontato online la sua vita sentimentale e i suoi desideri, rispondendo alle domande del portale MySecretCase. Nell’intervista, pubblicata sui social il 4 maggio 2026, l’artista calabrese ha parlato di relazioni monogame “con riserva”, fantasie erotiche con celebrity internazionali e preferenze fisiche molto precise, senza rinunciare all’ironia.
Ha citato anche il collega e conduttore Stefano De Martino, lodandone le qualità tecniche in chiave scherzosa, e ha descritto l’uomo ideale che vorrebbe al suo fianco.
Le sue dichiarazioni, amplificate da un tweet virale di Buzzing Pop, stanno alimentando il dibattito sul corpo maschile, la fluidità del desiderio e il rapporto tra fama, fan e dating nell’era dei social.
In sintesi:
- Giuseppe Giofrè si definisce single, in cerca di una relazione monogama ma con aperture concordate.
- Fantasia esplicita con Connor Storrie e Hudson Williams, star di Heated Rivalry.
- Apprezzamento tecnico e ironico per i piedi di Stefano De Martino, “perfetti per la danza”.
- Conferma: i DM su Instagram esplodono dopo i concerti di Taylor Swift e Jennifer Lopez.
Relazioni aperte, celebrity crush e il ruolo dei social per Giofrè
Nell’intervista a MySecretCase, Giuseppe Giofrè chiarisce di essere single e interessato a una relazione principalmente monogama, ma non rigidamente chiusa.
Con una metafora ludica, parla di “partite di Monopoli” condivise con il partner e un amico, esperienza che dice di aver già vissuto, estendendo il gioco anche a quattro o cinque persone: una descrizione che allude esplicitamente a dinamiche di coppia non tradizionali, ma sempre consapevoli.
Alla domanda su con chi giocherebbe una partita ideale, cita i performer Connor Storrie e Hudson Williams, volti di Heated Rivalry, dichiarazione ripresa da un video circolato su X (ex Twitter) e rilanciato dal profilo Buzzing Pop.
Quanto all’estetica, l’artista ammette di preferire uomini leggermente pelosi su gambe, petto e piedi, dal carattere dominante e sicuro di sé, possibilmente colti “sudati post allenamento”. Le misure, specifica, non lo interessano, ribadendo una linea già espressa in passato: *“Non mi attrae il bellissimo, mi piacciono le persone buone, come me”*.
Parlando di danza, Giofrè sposta il focus sul corpo professionale di Stefano De Martino, oggi volto di Affari Tuoi, elogiandone il collo del piede e la pianta larga, ritenuti ideali per l’esecuzione coreografica.
Sui messaggi privati, l’ex danzatore di Ariana Grande, Taylor Swift e Jennifer Lopez ammette che, dopo i concerti, i DM su Instagram “esplodono” e che un appuntamento con un fan può esserci stato, pur ricordando che spesso la stanchezza lo porta a delegare le iniziative più impegnative all’altro.
A corredo, sui social riemerge anche la foto dell’ex compagno Adam Vessy, oggi ballerino per Sabrina Carpenter, a conferma di una vita sentimentale sempre osservata da media e fan.
Corpo maschile, fama e desiderio: cosa resta delle parole di Giofrè
Le parole di Giuseppe Giofrè vanno oltre la semplice curiosità gossippara.
Mostrano come una figura pubblica LGBT+ possa rivendicare apertamente gusti, fantasie e vulnerabilità, normalizzando il desiderio maschile anche quando è esplicito.
La combinazione tra ironia, autoironia e riferimenti tecnici alla danza (come nel caso di Stefano De Martino) restituisce un’immagine complessa, tra professionalità e vita privata.
In prospettiva, dichiarazioni così dirette sui social contribuiscono a ridefinire il confine tra sfera intima e narrazione pubblica: un terreno che, per artisti globali come Giofrè, influenzerà sempre di più reputazione, opportunità di lavoro e rapporto con fan e brand.
FAQ
Chi è Giuseppe Giofrè e perché è così seguito?
Giuseppe Giofrè è un ballerino e coreografo italiano, ex talento di Amici, che ha lavorato con Ariana Grande, Taylor Swift e Jennifer Lopez, diventando volto di riferimento pop.
Cosa ha detto Giuseppe Giofrè sulle relazioni di coppia?
Giofrè si è definito single e favorevole a una relazione prevalentemente monogama, ma con occasionali aperture concordate, descritte ironicamente come “partite di Monopoli” condivise con il partner e altri amici.
Perché Giuseppe Giofrè ha citato Stefano De Martino?
Giofrè ha elogiato il collo del piede e la pianta del piede di Stefano De Martino, considerandoli perfetti per la danza, in un commento tecnico ma dal tono giocoso.
Chi sono Connor Storrie e Hudson Williams nominati da Giofrè?
Connor Storrie e Hudson Williams sono performer legati al progetto Heated Rivalry, scelti da Giofrè come protagonisti ideali della sua fantasia “a tre”.
Qual è la fonte delle informazioni sull’intervista a Giuseppe Giofrè?
Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.