Home / NEWS / Garlasco, svolta nelle indagini: le nuove ipotesi su Sempio rimettono in discussione la colpevolezza di Stasi

Delitto di Garlasco, nuova perizia riapre il caso Stasi e l’alibi Sempio

La nuova perizia della professoressa Elena Cattaneo sul delitto di Garlasco potrebbe ribaltare la verità giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi. Secondo le analisi, la giovane sarebbe stata uccisa più tardi rispetto all’orario fissato nelle sentenze che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Il fatto riguarda uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia, esploso il 13 agosto 2007 nella villetta dei Poggi, in provincia di Pavia.

Lo slittamento di circa mezz’ora dell’ora della morte inciderebbe sia sulla compatibilità dei movimenti di Stasi, sia sull’alibi di Andrea Sempio, amico della vittima già finito sotto i riflettori investigativi. Il perché è cruciale: pochi minuti possono ridisegnare movimenti, opportunità e responsabilità di chi era nelle vicinanze della scena del crimine.

In sintesi:

La perizia di Elena Cattaneo sposta in avanti l’orario della morte di Chiara Poggi .

sposta in avanti l’orario della morte di . Il nuovo timing potrebbe rendere materialmente impossibile la presenza di Alberto Stasi sulla scena.

sulla scena. L’alibi di Andrea Sempio , basato su scontrino e cella telefonica, torna sotto forte pressione.

, basato su scontrino e cella telefonica, torna sotto forte pressione. Nuovi scenari sulla fuga dell’assassino rilanciano il giardino sul retro come area chiave.

Come cambia la ricostruzione del delitto di Garlasco

La consulenza di Elena Cattaneo, realizzata con tecniche di intelligenza artificiale e ricostruzioni 3D, colloca l’omicidio in tarda mattinata, almeno mezz’ora dopo l’orario ritenuto in sentenza.

Secondo i giudici, dalle 10 in poi Alberto Stasi era al computer a lavorare alla tesi, con attività documentata sui log del pc.

Se la morte di Chiara Poggi fosse avvenuta davvero più tardi, tra l’aggressione e l’accensione del computer resterebbero pochissimi minuti, tali da rendere la presenza di Stasi sulla scena del crimine materialmente incompatibile con i tempi di spostamento, esecuzione del delitto e ritorno a casa.

Il nuovo perno temporale rimette in discussione l’intera sequenza di quella mattina e riapre, sul piano logico e probatorio, la discussione sulla responsabilità dell’unico condannato. Parallelamente, sposta l’attenzione su chi, in quella fascia oraria, poteva trovarsi in zona con margini di movimento non ancora pienamente chiariti.

L’alibi di Sempio e gli scenari aperti sulla fuga

In questo quadro torna centrale il nome di Andrea Sempio. Alle 9:58 il suo cellulare aggancia una cella compatibile con uno spostamento verso Vigevano, immediatamente successivo alla nuova finestra ipotizzata per l’aggressione.

Sempio ha sempre dichiarato: «Ero a Vigevano quella mattina», per acquistare un libro, sostenendo il racconto con il noto scontrino del parcheggio.

Ma la certezza che quel ticket sia realmente riferibile a lui è stata più volte contestata, fino all’ipotesi di un intervento esterno per “aiutare” la famiglia a costruire un alibi. Anche il percorso dichiarato verso Vigevano non coincide con il tragitto più diretto, elemento che modifica i tempi di percorrenza e apre interrogativi sulla reale cronologia dei suoi movimenti.

Parallelamente, le ricostruzioni andate in onda a Mattino Cinque avanzano l’ipotesi di una fuga dal retro della villetta dei Poggi, attraverso campi e strade secondarie. È proprio lì che le madri di Stasi e di Chiara sostengono di aver percepito la presenza di qualcuno, dettaglio che potrebbe assumere ora un peso investigativo rinnovato.

Nuove verifiche e possibili sviluppi giudiziari futuri

Lo slittamento dell’ora della morte di Chiara Poggi obbliga a riconsiderare, con metodo scientifico e rigore probatorio, ogni testimonianza e dato tecnico acquisito nel procedimento.

Se la perizia di Elena Cattaneo fosse validata in sede giudiziaria, potrebbero maturare i presupposti per una revisione del processo a carico di Alberto Stasi, oggi detenuto in via definitiva.

Parallelamente, il profilo di Andrea Sempio potrebbe essere oggetto di nuove verifiche su celle telefoniche, scontrini, percorsi stradali e compatibilità temporali con la scena del crimine.

A quasi diciott’anni dal delitto di Garlasco, la combinazione fra tecniche forensi avanzate, analisi dei micro-movimenti e ricostruzioni digitali apre uno spiraglio per ridare coerenza a una vicenda segnata da dubbi, divisioni e verità mai davvero condivise dall’opinione pubblica.

FAQ

Perché la nuova perizia di Elena Cattaneo è così importante?

La perizia è decisiva perché sposta in avanti l’ora della morte, rendendo potenzialmente incompatibile la presenza di Alberto Stasi sulla scena del delitto.

Come incidono i log del computer di Alberto Stasi sul caso?

I log attestano che Stasi era al pc dalle 10 circa. Con l’omicidio collocato più tardi, il tempo per compiere il delitto si riduce drasticamente.

Cosa indebolisce l’alibi di Andrea Sempio quella mattina?

Incide la dubbia riconducibilità dello scontrino del parcheggio e il percorso non diretto verso Vigevano, che altera i tempi di spostamento reali.

Perché il giardino sul retro dei Poggi è tornato centrale?

Il giardino è cruciale perché rappresenta una via di fuga appartata e perché testimoni riferiscono la possibile presenza di qualcuno proprio in quell’area.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.