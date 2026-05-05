Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giuseppe Giofrè racconta verità inedite su De Martino e nuovi amori

Le confessioni di Giuseppe Giofrè tra amore, sesso e danza

Giuseppe Giofrè, ballerino internazionale e giudice televisivo, ha raccontato online la sua vita sentimentale e i suoi desideri, rispondendo alle domande del portale MySecretCase. Nell’intervista, pubblicata sui social il 4 maggio 2026, l’artista calabrese ha parlato di relazioni monogame “con riserva”, fantasie erotiche con celebrity internazionali e preferenze fisiche molto precise, senza rinunciare all’ironia.

Ha citato anche il collega e conduttore Stefano De Martino, lodandone le qualità tecniche in chiave scherzosa, e ha descritto l’uomo ideale che vorrebbe al suo fianco.

Le sue dichiarazioni, amplificate da un tweet virale di Buzzing Pop, stanno alimentando il dibattito sul corpo maschile, la fluidità del desiderio e il rapporto tra fama, fan e dating nell’era dei social.

In sintesi:

Giuseppe Giofrè si definisce single, in cerca di una relazione monogama ma con aperture concordate.

si definisce single, in cerca di una relazione monogama ma con aperture concordate. Fantasia esplicita con Connor Storrie e Hudson Williams , star di Heated Rivalry.

e , star di Heated Rivalry. Apprezzamento tecnico e ironico per i piedi di Stefano De Martino , “perfetti per la danza”.

, “perfetti per la danza”. Conferma: i DM su Instagram esplodono dopo i concerti di Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Relazioni aperte, celebrity crush e il ruolo dei social per Giofrè

Nell’intervista a MySecretCase, Giuseppe Giofrè chiarisce di essere single e interessato a una relazione principalmente monogama, ma non rigidamente chiusa.

Con una metafora ludica, parla di “partite di Monopoli” condivise con il partner e un amico, esperienza che dice di aver già vissuto, estendendo il gioco anche a quattro o cinque persone: una descrizione che allude esplicitamente a dinamiche di coppia non tradizionali, ma sempre consapevoli.

Alla domanda su con chi giocherebbe una partita ideale, cita i performer Connor Storrie e Hudson Williams, volti di Heated Rivalry, dichiarazione ripresa da un video circolato su X (ex Twitter) e rilanciato dal profilo Buzzing Pop.

Quanto all’estetica, l’artista ammette di preferire uomini leggermente pelosi su gambe, petto e piedi, dal carattere dominante e sicuro di sé, possibilmente colti “sudati post allenamento”. Le misure, specifica, non lo interessano, ribadendo una linea già espressa in passato: *“Non mi attrae il bellissimo, mi piacciono le persone buone, come me”*.

Parlando di danza, Giofrè sposta il focus sul corpo professionale di Stefano De Martino, oggi volto di Affari Tuoi, elogiandone il collo del piede e la pianta larga, ritenuti ideali per l’esecuzione coreografica.

Sui messaggi privati, l’ex danzatore di Ariana Grande, Taylor Swift e Jennifer Lopez ammette che, dopo i concerti, i DM su Instagram “esplodono” e che un appuntamento con un fan può esserci stato, pur ricordando che spesso la stanchezza lo porta a delegare le iniziative più impegnative all’altro.

A corredo, sui social riemerge anche la foto dell’ex compagno Adam Vessy, oggi ballerino per Sabrina Carpenter, a conferma di una vita sentimentale sempre osservata da media e fan.

Corpo maschile, fama e desiderio: cosa resta delle parole di Giofrè

Le parole di Giuseppe Giofrè vanno oltre la semplice curiosità gossippara.

Mostrano come una figura pubblica LGBT+ possa rivendicare apertamente gusti, fantasie e vulnerabilità, normalizzando il desiderio maschile anche quando è esplicito.

La combinazione tra ironia, autoironia e riferimenti tecnici alla danza (come nel caso di Stefano De Martino) restituisce un’immagine complessa, tra professionalità e vita privata.

In prospettiva, dichiarazioni così dirette sui social contribuiscono a ridefinire il confine tra sfera intima e narrazione pubblica: un terreno che, per artisti globali come Giofrè, influenzerà sempre di più reputazione, opportunità di lavoro e rapporto con fan e brand.

FAQ

Chi è Giuseppe Giofrè e perché è così seguito?

Giuseppe Giofrè è un ballerino e coreografo italiano, ex talento di Amici, che ha lavorato con Ariana Grande, Taylor Swift e Jennifer Lopez, diventando volto di riferimento pop.

Cosa ha detto Giuseppe Giofrè sulle relazioni di coppia?

Giofrè si è definito single e favorevole a una relazione prevalentemente monogama, ma con occasionali aperture concordate, descritte ironicamente come “partite di Monopoli” condivise con il partner e altri amici.

Perché Giuseppe Giofrè ha citato Stefano De Martino?

Giofrè ha elogiato il collo del piede e la pianta del piede di Stefano De Martino, considerandoli perfetti per la danza, in un commento tecnico ma dal tono giocoso.

Chi sono Connor Storrie e Hudson Williams nominati da Giofrè?

Connor Storrie e Hudson Williams sono performer legati al progetto Heated Rivalry, scelti da Giofrè come protagonisti ideali della sua fantasia “a tre”.

Qual è la fonte delle informazioni sull’intervista a Giuseppe Giofrè?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.