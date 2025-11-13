Ring Intercom Video arriva in Italia: la nuova era della sicurezza domestica intelligente

Milano si conferma ancora una volta la città in cui innovazione e tecnologia si incontrano. Con l’arrivo in Italia del nuovo Ring Intercom Video, presentato oggi a un prezzo di lancio di 69,99€, il concetto di accesso intelligente agli edifici compie un salto evolutivo decisivo. Dopo il successo di Ring Intercom nel 2022, questo nuovo dispositivo porta la sicurezza visiva direttamente negli appartamenti, rispondendo alla crescente esigenza di controllo e protezione in un mondo sempre più connesso.

Ring, azienda ormai punto di riferimento nel settore della sicurezza domestica smart, rimette al centro la visione: vedere chi è all’ingresso, ovunque ci si trovi, e autorizzare l’accesso con un semplice tocco sullo smartphone. Una soluzione pensata per città sempre più dinamiche, per chi viaggia, per chi vive fuori casa per lavoro e per chi vuole un ulteriore livello di tranquillità in ambito condominiale.

Sicurezza visiva ovunque: un nuovo livello di controllo

Il cuore di Ring Intercom Video è proprio la capacità di mostrare in tempo reale ciò che accade davanti alla porta dell’edificio. La tecnologia Live Video View, potenziata da un solido sistema di audio bidirezionale, consente agli utenti di vedere e parlare con i visitatori in qualsiasi momento, permettendo anche di aprire l’ingresso da remoto tramite app Ring.

L’esperienza diventa ancora più fluida per chi utilizza i dispositivi Echo Show, grazie alla compatibilità con il monitoraggio video e alla comunicazione a mani libere. Una combinazione che trasforma il semplice citofono in una piattaforma di controllo integrata nella casa connessa di nuova generazione.

Il valore aggiunto è evidente soprattutto per chi vive in appartamento: non si tratta più solo di rispondere a una chiamata alla porta, ma di esercitare un vero controllo proattivo sugli accessi. In un contesto urbano in cui i flussi di visitatori – amici, manutentori, corrieri – sono in costante aumento, disporre di una verifica visiva è un vantaggio non trascurabile.

Notifiche intelligenti per non perdere mai una visita

Un altro elemento cardine della nuova esperienza proposta da Ring è la logica delle notifiche in tempo reale. La funzione di streaming video consente infatti di sapere sempre chi si trova all’ingresso, prima ancora di autorizzare lo sblocco da remoto.

L’integrazione nativa con l’app Ring permette una gestione estremamente intuitiva: lo smartphone diventa una finestra sempre aperta sull’ingresso dell’edificio, mostrando immediatamente chi sta suonando il campanello.

Questa immediatezza non è solo praticità: è un ulteriore strato di sicurezza per chi vuole evitare accessi indesiderati o semplicemente non perdere mai una visita importante, anche quando non è fisicamente a casa.

Da sottolineare anche la compatibilità con la verifica automatica per le consegne Amazon. I clienti Ring possono fornire un accesso temporizzato e controllato ai corrieri verificati, che possono così effettuare consegne in modo sicuro anche in assenza dei proprietari. Una funzione che riduce drasticamente i problemi di pacchi non consegnati, smarriti o abbandonati in luoghi non sicuri.

Installazione semplice, esperienza immediata: la filosofia Ring

Uno dei principi su cui Ring ha costruito il proprio successo è la semplicità. Anche Ring Intercom Video segue la stessa filosofia: installazione in meno di un’ora, senza interventi strutturali e senza la necessità dell’intervento di un tecnico.

Un approccio ideale non solo per i proprietari di appartamenti, ma anche per gli affittuari che desiderano migliorare la sicurezza del proprio edificio senza modifiche permanenti. La compatibilità con la maggior parte dei citofoni video già presenti sul mercato europeo è un altro elemento che ne favorisce la diffusione capillare.

Ring Intercom Video non richiede infrastrutture particolari, non impone complessità tecniche e si inserisce perfettamente nell’ecosistema Ring, già ricco di videocitofoni, campanelli smart, telecamere indoor e outdoor. La continuità del design e dell’esperienza d’uso fa il resto: tutto è gestito da un’unica app, con un’interfaccia riconoscibile e stabile.

Dettaglio da non sottovalutare: Ring Intercom Video è disponibile su Amazon.it a 69,99€ fino al 2 dicembre, per poi raggiungere il prezzo standard di 99,99€. Contestualmente, l’attuale Ring Intercom viene proposto al nuovo prezzo ridotto di 79,99€, ampliando la scelta a seconda delle esigenze.

Amazon e la visione che guida l’innovazione

Alla base dell’ecosistema Ring c’è una cultura profondamente radicata all’interno di Amazon: ossessione per il cliente, innovazione costante, eccellenza operativa. È la stessa filosofia che ha dato origine a servizi come Prime, AWS, Kindle, Echo, Alexa e a tecnologie rivoluzionarie come Just Walk Out.

Una visione che punta a creare ambienti domestici sempre più intelligenti, connessi e sicuri, grazie a soluzioni che combinano hardware intuitivo e software in continua evoluzione. Come ricordato dall’azienda, il focus rimane quello di offrire strumenti semplici, affidabili e immediatamente utili nella vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, Amazon invita a visitare il sito ufficiale www.aboutamazon.it o i canali social Amazon.it su Instagram, Facebook e X, oltre ai contatti dedicati alla stampa.

FAQ

Quali sono le principali differenze tra Ring Intercom e Ring Intercom Video?

Ring Intercom Video aggiunge il supporto allo streaming video in tempo reale e all’audio bidirezionale, consentendo non solo di aprire la porta da remoto ma anche di vedere e parlare con i visitatori.

Ring Intercom Video è compatibile con tutti i citofoni?

È compatibile con la maggior parte dei citofoni video presenti negli edifici residenziali europei. L’installazione non richiede interventi strutturali.

La funzione di consegna sicura Amazon è automatica?

Sì, per i clienti che attivano la verifica automatizzata, i corrieri Amazon verificati possono accedere all’edificio in modo controllato per completare la consegna.

Serve un abbonamento per utilizzare Ring Intercom Video?

Le funzioni principali, come lo streaming live e l’apertura da remoto, non richiedono abbonamenti. Alcune funzioni avanzate possono essere disponibili tramite i servizi opzionali Ring Protect.